Σε ναυάγιο οδηγούνται οι διαπραγματεύσεις για τη ρύπανση από πλαστικά

Περιορισμένες δείχνουν οι προοπτικές επίτευξης συμφωνίας την τελευταία ημέρα των διεθνών διαπραγματεύσεων κατά της ρύπανσης από πλαστικά, με το λόμπι των πετρελαιοπαραγωγών χωρών να αρνείται την επιβολή πλαφόν στην παραγωγή.

Την Τετάρτη, μια μέρα πριν ολοκληρωθούν οι συνομιλίες στη Γενεύη, οι χώρες που πιέζουν για μια φιλόδοξη συμφωνία -ανάμεσά τους η Βρετανία, η ΕΕ, ο Παναμάς και η Κένυα- απέρριψαν σχέδιο συμφωνίας από το οποίο είχαν απαλειφθεί βασικές προβλέψεις, οι οποίες αφορούσαν τον πλήρη κύκλο ζωής των πλαστικών και τις επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία.

«Δείχνει απίθανο να μπορέσουν όλες οι χώρες να γεφυρώσουν τις διαφορές τους» δήλωσε στο Reuters η Σάνιαμπ Σάνταν της οργάνωσης WWF. Η συμφωνία, είπε, μοιάζει το ίδιο μακρινή όσο όταν ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις πριν από τρία χρόνια.

Πολυάριθμες μελέτες έχουν δείξει τα τελευταία χρόνια ότι τα πλαστικά διασπώνται στο περιβάλλον σε μικροσκοπικά κομμάτια που ανιχνεύονται πλέον στον αέρα, το νερό, τα τρόφιμα και όλα τα ανθρώπινα όργανα, ακόμα και τον εγκέφαλο ή τον πλακούντα των εμβρύων.

Αν και οι μελέτες δεν έχουν δώσει ακόμα σαφή συμπεράσματα, υπάρχουν ενδείξεις ότι τα σωματίδια αυτά και τα χημικά που απελευθερώνουν ίσως απειλούν τις τροφικές αλυσίδες και την ανθρώπινη υγεία.

Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε στο The Lancet πριν από την αρχή της συνόδου, η ρύπανση από τα πλαστικά αποτελεί «σοβαρό αυξανόμενο και υποτιμημένο κίνδυνο» για την υγεία που κοστίζει τουλάχιστον 1.5 τρισεκατομμύρια δολάρια ετησίως.

Περισσότεροι από 1.000 αντιπρόσωποι συγκεντρώθηκαν στη Γενεύη για τον έκτο γύρο συνομιλιών. Στην περυσινή σύνοδο στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας, περισσότερες από 100 χώρες συμφώνησαν ότι πρέπει να μπει πλαφόν στην παραγωγή πλαστικών, ενώ μια μικρή ομάδα χωρών που παράγουν πετρέλαιο –πρώτη ύλη για την παραγωγή πολυμερών- ήθελε κανόνες που θα στόχευαν μόνο την πλαστική ρύπανση.

Σαουδική Αραβία, ΗΠΑ, Ρωσία και Ιράν είναι οι σημαντικότεροι παίκτες στο λόμπι του πετρελαίου.

Ο ΟΟΣΑ προειδοποιεί ότι, χωρίς δραστικές παρεμβάσεις, η παραγωγή πλαστικών θα τριπλασιαστεί έως το 2060 και θα πνίξει τον πλανήτη.

Όπως αποκάλυψε την περασμένη εβδομάδα το Reuters, η αμερικανική αντιπροσωπεία στις διαπραγματεύσεις έστειλε επιστολή σε άλλες κυβερνήσεις τους ζητώντας να μην συμφωνήσουν σε πλαφόν παραγωγής.