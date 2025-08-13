newspaper
Το καθεστώς Μητσοτάκη έβγαλε τη Βούλτεψη να πει ότι για τις φωτιές φταίει η έλλειψη σε εθελοντές πυροσβέστες (ντροπή) - Πού να μείνουν λεφτά από τα «μπλε κοπάδια» και το λυσσαλέο «φάγωμα» του Ταμείου Ανάκαμψης

Τουρκία: Ο πληθυσμός της πλησιάζει τα 86 εκατομμύρια – Αλλά μειώθηκαν οι γεννήσεις
Κόσμος 13 Αυγούστου 2025 | 21:35

Τουρκία: Ο πληθυσμός της πλησιάζει τα 86 εκατομμύρια – Αλλά μειώθηκαν οι γεννήσεις

Τάσεις γήρανσης του πληθυσμού παρουσιάζει η Τουρκία, σύμφωνα τα στοιχεία της στατιστικής της υπηρεσίας. Ο γενικός πληθυσμός αυξήθηκε κατά 159.910 άτομα, αλλά μειώνεται το ποσοστό των νεαρών ατόμων.

Ο πληθυσμός της Τουρκίας έφτασε τα 85.824.854 άτομα, σύμφωνα με την Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία (TUIK), το πρώτο εξάμηνο του 2025. Ο αριθμός των κατοίκων αυξήθηκε κατά 159.910 άτομα.

Ωστόσο, σε ετήσια βάση, οι μεταβολές του πληθυσμού δείχνουν τάσης γήρανσης.

Μέσα σε έναν χρόνο καταγράφεται αύξηση του ηλικιωμένου πληθυσμού, ενώ αντίθετα ο νεαρός πληθυσμός μειώθηκε. Η συνολική αύξηση του πληθυσμού από το 2024 έως το 2025 ήταν 306.619 άτομα, ήτοι 0,36%.

Με βάση τα στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας, η μείωση πληθυσμού στην ηλικιακή ομάδα 0-4 ετών έφτασε τον τελευταίο χρόνο το 5,31%, ενώ στην ηλικιακή ομάδα 5-9 ετών η μείωση ήταν 3,14%. Αντιθέτως, στο ίδιο διάστημα η αύξηση πληθυσμού στην ηλικιακή ομάδα 75-79 ετών ήταν 11,3%, ενώ στην ηλικιακή ομάδα 85-89 ετών ήταν 8,41%.

Λιγότερες γεννήσεις

Από τα στατιστικά στοιχεία της Tουρκικής Στατιστικής Υπηρεσίας προκύπτει ότι από την 1η Ιουλίου 2024 και για έναν χρόνο, σημειώθηκε μείωση των γεννήσεων. Το ποσοστό του πληθυσμού της ηλικιακής ομάδας 0-4 ετών ήταν 6,11% του συνολικού πληθυσμού την 1η Ιουλίου 2024, ενώ το ποσοστό αυτό μειώθηκε στο 5,76% την 1η Ιουλίου 2025.

Ωστόσο, η πιο πολυπληθής ηλικιακή ομάδα στην Τουρκία είναι αυτή των ατόμων ηλικίας 25-29 ετών. Σε αυτή την ηλικιακή ομάδα ανήκουν 6.592.865 άτομα.

Επίσης, στην Τουρκία οι άνδρες είναι λίγο περισσότεροι από τις γυναίκες. Το ποσοστό του ανδρικού πληθυσμού καταγράφηκε στο 50,01% (42.923.584 άτομα), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό του γυναικείου πληθυσμού 49,99% (42.901.270 άτομα).

World
Ντόναλντ Τραμπ: Προειδοποίηση στον Πούτιν λίγο πριν τη συνάντηση στην Αλάσκα

Ντόναλντ Τραμπ: Προειδοποίηση στον Πούτιν λίγο πριν τη συνάντηση στην Αλάσκα

Το δίλημμα του χρέους της ΕΕ και η σύγκρουση με τις «φειδωλές» χώρες
Υπέρ και κατά 13.08.25

Το δίλημμα του χρέους της ΕΕ και η σύγκρουση με τις «φειδωλές» χώρες

Οι Βρυξέλλες χρησιμοποίησαν τον τελευταίο προϋπολογισμό της ΕΕ για να ενισχύσουν την εξουσία τους στην έκδοση ομολόγων, προκαλώντας σύγκρουση με κράτη όπως η Γερμανία

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Επιπλέον στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία, μέσω της νέας γραμμής εφοδιασμού του ΝΑΤΟ
Νέο πακέτο 13.08.25

Επιπλέον στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία, μέσω της νέας γραμμής εφοδιασμού του ΝΑΤΟ

Η Γερμανία και οι σύμμαχοί της θα στείλουν στρατιωτική βοήθεια έως 500 εκατομμυρίων στην Ουκρανία, σύμφωνα με την κυβέρνηση Μερτς. Η βοήθεια θα σταλεί μέσω της νέας γραμμής εφοδιασμού του ΝΑΤΟ.

Σύνταξη
Λαμπεντούζα: Τουλάχιστον 20 νεκροί μετά από ναυάγιο σκάφους με μετανάστες
Αγωνιώδεις προσπάθειες 13.08.25

Λαμπεντούζα: Τουλάχιστον 20 νεκροί μετά από ναυάγιο σκάφους με μετανάστες

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ έχουν διασωθεί από το ναυάγιο στη Λαμπεντούζα 70 έως 80 άνθρωποι, αλλά ενδέχεται να υπάρχουν πολλοί αγνοούμενοι. Σε εξέλιξη οι έρευνες των σωστικών συνεργείων.

Σύνταξη
Μητσοτάκης στην τηλεδιάσκεψη των ηγετών: Μόνο η Ουκρανία μπορεί να λάβει αποφάσεις αναφορικά με τα εδάφη της
Πολιτική Γραμματεία 13.08.25

Μητσοτάκης στην τηλεδιάσκεψη των ηγετών: Μόνο η Ουκρανία μπορεί να λάβει αποφάσεις αναφορικά με τα εδάφη της

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην παρέμβασή του επεσήμανε ότι η κατάπαυση του πυρός αποτελεί πρώτη προτεραιότητα και ότι έχει μεγάλη σημασία πώς θα αξιοποιηθεί, εφόσον επιτευχθεί

Σύνταξη
Ουκρανία: Αποστολή του Τραμπ είναι να φέρει την ειρήνη στην Ευρώπη ξανά, λέει ο αντιπρόεδρος Βανς
Κόσμος 13.08.25

Ουκρανία: Αποστολή του Τραμπ είναι να φέρει την ειρήνη στην Ευρώπη ξανά, λέει ο αντιπρόεδρος Βανς

Ο Τραμπ δήλωσε στους Ευρωπαίους ότι θα επιδιώξει κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία και διαβεβαίωσε πως δεν θα κάνει καμία εδαφική παραχώρηση χωρίς την πλήρη συμμετοχή του Κιέβου

Σύνταξη
Τζέισον Μομόα: Αποκάλυψε ποια ήταν η εμπειρία που τον έκανε να «κόψει» μια για πάντα το τσιγάρο
Βίντεο 13.08.25

Τζέισον Μομόα: Αποκάλυψε ποια ήταν η εμπειρία που τον έκανε να «κόψει» μια για πάντα το τσιγάρο

«Είχα πεθάνει. Έχω δοκιμάσει ξανά και ξανά, αλλά δεν τα κατάφερα. Τα παράτησα», είπε ο Τζέισον Μομόα για τη στιγμή της ζωής του που τον έκανε να πάψει να καπνίζει.

Σύνταξη
