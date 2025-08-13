Τουρκία: Ο πληθυσμός της πλησιάζει τα 86 εκατομμύρια – Αλλά μειώθηκαν οι γεννήσεις

Ο πληθυσμός της Τουρκίας έφτασε τα 85.824.854 άτομα, σύμφωνα με την Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία (TUIK), το πρώτο εξάμηνο του 2025. Ο αριθμός των κατοίκων αυξήθηκε κατά 159.910 άτομα.

Ωστόσο, σε ετήσια βάση, οι μεταβολές του πληθυσμού δείχνουν τάσης γήρανσης.

Μέσα σε έναν χρόνο καταγράφεται αύξηση του ηλικιωμένου πληθυσμού, ενώ αντίθετα ο νεαρός πληθυσμός μειώθηκε. Η συνολική αύξηση του πληθυσμού από το 2024 έως το 2025 ήταν 306.619 άτομα, ήτοι 0,36%.

Με βάση τα στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας, η μείωση πληθυσμού στην ηλικιακή ομάδα 0-4 ετών έφτασε τον τελευταίο χρόνο το 5,31%, ενώ στην ηλικιακή ομάδα 5-9 ετών η μείωση ήταν 3,14%. Αντιθέτως, στο ίδιο διάστημα η αύξηση πληθυσμού στην ηλικιακή ομάδα 75-79 ετών ήταν 11,3%, ενώ στην ηλικιακή ομάδα 85-89 ετών ήταν 8,41%.

Λιγότερες γεννήσεις

Από τα στατιστικά στοιχεία της Tουρκικής Στατιστικής Υπηρεσίας προκύπτει ότι από την 1η Ιουλίου 2024 και για έναν χρόνο, σημειώθηκε μείωση των γεννήσεων. Το ποσοστό του πληθυσμού της ηλικιακής ομάδας 0-4 ετών ήταν 6,11% του συνολικού πληθυσμού την 1η Ιουλίου 2024, ενώ το ποσοστό αυτό μειώθηκε στο 5,76% την 1η Ιουλίου 2025.

Ωστόσο, η πιο πολυπληθής ηλικιακή ομάδα στην Τουρκία είναι αυτή των ατόμων ηλικίας 25-29 ετών. Σε αυτή την ηλικιακή ομάδα ανήκουν 6.592.865 άτομα.

Επίσης, στην Τουρκία οι άνδρες είναι λίγο περισσότεροι από τις γυναίκες. Το ποσοστό του ανδρικού πληθυσμού καταγράφηκε στο 50,01% (42.923.584 άτομα), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό του γυναικείου πληθυσμού 49,99% (42.901.270 άτομα).