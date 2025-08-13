Δικαστήριο της Γουατεμάλας καταδίκασε χθες Τρίτη έξι πρώην κρατικούς λειτουργούς – δύο πρώην αξιωματικούς της αστυνομίας και τέσσερις εργαζόμενους δημόσιας υπηρεσίας προστασίας ανηλίκων – σε πολυετείς ποινές κάθειρξης, για τον θάνατο 41 κοριτσιών σε πυρκαγιά σε δομή υποδοχής-κράτησης παιδιών το 2017, υπόθεση που προκάλεσε σοκ στη χώρα της κεντρικής Αμερικής και όχι μόνο (στη φωτογραφία του Reuters/Cristina Chiquin, επάνω, μητέρες που έχασαν τα κορίτσια τους θρηνούν στο ακροατήριο κατά τη διάρκεια της δίκης).

Οι έξι κρίθηκαν ένοχοι για ανθρωποκτονία, κακομεταχείριση ανηλίκων, παράβαση καθήκοντος και κατάχρηση εξουσίας

Τους επιβλήθηκαν ποινές κάθειρξης που κυμαίνονται από 6 έως 25 χρόνια. Με την απαγγελία της ετυμηγορίας έπεσε η αυλαία στην πολύκροτη δίκη για μια από τις πλέον πολύνεκρες τραγωδίες στην ιστορία της Γουατεμάλας, η οποία είχε συγκλονίσει την εγχώρια και διεθνή κοινή γνώμη.

Οι έξι καταδικασθέντες κρίθηκαν ένοχοι για ανθρωποκτονία, κακομεταχείριση ανηλίκων, παράβαση καθήκοντος και κατάχρηση εξουσίας. Ενας συγκατηγορούμενός τους απαλλάχτηκε.

Η δικαστής Ινγκριντ Σιφουέντες έκρινε πως ήταν αναρμόδια να αποφανθεί για τις κατηγορίες σε βάρος πρώην εισαγγελέα αρμόδιου για υποθέσεις ανηλίκων.

Η πυρκαγιά ξέσπασε την 8η Μαρτίου 2017 σε δομή φιλοξενίας ανηλίκων κοντά στην πρωτεύουσα της Γουατεμάλας. Προηγουμένως είχαν σημειωθεί επεισόδια επειδή διαμαρτύρονταν για τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης, ιδίως τις στερήσεις τροφής και περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης, ή αποπειράθηκαν να αποδράσουν.

«Να καούν»

Περισσότερα από 50 κορίτσια οδηγήθηκαν σε μικρή αίθουσα της δομής, τους έδωσαν μερικά στρώματα για να κοιμηθούν και τα κλείδωσαν. Κορίτσι έβαλε φωτιά σε στρώμα, πιστεύοντας πως οι φρουροί θα υποχρεώνονταν να ανοίξουν, σύμφωνα με καταθέσεις.

Εκείνοι όμως αγνόησαν τις κραυγές τους για ώρα – «να καούν», είπε αστυνομικός που είχε το κλειδί όταν τον ειδοποίησαν, βρίζοντας τις έφηβες, άκουσε το δικαστήριο –, με αποτέλεσμα 41 κορίτσια να βρουν φρικτό θάνατο και άλλα 15 να υποστούν σοβαρά εγκαύματα.

