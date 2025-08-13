Δανεικός στην Αλ Καλίτζ ο Μασούρας (pic & vid)

Κάτοικος Σαουδικής Αραβίας έγινε και επίσημα ο Γιώργος Μασούρας καθώς η Αλ Καλίτζ ανακοίνωσε την απόκτησή του από τον Ολυμπιακό με τη μορφή δανεισμού για έναν χρόνο.

Ο Έλληνας άσος θα ανταμώσει ξανά με τον Κώστα Φορτούνη που αγωνίζεται από πέρσι για την ομάδα του Γιώργου Δώνη. Στην Αλ Καλίτζ αγωνίζεται επίσης ο συμπαίκτης του στην Εθνική, Δημήτρης Κουρμπέλης, αλλά και οι Πάολο Φερνάντες, Μπαρτ Σένκεφελντ που αποχώρησαν από ΑΕΚ και Παναθηναϊκό αντίστοιχα αυτό το καλοκαίρι.

«Ένας νέος πολεμιστής από την Ελλάδα. Καλώς ήλθες στην οικογένεια της Αλ Καλίτζ, Geo», αναφέρει η Αλ Καλίτζ στο καλωσόρισμά της, με τον Μαρούρα να έχει συμφωνήσει για συμβόλαιο που θα του αποφέρει περίπου 1,3 εκατ. ευρώ.

Θυμίζουμε πως ο 31χρονος άσος είχε πάρει κανονικά μέρος στην προετοιμασία του Ολυμπιακού στην Ολλανδία, αλλά ουσιαστικά ήταν εκτός πλάνων του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Στο δεύτερο μισό της περσινής σεζόν είχε παίξει ως δανεικός στην Μπόχουμ.