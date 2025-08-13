sports betsson
ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
ΛΕΝΑ ΣΑΜΑΡΑ
ΦΩΤΙΕΣ
ΚΑΥΣΩΝΑΣ
ΤΕΜΠΗ
ΓΑΖΑ
ΟΥΚΡΑΝΙΑ
100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΣΕΙΣΜΟΣ
ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
ΚΑΙΡΟΣ
COOKING
VITA

Ράτζκοφ ενόψει ΑΕΚ: «Μας απασχολεί περισσότερο πως θα εμφανιστούμε εμείς»
Conference League 13 Αυγούστου 2025 | 21:37

Ράτζκοφ ενόψει ΑΕΚ: «Μας απασχολεί περισσότερο πως θα εμφανιστούμε εμείς»

Ο Αρτεμ Ράτζκοφ μίλησε για τη ρεβάνς του Άρη Λεμεσού με την ΑΕΚ και τόνισε πως το σημαντικό είναι το πώς θα εμφανιστεί η δική του ομάδα.

Πολύ ποιοτική ομάδα χαρακτήρισε την ΑΕΚ ο προπονητής του Άρη Λεμεσού, Αρτεμ Ράτζκοφ, στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αυριανής (14/8, 21:00) ρεβάνς για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League, ωστόσο σημείωσε πως αυτό που τον ενδιαφέρει περισσότερο είναι το πώς θα εμφανιστεί η δική του ομάδα.

Όσα είπε ο Ράτζκοφ:

«Είμαστε χαρούμενοι που βρισκόμαστε εδώ και συνεχίζουμε την πρόκληση απέναντι σε μια καλή ομάδα. Ήταν μια ενδιαφέρουσα πρώτη αναμέτρηση και αναμένουμε να συνεχίσουμε τη μάχη αύριο στο δεύτερο ημίχρονο».

Για το ότι στο παρελθόν ως παίκτης της ΜΠΑΤΕ Μπόρισοφ είχε έρθει ισόπαλος 2-2 με την ΑΕΚ στην Αθήνα: «Το θυμάμαι ναι. Ήταν πριν από 15 χρόνια τη σεζόν 2009-2010. Ο αντίπαλος ήταν και τότε δυνατός. Η ομάδα μου τότε ήταν κάτι σαν τον Άρη σήμερα».

Για το αν σκέφτεται να αλλάξει κάτι για να μην δέχεται εύκολα γκολ η ομάδα του: «Στα παιχνίδια με την Πούσκας ελέγχαμε το παιχνίδι, το ματς με την ΑΕΚ ήταν πιο κλειστό. Δεν είναι ίδιες καταστάσεις. Δεν σκέφτομαι να αλλάξω πολλά στην προσέγγισή μου. Η περιρρέουσα ατμόσφαιρα που υπήρχε μετά την προετοιμασία δεν ήταν ιδιαίτερα ευοίωνη, αλλά εμείς προχωράμε μπροστά. Για να βρισκόμαστε εδώ, σημαίνει ότι το αξίζουμε. Αυτό που θέλουμε είναι να κάνουμε ένα βήμα προς τα εμπρός, ίσως αυτό να είναι πιο σημαντικό και από το αποτέλεσμα. Βλέποντας την προσπάθεια των παικτών μου, είναι ο λόγος που είμαι αισιόδοξος», τόνισε ο Ράτζκοφ.

Για το πως σκέφτεται να αποφορτίσει τους παίκτες του από την πίεση των πρώτων λεπτών και για το αν θα είναι στην αποστολή ο Νίκολιτς: «Σχεδόν όλοι οι παίκτες έχουν μπει σε ρυθμούς προπόνησης. Κάποιοι από αυτούς επειδή έχασαν προπονήσεις δεν θέλουμε να ρισκάρουμε. Άλλωστε υπάρχει ο περιορισμός της λίστας. Όσοι είναι εκτός ομάδας, μόνο οι Σαρφό και Σανέ χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να επιστρέψουν. Όσο για την πίεση, είναι μέρος της δουλειάς μας, μέρος του ποδοσφαίρου. Είναι το πιο ελκυστικό κομμάτι για όλους μας. Μας αρέσουν αυτά τα μεγάλα παιχνίδια, με πολύ κόσμο. Θέλουμε να παίζουμε σε τέτοια ματς και είμαστε χαρούμενοι που θα έχουμε αυτή την ευκαιρία αύριο».

Για το αν αλλάζει κάτι για τον ίδιο αν παίξει αύριο ο Γιόβιτς για την ΑΕΚ: «Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η δική μας ομάδας. Η ΑΕΚ έχει πολλούς ποιοτικούς παίκτες, τους έχουμε αναλύσει, αλλά μας απασχολεί περισσότερο πως θα εμφανιστούμε εμείς».

Από πλευράς παικτών μίλησε ο Μπαλόγκουν που είπε:

«Περιμένουμε ωραία ατμόσφαιρα και ανυπομονούμε. Έχουμε αυτοπεποίθηση. Στον πρώτο αγώνα ήμασταν αρκετά καλοί στο δεύτερο ημίχρονο και θέλουμε να συνεχίσουμε από εκεί που μείναμε».

Για την δική του προετοιμασία και τι θα συμβούλευε τους συμπαίκτες του, ως ένας από τους ποιο έμπειρους στην ομάδα:

«Θα τους συμβούλευα να απολαύσουν το παιχνίδι, να μην επηρεαστούν από την ατμόσφαιρα και να δείξουν ότι αξίζουν να βρίσκονται σε αυτό το επίπεδο. Εγώ προσωπικά θα ξυπνήσω θα προσευχηθώ, θα φάω, θα κοιμηθώ λίγο και θα τα δώσω όλα στο γήπεδο. Θα προσπαθήσω να ηγηθώ της ομάδας μαζί με τον Γκόλντσον που είναι κι αυτός έμπειρος».

Για τον τρελό ρυθμό στον πρώτο αγώνα και τα τέσσερα γκολ:

«Όσα αφορά στα γκολ, στο πρώτο γκολ που δεχθήκαμε δεν προλάβαμε να στηθούμε τακτικά όπως θα έπρεπε. Είδαμε πολύ βίντεο και λεπτομέρειες μετά το πρώτο παιχνίδι, θα προσπαθήσουμε να βελτιωθούμε. Το δεύτερο γκολ ήρθε από στημένη φάση, πρέπει να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι. Στη συνέχεια αντιδράσαμε και επιστρέψαμε γρήγορα στο παιχνίδι. Η αισιοδοξία που έχουμε πηγάζει από την αντίδραση που βγάλαμε μετά το 2-0. Θα μπούμε στην αναμέτρηση με αυτοπεποίθηση, ασφαλώς θα είναι διαφορετικό το περιβάλλον εδώ. Δεν φοβόμαστε και οι δύο ομάδες δεν είναι τυχαία εδώ».

