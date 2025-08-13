Αταλάντα: τέλος εποχής με το «Gewiss», έρχεται το New Balance

Ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει για την Αταλάντα και τους φιλάθλους της. Μετά τη λήξη (30 Ιουνίου) της συμφωνίας ονοματοδοσίας, οι επιγραφές «Gewiss Stadium» απομακρύνθηκαν από το γήπεδο της viale Giulio Cesare και ο ιταλικός σύλλογος ετοιμάζεται να βαφτίσει την έδρα του New Balance Stadium, στο πλαίσιο διεύρυνσης της συνεργασίας με τον αμερικανικό αθλητικό κολοσσό που έχει ήδη αναλάβει τον ρόλο του τεχνικού χορηγού.

Η σχετική τεκμηρίωση έχει κατατεθεί στον Δήμο Μπέργκαμο, με στόχο η μετονομασία να «κουμπώσει» επικοινωνιακά με μια σεζόν μεγάλων προσδοκιών εντός κι εκτός γηπέδου.

Η κίνηση σηματοδοτεί την εμπορική ωρίμανση ενός project που τα τελευταία χρόνια έχει συνδεθεί με ευρωπαϊκές πορείες και ισχυρή εικόνα brand.

Παράλληλα, η Gewiss δεν αποχωρεί πλήρως από το οικοσύστημα του συλλόγου: παραμένει επίσημος χορηγός με παρουσία στο κάτω μέρος της πίσω όψης της φανέλας. Έτσι, το κλαμπ ισορροπεί ανάμεσα στη συνέχεια των σχέσεων που χτίστηκαν την προηγούμενη περίοδο και στη δημιουργία μιας νέας στρατηγικής ταυτότητας γύρω από έναν διεθνή εταίρο.

Σε επίπεδο αγοράς, η μετονομασία ενισχύει την αξία του προϊόντος «Αταλάντα» και αναβαθμίζει το αποτύπωμα του συλλόγου σε μια πόλη που έχει επενδύσει συστηματικά στις υποδομές της.

Για τους μπεργκαμάσκι, το νέο όνομα δεν είναι απλώς μια πινακίδα: είναι το σήμα εκκίνησης ενός φιλόδοξου κύκλου που στοχεύει να ευθυγραμμίσει την αγωνιστική συνέπεια με εμπορικές συνεργασίες διεθνούς βεληνεκούς.