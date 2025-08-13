Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι γιατρός – Γιατί δεν πρέπει να την εμπιστευόμαστε

Η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται όλο και περισσότερο μέρος της καθημερινότητάς μας. Και με την ταχύτητα που μπορεί να συγκεντρώσει και να παρουσιάσει πληροφορίες έχει γίνει ένα «πρόχειρο» εργαλείο για ό,τι μας ανησυχεί. Από θέματα αγοράς εργασίας έως υγείας.

Αυτό πιθανόν σκέφτηκε και ένας 60χρονος Αμερικανός, ο οποίος αφού διάβασε πόσες αρνητικές συνέπειες μπορεί να έχει η κατανάλωση χλωριούχου νατρίου (το γνωστό μας επιτραπέζιο αλάτι), σκέφτηκε να βρει ένα υποκατάστατο.

Και ρώτησε αυτόν που βρήκε πρώτο μπροστά του: το ChatGPT και την ΑΙ. To οποίο του πρότεινε να αντικαταστήσει το χλωριούχο νάτριο με βρωμιούχο νάτριο για διάστημα τριών μηνών.

Ψυχωσικές συμπεριφορές

Αυτό είχε ως συνέπεια να αναπτύξει βρωμισμό, μια σπάνια σήμερα ασθένεια. Τα συμπτώματά της περιλαμβάνουν κόπωση, πονοκεφάλους, σύγχυση, αλλά μπορεί να προκαλέσει ακόμη και επιληπτικές κρίσεις ή κώμα.

Γιατροί με άρθρο τους στο Annals of Internal Medicine, έγκυρο ιατρικό περιοδικό, προειδοποιούν για τους κινδύνους που ενέχει η «εμπιστοσύνη» που δείχνουμε συχνά στην τεχνητή νοημοσύνη. Ειδικά σε θέματα υγείας.

Εξήγησαν ότι ο βρωμισμός ήταν γνωστό σύνδρομο στις αρχές του 20ού αιώνα. Θεωρούνταν ότι συνέβαλε σε σχεδόν μία στις 10 ψυχιατρικές εισαγωγές εκείνη την εποχή.

Ο ασθενής, όταν ρωτήθηκε από τους γιατρούς, είπε ότι συμβουλεύτηκε το ChatGPT σχετικά με την εξάλειψη του χλωριούχου νατρίου από τη διατροφή του. Έτσι άρχισε να λαμβάνει βρωμιούχο νάτριο. Και το έκανε, παρά το γεγονός ότι διάβασε πως «το χλωριούχο νάτριςο μπορεί να αντικατασταθεί με βρωμιούχο νάτριο, αν και πιθανότατα για άλλους σκοπούς, όπως ο καθαρισμός». Το βρωμιούχο νάτριο χρησιμοποιήθηκε ως ηρεμιστικό φάρμακο στις αρχές του 20ού αιώνα.

Οι συγγραφείς ανέφεραν ότι ο ασθενής παρουσιάστηκε σε νοσοκομείο και ισχυρίστηκε ότι ο γείτονάς του μπορεί να τον δηλητηριάζει. Είπε επίσης ότι είχε πολλαπλούς διατροφικούς περιορισμούς. Ενώ διψούσε πολύ, συμπεριφέρθηκε «παρανοϊκά» όταν του προσφέρθηκε νερό.

Στη συνέχεια, προσπάθησε να δραπετεύσει από το νοσοκομείο. Για να μπορέσουν να τον ηρεμήσουν οι γιατροί, υποβλήθηκε σε θεραπεία για ψύχωση. Όταν σταθεροποιήθηκε, περιέγραψε πολλά άλλα συμπτώματα που υποδήλωναν βρωμισμό, όπως ακμή στο πρόσωπο, υπερβολική δίψα και αϋπνία.

Οι κίνδυνοι για την υγεία

Οι συγγραφείς του άρθρου, καθηγητές του Πανεπιστημίου της Ουάσινγκτον στο Σιάτλ, επισήμαναν «πως η χρήση τεχνητής νοημοσύνης μπορεί δυνητικά να συμβάλει στην ανάπτυξη δυσμενών επιπτώσεων στην υγεία».

Εξήγησαν ότι, επειδή δεν μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στο αρχείο καταγραφής συνομιλιών του ασθενούς στο ChatGPT, δεν ήταν δυνατό να προσδιοριστεί η ακριβής συμβουλή που είχε λάβει ο άνδρας. Έτσι συμβουλεύτηκαν οι ίδιοι το ChatGPT. Ρώτησαν με τι θα μπορούσε να υποκατασταθεί το χλωριούχο νάτριο. Και μεταξύ των απαντήσεων που πήραν ήταν «βρωμιούχο νάτριο». Χωρίς καμία συγκεκριμένη προειδοποίηση για πιθανούς κινδύνους για τη υγεία.

Όπως επισήμαναν οι επιστήμονες, η τεχνητή νοημοσύνη δεν τους ρώτησε γιατί αναζητούσαν τέτοιες πληροφορίες. Αυτό θα το έκανε όμως ένας επαγγελματίας υγείας, έγραψαν.

Επιστημονικές ανακρίβειες

Η εταιρεία του ChatGPT υποστηρίζει ότι το chatbot έχει αναβαθμιστεί και πως η υγεία είναι ένα από τα μεγαλύτερα ατού του. Αλλά οι συγγραφείς του άρθρου προειδοποιούν ότι οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσαν «να δημιουργήσουν επιστημονικές ανακρίβειες, να μην έχουν την ικανότητα να συζητούν κριτικά τα αποτελέσματα και τελικά να τροφοδοτούν την εξάπλωση της παραπληροφόρησης».

Η εταιρεία, από την πλευρά της, όταν ανακοίνωσε την αναβάθμιση του chatbot, ανέφερε ότι το ChatGPT θα ήταν καλύτερο στην απάντηση ερωτήσεων που σχετίζονται με την υγεία. Και πως θα επισήμαινε «πιθανές ανησυχίες», όπως σοβαρές σωματικές ή ψυχικές ασθένειες. Ωστόσο, τόνισε ότι το chatbot δεν αντικαθιστά την επαγγελματική βοήθεια. Οι οδηγίες του chatbot αναφέρουν επίσης ότι δεν «προορίζεται για χρήση στη διάγνωση ή τη θεραπεία οποιασδήποτε πάθησης υγείας».

Το άρθρο του περιοδικού ανέφερε ότι ο ασθενής φαινόταν να έχει χρησιμοποιήσει μια παλαιότερη έκδοση του ChatGPT.

Τι θα έκανε ο επαγγελματίας υγείας

Οι επιστήμονες συγγραφείς του άρθρου αναγνωρίζουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να αποτελέσει «γέφυρα» μεταξύ των επιστημόνων και του κοινού. Σημείωσαν ωστόσο ότι η τεχνολογία ενέχει επίσης τον κίνδυνο προώθησης «αποσυμφραζόμενων πληροφοριών». Ήταν εξαιρετικά απίθανο ένας επαγγελματίας υγείας να είχε προτείνει βρωμιούχο νάτριο σε ασθενή που θα ήθελε να αποφύγει το επιτραπέζιο αλάτι, πρόσθεσαν.

Συνεπώς, ζητούν από τους γιατρούς, να εξετάζουν την πιθανότητα οι ασθενείς να λαμβάνουν πληροφορίες από την τεχνητή νοημοσύνη. Ίσως θα έπρεπε να πουν και στους ασθενείς να πηγαίνουν στον γιατρό όταν δεν αισθάνονται καλά, ακόμη και αν χρειάζονται συμβουλές για τη διατροφή τους.