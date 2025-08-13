Ένταση και κλίμα αστυνόμευσης επικρατεί από το πρωί στον Βόλο που έφτασε το ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο Crown Iris. Πλήθος κόσμου, σωματεία, φορείς και συλλογικότητες συγκεντρώθηκαν από το πρωί στον σταθμό των ΚΤΕΛ και επιχείρησαν να προσεγγίσουν το λιμάνι φωνάζοντας συνθήματα αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις είχαν κλείσει από τα ξημερώματα το λιμάνι του Βόλου με τα ΜΑΤ να δημιουργούν κλοιό και να μην επιτρέπουν τους διαδηλωτές να προσεγγίσουν το σημείο όπου θα επιβιβάζονταν ισραηλινοί τουρίστες, ανάμεσά τους και στρατιώτες των IDF.

Μάλιστα έκαναν χρήση κρότου λάμψης, όπως φαίνεται και σε βίντεο. Ανάμεσα στους διαδηλωτές που απωθήθηκαν και ο Γιάννης Μάγγος, πατέρας του αδικοχαμένου Βασίλη Μάγγου.

Δυνάμεις των ΜΑΤ έχουν φτάσει ακόμα και από την Αθήνα, αναφέρει το March to Gaza και διερωτάται για ποιο λόγο χρειάστηκε τέτοια πανκινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων.

Οι διαδηλωτές στη συνέχεια ξεκίνησαν πορεία στους κεντρικούς δρόμους του Βόλου.

Απροσπέλαστο το λιμάνι – Επιστράτευσαν και οχήματα της Πυροσβεστικής

«Δυνάμεις της αστυνομίας ενισχύθηκαν και με οχήματα της Πυροσβεστικής στην έξοδο του εμπορικού λιμανιού στην λεωφόρο Αθηνών, όπου σε λίγο αναμένεται να φθάσουν λεωφορεία με τους επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου», αναφέρει το ERTNews και προσθέτει ότι «οι αστυνομικές δυνάμεις δεν αφήνουν ούτε τα ΜΜΕ να προσεγγίσουν, οπότε δεν υπάρχουν εικόνες από την άφιξη του πλοίου».

Ήδη 8 λεωφορεία με επιβάτες έφυγαν από το εμπορικό λιμάνι με κατεύθυνση την πόλη του Βόλου συνοδεία ανδρών των ΜΑΤ.

Οι αστυνομικές δυνάμεις, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες δεν άφησαν τους διαδηλωτές ούτε να αναρτήσουν πανό αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη σε σημείο που να είναι ορατό από το κρουαζιερόπλοιο.

Το Crown Iris αναμένεται να φτάσει αύριο το πρωί στον Πειραιά. Σε κινητοποίηση στις 7π.μ. καλούν το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, το σωματείο ΕΝΕΔΕΠ, το σωματείο του Αγίου Σάββα, το March to Gaza, η Παλαιστινιακή Παροικία, η Συμμαχία Σταματήστε τον Πόλεμο, και πλήθος ακόμα οργανώσεων και φορέων.