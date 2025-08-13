newspaper
Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
13.08.2025 | 11:02
Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ τον Δεκαπενταύγουστο
Σημαντική είδηση:
13.08.2025 | 01:29
Πού έχει φωτιά τώρα - Live χάρτης με τα πύρινα μέτωπα στην Ελλάδα
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΛΕΝΑ ΣΑΜΑΡΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Η νέα «πολεμική» τέχνη από το Πεκίνο: Από τα σπάνια μέταλλα στην παγκόσμια εξάρτηση
Οικονομικές Ειδήσεις 13 Αυγούστου 2025 | 11:55

Η νέα «πολεμική» τέχνη από το Πεκίνο: Από τα σπάνια μέταλλα στην παγκόσμια εξάρτηση

Το Πεκίνο αξιοποιεί την νέα παράταση 90 ημερών που πήρε η εμπορική εκεχειρία με τις ΗΠΑ για να ακονίσει ένα περίπλοκο οπλοστάσιο καταστροφικών οικονομικών όπλων.

Βαγγέλης Γεωργίου
ΕπιμέλειαΒαγγέλης Γεωργίου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Φωτιές: Θα μας «καίνε» 10 χρόνια οι επιπτώσεις τους

Φωτιές: Θα μας «καίνε» 10 χρόνια οι επιπτώσεις τους

Spotlight

Τον Μάρτιο του 2025 ο πρόεδρος της Κίνας είχε δηλώσει σε ξένους επιχειρηματίες ότι «η προσπάθεια αποσύνδεσης και διατάραξης των αλυσίδων εφοδιασμού θα βλάψει μόνο τους άλλους και δεν θα ωφελήσει τον εαυτό του». Για τον Economist ήταν μια σοφή συμβουλή κάνοντας λόγο για «μαεστρία» που επιδεικνύει το Πεκίνο στη διεξαγωγή εμπορικού πολέμου, παρά το γεγονός ότι η ανακωχή με τις ΗΠΑ πήρε παράταση.

Ενώ ΗΠΑ και Κίνα εξετάζουν μια ευρύτερη συμφωνία για να σταθεροποιήσουν την αξίας  αξίας 659 δισ. δολαρίων τον χρόνο εμπορική τους σχέση, η Κίνα γνωρίζει ότι η δύναμή της δεν βρίσκεται σε αυτά που αγοράζει, αλλά σε αυτά που πουλά.

Υπενθυμίζεται ότι τον Απρίλιο, η Κίνα σε αντίποινα για τους αμερικανικούς δασμούς, έκοψε την παροχή επεξεργασμένων σπάνιων γαιών και μαγνητών κρίσιμων για τη βιομηχανία των ΗΠΑ. Μέσα σε λίγες εβδομάδες, η αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία αξίας 1,5 τρισ. δολαρίων, μεταξύ άλλων, πανικοβλήθηκε και ο Τραμπ αναζήτησε ειρήνη.

Τον Ιούλιο, η ΕΕ ανησυχούσε έντονα πριν από τη σύνοδο κορυφής ΕΕ–Κίνας, καθώς οι ροές σπάνιων γαιών και τεχνολογίας μπαταριών προς την Ευρώπη επιβραδύνθηκαν χωρίς εξήγηση — και η επίσπευσή τους έγινε αντικείμενο διαπραγμάτευσης.

Σύμφωνα με τον Economist, όλα φαίνονται να ευθυγραμμίζονται με ένα πολύ προσεκτικό σχέδιο του Σι. Το 2020, κάλεσε την Κίνα να δημιουργήσει ασύμμετρες εξαρτήσεις, απαλλάσσοντας τις δικές της αλυσίδες εφοδιασμού από ξένες εισροές, ενώ θα «σφίγγει την εξάρτηση των διεθνών παραγωγικών αλυσίδων από την Κίνα».

Σε μια μυστική συνεδρίαση τον Απρίλιο εκείνης της χρονιάς, είπε σε ισχυρό κομματικό όργανο ότι τέτοιες εξαρτήσεις αποτελούν «ισχυρό αντίμετρο και αποτρεπτική ικανότητα απέναντι σε ξένους που θα επιχειρούσαν τεχνητά να κόψουν την παροχή [προς την Κίνα]». Η επιδίωξή του είναι άλλες χώρες να εξαρτώνται από την Κίνα, χωρίς η ίδια να εξαρτάται από αυτές.

Πώς λειτουργεί το οικονομικό οπλοστάσιο της Κίνας;

Η Κίνα κρατάει στα χέρια της κάποια «μονοπώλια» σε πολύ σημαντικά υλικά και εξαρτήματα που χρειάζεται ο υπόλοιπος κόσμος για να φτιάξει προϊόντα, αυτά είναι από κινητήρες μαχητικών αεροσκαφών μέχρι μπαταρίες ηλεκτρικών αυτοκινήτων και smartphones.

Αντί να πουλάει έτοιμα προϊόντα, η Κίνα ελέγχει τα βασικά βιομηχανικά «υλικά» που χρειάζονται για να φτιαχτούν αυτά τα προϊόντα, και συχνά είναι η μοναδική ή σχεδόν μοναδική πηγή τους στον κόσμο. Αυτό της δίνει ένα τεράστιο διαπραγματευτικό όπλο: αν θέλει, μπορεί να σταματήσει την προμήθεια αυτών των υλικών και να προκαλέσει αναστάτωση σε ολόκληρες ξένες βιομηχανίες.

Από το 2023 και μετά, το Πεκίνο έχει θεσπίσει ένα σύστημα «αδειών εξαγωγής» για πάνω από 700 τέτοια προϊόντα. Για να πάρει κάποιος άδεια, πρέπει να δηλώσει ποιος θα είναι ο τελικός χρήστης. Έτσι, η Κίνα μπορεί να κόβει στοχευμένα την παροχή σε συγκεκριμένες εταιρείες ή χώρες, ακόμη κι αν συνεχίζει να πουλάει σε άλλες. Για παράδειγμα, μπορεί να περιορίσει μαγνήτες για αεροπορικούς κινητήρες μόνο προς ορισμένους πελάτες, ανεβάζοντας το κόστος τους.

Η στρατηγική της είναι να μη σταματά τις εξαγωγές έτοιμων προϊόντων, γιατί αυτό θα έβλαπτε τις δικές της εταιρείες). Αντίθετα, σκοπεύει να περιορίζει τα κρίσιμα εξαρτήματα που χρειάζονται οι ανταγωνιστές για να τα φτιάξουν. Οι έλεγχοι εξαγωγών ακολουθούν το μοτίβο της διατήρησης αλυσίδων υψηλής προστιθέμενης αξίας εντός Κίνας, λέει η Ρεβέκα Αρκεσάτι του MERICS. Έτσι, οι κινεζικές βιομηχανίες αγοράζουν φθηνότερα στο εσωτερικό, ενώ οι ξένες δυσκολεύονται και χάνουν ανταγωνιστικότητα.

Το παράδειγμα της Ινδίας

Αυτή η τακτική φαίνεται να εφαρμόζεται στην Ινδία: η Κίνα έχει σταματήσει άδειες για μηχανήματα και σπάνια μέταλλα που χρειάζονται οι γραμμές παραγωγής της Apple εκεί, επιβραδύνοντας την παραγωγή iPhone και AirPods. Μάλιστα, η Foxconn απέσυρε εκατοντάδες Κινέζους μηχανικούς από την Ινδία, κάτι που δείχνει ότι οι κινήσεις ήταν πιθανότατα συντονισμένες.

Έτσι, άλλοτε η Κίνα συνήθιζε να περιορίζει τα ξένα προϊόντα στην δική της αγορά, πχ λιθουανικό βοδινό. Πλέον το οικονομικό οπλοστάσιο του Σι πιέζει τις αλυσίδες εφοδιασμού και ξένες βιομηχανίες που εξαρτώνται από αυτές.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Πετρέλαιο
Πετρέλαιο: Υπερπροσφορά με νέο ρεκόρ το 2026 βλέπει ο ΙΕΑ

Πετρέλαιο: Υπερπροσφορά με νέο ρεκόρ το 2026 βλέπει ο ΙΕΑ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Φωτιές: Θα μας «καίνε» 10 χρόνια οι επιπτώσεις τους

Φωτιές: Θα μας «καίνε» 10 χρόνια οι επιπτώσεις τους

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Στηρίζει το ΧΑ με +4% η Βιοχάλκο

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στηρίζει το ΧΑ με +4% η Βιοχάλκο

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Δεύτερες σκέψεις για το κρατικό επενδυτικό ταμείο στη Νορβηγία – Τι θα κάνει με το Ισραήλ
Διεθνής Οικονομία 13.08.25

Δεύτερες σκέψεις για το κρατικό επενδυτικό ταμείο στη Νορβηγία – Τι θα κάνει με το Ισραήλ

Στη Νορβηγία το κρατικό επενδυτικό ταμείο της χώρας κατείχε μετοχές σε 65 ισραηλινές εταιρείες στο τέλος του 2024, συνολικής αξίας 1,95 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Σύνταξη
Η νέα απειλή για το ευρώ δεν είναι το δολάριο – Τι φοβούνται αξιωματούχοι της ΕΚΤ
Stablecoins 12.08.25

Η νέα απειλή για το ευρώ δεν είναι το δολάριο – Τι φοβούνται αξιωματούχοι της ΕΚΤ

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι φοβούνται ότι οι ελπίδες για κυριαρχία του ευρώ θα διαψευσθούν. O ανταγωνισμός δεν θα έρθει από το δολάριο, αλλά από τα stablecoins, τα κρυπτονομίσματα, που συνδέονται με αυτό.

Σύνταξη
Βραχυχρόνιες μισθώσεις, μακροχρόνια στεγαστική κρίση – Για κάθε 100 νέα Airbnb τα ενοίκια αυξάνονται 2%
Στεγαστική κρίση 12.08.25

Βραχυχρόνιες μισθώσεις, μακροχρόνια στεγαστική κρίση – Για κάθε 100 νέα Airbnb τα ενοίκια αυξάνονται 2%

Επιστημονική μελέτη αποδεικνύει ότι τα Αirbnb συνδέονται πολλαπλά με την άνοδο των ενοικίων, αλλάζοντας τον αναδιανεμητικό ρόλο της κατοικίας. Μιλά στο in ο ερευνητής Κ. Γουρζής.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τράπεζα Πειραιώς: Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής
Πράσινο φως 12.08.25

Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής από την Τράπεζα Πειραιώς

Η Τράπεζα Πειραιώς διατηρεί υφιστάμενες συνεργασίες με άλλες ασφαλιστικές εταιρείες και δεν θα διανέμει προϊόντα της Εθνικής Ασφαλιστικής μέσω του δικού της δικτύου καταστημάτων.

Σύνταξη
Ακτοπλοΐα: Ξεπέρασαν το 1,5 εκατ. οι επιβάτες από τα λιμάνια της Αττικής – Μεγάλη ζήτηση για κοντινά νησιά
Οικονομικές Ειδήσεις 12.08.25

Ακτοπλοΐα: Ξεπέρασαν το 1,5 εκατ. οι επιβάτες από τα λιμάνια της Αττικής – Μεγάλη ζήτηση για κοντινά νησιά

Φέτος αναχώρησαν περισσότεροι επιβάτες από τα λιμάνια της Αττικής - Η ελληνική ακτοπλοΐα αποτελεί έναν κλάδο με έντονη εποχικότητα με υψηλότερη κίνηση τους μήνες Ιούλιο με Σεπτέμβριο.

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ανδρουλάκης: Η σκέψη μας σε πυροσβέστες, πιλότους και εθελοντές που δίνουν τη μάχη στα πύρινα μέτωπα
ΠΑΣΟΚ 13.08.25

Ανδρουλάκης: Η σκέψη μας σε πυροσβέστες, πιλότους και εθελοντές που δίνουν τη μάχη στα πύρινα μέτωπα

«Οι κάτοικοι σε Αχαΐα, Χίο, Ζάκυνθο, Πρέβεζα, Κεφαλονιά, Μέγαρα, Βόνιτσα, Άρτα και Αιτωλοακαρνανία, δοκιμάζονται για δεύτερη μέρα», σημειώνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Λουτσέσκου: «Έχω την αίσθηση ότι η ομάδα είναι συγκεντρωμένη – Πρέπει να αντιδράσουμε»
Europa League 13.08.25

Λουτσέσκου: «Έχω την αίσθηση ότι η ομάδα είναι συγκεντρωμένη – Πρέπει να αντιδράσουμε»

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου μίλησε ενόψει της ρεβάνς (14/8, 20:00) του ΠΑΟΚ με τη Βόλφσμπεργκερ, αναφέρθηκε στους Τάισον και Καμαρά και παράλληλα τόνισε πως η ομάδα του είναι συγκεντρωμένη.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Τεράστιες οι ευθύνες της κυβέρνησης για τις πυρκαγιές – Καμία επικοινωνιακή διαχείριση δεν τις καλύπτει
«Έντονη ανησυχία» 13.08.25

ΣΥΡΙΖΑ: Τεράστιες οι ευθύνες της κυβέρνησης για τις πυρκαγιές – Καμία επικοινωνιακή διαχείριση δεν τις καλύπτει

«Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την ανεξέλεγκτη τροπή που έχουν πάρει τα μέτωπα της πυρκαγιάς», σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση

Σύνταξη
Με Αντετοκούνμπο η Εθνική στη Θεσσαλονίκη
Μπάσκετ 13.08.25

Με Αντετοκούνμπο η Εθνική στη Θεσσαλονίκη

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα είναι στην αποστολή της Εθνικής που θα ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη για το φιλικό με το Μαυροβούνιο (14/8, 19:00), αλλά δεν θα παίξει.

Σύνταξη
Γάζα: Ο στρατός ενέκρινε το κύριο σχέδιο κατάληψης του θύλακα – Ισχυρές εκρήξεις και πάνω από 100 νεκροί
Παρά τις διαφωνίες 13.08.25

Ο στρατός ενέκρινε το κύριο σχέδιο κατάληψης της Γάζας - Ισχυρές εκρήξεις και πάνω από 100 νεκροί

Το πράσινο φως στα σχέδια της κυβέρνησης Νετανιάχου για τη Γάζα έδωσε ο ισραηλινός στρατός παρά τις δημόσιες διαφωνίες - Την ίδια ώρα ο παλαιστινιακός θύλακας συγκλονίζεται από ισχυρές εκρήξεις

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Νέα Αριστερά: Να αποπεμφθεί η Βούλτεψη από τη ΝΔ – Ο Μητσοτάκης παρακολουθούσε τις πυρκαγιές από τη βίλα του
Σφοδρά πυρά 13.08.25

Νέα Αριστερά: Να αποπεμφθεί η Βούλτεψη από τη ΝΔ – Ο Μητσοτάκης παρακολουθούσε τις πυρκαγιές από τη βίλα του

«Η ανεκδιήγητη Σοφία Βούλτεψη, με προκλητικό τρόπο, επιχειρεί να ρίξει την ευθύνη για τις καταστροφικές πυρκαγιές στην έλλειψη εθελοντών», υπογράμμισε η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Γκιόκας για πυρκαγιές: Η ΝΔ να σταματήσει να κρύβεται πίσω από καιρικά φαινόμενα, ατομική ευθύνη και 112
Στις πυρκαγιές 13.08.25

Γκιόκας: Η ΝΔ να σταματήσει να κρύβεται πίσω από καιρικά φαινόμενα, ατομική ευθύνη και 112

«Το ΚΚΕ δεν πιστεύει ούτε στις "παθογένειες" ούτε στη μοιρολατρία για την κλιματική αλλαγή», υπογράμμισε ο βουλευτής Α' Ανατολικής Αττικής με το ΚΚΕ Γιάννης Γκιόκας

Σύνταξη
Γούνες βίδρας, ορθόδοξοι ιερείς και μια συμφωνία 7,2 εκατομμυρίων δολαρίων – Πώς η Ρωσία πούλησε την Αλάσκα στις ΗΠΑ
«Έρημος χιονιού» 13.08.25

Γούνες βίδρας, ορθόδοξοι ιερείς και μια συμφωνία 7,2 εκατομμυρίων δολαρίων - Πώς η Ρωσία πούλησε την Αλάσκα στις ΗΠΑ

Η παρουσία της Ρωσίας στην Αλάσκα δεν ξεκίνησε με στρατούς, αλλά με γούνες. Στα μέσα του 18ου αιώνα, έμποροι και τυχοδιώκτες προχώρησαν ανατολικά διασχίζοντας τη Σιβηρία, παρακινούμενοι από την υπόσχεση των κερδοφόρων γουναρικών από θαλάσσιες ενυδρίδες.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τακτικές λαθρεμπόρων ναρκωτικών στο πιο τολμηρό χτύπημα με drones των Ουκρανών – Βοήθησαν ανυποψίαστοι Ρώσοι
Νέες πληροφορίες 13.08.25

Τακτικές λαθρεμπόρων ναρκωτικών στο πιο τολμηρό χτύπημα με drones των Ουκρανών - Βοήθησαν ανυποψίαστοι Ρώσοι

Οι αρχιτέκτονες της ουκρανικής επίθεσης «Επιχείρηση Ιστός της Αράχνης» μελέτησαν τα καρτέλ ναρκωτικών για να περάσουν λαθραία drones στη Ρωσία

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
ΠΑΣΟΚ: Απαιτείται αναμορφωμένο σύστημα Πολιτικής Προστασίας – Να μπει τέλος στον φαύλο κύκλο της καταστροφής
Πυρκαγιές 13.08.25

ΠΑΣΟΚ: Απαιτείται αναμορφωμένο σύστημα Πολιτικής Προστασίας – Να μπει τέλος στον φαύλο κύκλο της καταστροφής

«Με την ένταση της πίεσης, ο πρωθυπουργός επέστρεψε τελικά από τις διακοπές του στην Αθήνα. Σωστά έπραξε — αλλά άργησε πολύ, και φάνηκε ότι αναγκάστηκε να το πράξει», τονίζει το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
Εργατικό Κέντρο Πάτρας: Ενώ η ΒΙΠΕ καίγεται επιχειρήσεις λειτουργούν θέτοντας σε κίνδυνο εργαζομένους
«Να εκκενωθεί» 13.08.25

Καταγγελία από Εργατικό Κέντρο Πάτρας: Ενώ η ΒΙΠΕ καίγεται επιχειρήσεις λειτουργούν θέτοντας σε κίνδυνο εργαζομένους

Τη σοβαρή καταγγελία έκανε το Εργατικό Κέντρο Πάτρας που καλεί τους εργαζόμενους να επικοινωνούν σε κάθε περίπτωση εργοδοτικής αυθαιρεσίας

Σύνταξη
Η αντίδραση της Σάρα Φέργκιουσον στην απιστία του πρίγκιπα Άντριου με «περισσότερες από 12 γυναίκες»
«Ήμουν πληγωμένη» 13.08.25

Η αντίδραση της Σάρα Φέργκιουσον στην απιστία του πρίγκιπα Άντριου με «περισσότερες από 12 γυναίκες»

Ένα νέο βιβλίο αναφέρει επίσης ότι η Φέργκιουσον συνειδητοποίησε γρήγορα ότι ήταν προορισμένη να γίνει «χήρα της ακτής» και ότι αυτό «την πόνεσε πολύ».

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025
Απόρρητο