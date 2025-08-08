newspaper
«Μην μειώνετε τις τιμές» – Η Κίνα προειδοποιεί τη βιομηχανία EV
Διεθνής Οικονομία 08 Αυγούστου 2025

«Μην μειώνετε τις τιμές» – Η Κίνα προειδοποιεί τη βιομηχανία EV

Η πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα και η υπερπροσφορά προκαλούν «εμπλοκή» και θέτουν σε κίνδυνο την ανάπτυξη, λέει επίσημα η Κίνα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
«Της νύχτας τα καμώματα»: Γιατί δεν κοιμόμαστε το βράδυ;

«Της νύχτας τα καμώματα»: Γιατί δεν κοιμόμαστε το βράδυ;

Spotlight

Να σταματήσει να μειώνει τις τιμές και να περιορίσει την παραγωγή προτρέπει τη βιομηχανία ηλεκτρικών οχημάτων της η Κίνα, εν μέσω φόβων ότι ο επίμονος αποπληθωρισμός θέτει σε κίνδυνο την οικονομική ανάπτυξη.

Τους τελευταίους μήνες Κινέζοι αξιωματούχοι έχουν επανειλημμένα μιλήσει για την ανάγκη καταπολέμησης της «εμπλοκής» σε τομείς που υποφέρουν από πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα, όπως τα ηλεκτρικά οχήματα, αναφερόμενοι στο φαινόμενο της επένδυσης περισσότερης προσπάθειας και χρημάτων για μειωμένες αποδόσεις.

Σε μια ασυνήθιστη -σε επίπεδα ωμότητας- ομιλία αυτόν τον μήνα, ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ επέκρινε τις επαρχιακές κυβερνήσεις για «τυφλές» υπερεπενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, στην υπολογιστική ισχύ και στα οχήματα νέας ενέργειας, βιομηχανίες που το Πεκίνο έχει χαρακτηρίσει ως στρατηγικές προτεραιότητες, αλλά οι οποίες κινδυνεύουν επίσης να υπερθερμανθούν.

Λίγες εταιρείες ηλεκτρικών οχημάτων ήταν πραγματικά κερδοφόρες στην Κίνα

Στις 23 Ιουλίου, ο Σι σε μια ακόμη ομιλία τόνισε τη σημασία του να σπάσει ο κύκλος της «εμπλοκής» που έχει κυριεύσει τμήματα της κινεζικής οικονομίας, της δεύτερης μεγαλύτερης στον κόσμο μετά τις ΗΠΑ.

Ορισμένες από τις μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες της Κίνας, συμπεριλαμβανομένης της BYD, της κατασκευάστριας ηλεκτρικών οχημάτων που θεωρείται ο αντίπαλος της Tesla στην Κίνα, κλήθηκαν σε συναντήσεις με τις ρυθμιστικές αρχές τον περασμένο μήνα για να λάβουν προειδοποιήσεις σχετικά με την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα.

Η Hutong Research, μια ανεξάρτητη συμβουλευτική εταιρεία με έδρα το Πεκίνο και τη Σαγκάη, ανέφερε σε πρόσφατο σημείωμα: «Οι κυβερνητικές υπηρεσίες σε όλη την Κίνα κινήθηκαν γρήγορα σε απάντηση στις πρόσφατες παρατηρήσεις του Σι, δεσμευόμενες να εφαρμόσουν μειώσεις στην πλευρά της προσφοράς.

Το Πεκινό επαγρυπνεί

«Αυτές οι εξελίξεις υπογραμμίζουν όχι μόνο την αυξημένη πολιτική προσοχή στην πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα, αλλά και το εύρος του προβλήματος σε ολόκληρη την οικονομία της Κίνας».

Στην υπερανταγωνιστική κινεζική οικονομία, οι καταναλωτές, που δεν θέλουν να αποχωριστούν τα χρήματά τους, έχουν συνηθίσει να περιμένουν εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Εταιρείες σε όλους τους κλάδους συχνά μειώνουν τις τιμές σε επίπεδα κοντά ή κάτω από το κόστος, σε ένα παιχνίδι κυριαρχίας στην αγορά.

Οι κινεζικές εταιρείες ηλεκτρικών οχημάτων δεν αποτελούν εξαίρεση και πολλά στελέχη έχουν παραπονεθεί για το φαινόμενο, ενώ παράλληλα έχουν εμπλακεί σε αυτό.

Η BYD έχει επανειλημμένα μειώσει την τιμή του οικονομικού Seagull, προσφέροντάς το πιο πρόσφατα για 55.800 γιουάν (5.862 λίρες), σχεδόν 20% κάτω από την επίσημη τιμή λιανικής. Τον Μάρτιο, μείωσε τις τιμές σε όλη τη σειρά Seagull κατά 3.000 γιουάν. Η Great Wall Motors, ανταγωνιστική της BYD, κυκλοφόρησε μια νέα έκδοση του αυτοκινήτου Ora 3 τον Ιούνιο για περίπου 20% λιγότερο από την τιμή λιανικής του Σεπτεμβρίου.

Τον Ιανουάριο, ο Χε Ο Ζιαοπένγκ, διευθύνων σύμβουλος της XPeng Motors, φέρεται να δήλωσε στους υπαλλήλους ότι «η αγορά σίγουρα θα δει σκληρότερο ανταγωνισμό το 2025» και ότι ορισμένες αυτοκινητοβιομηχανίες δεν θα επιβιώσουν από τον επικείμενο πόλεμο τιμών.

Κίνα

Νομικές τροποποιήσεις

Τον περασμένο μήνα, η Κίνα αποκάλυψε ένα νέο σχέδιο τροποποίησης του νόμου της για την τιμολόγηση – την πρώτη αναθεώρηση του νόμου από το 1998 – που στοχεύει ειδικά στους πολέμους τιμών.

Η τροποποίηση θα ενίσχυε τους κανόνες σχετικά με την ικανότητα της κυβέρνησης να ορίζει όρια τιμών, να εντοπίζει «άδικη συμπεριφορά τιμολόγησης» και να περιορίζει τον ανταγωνισμό «τύπου εναλλαγής», συμπεριλαμβανομένης της χρήσης της κυριαρχίας στην αγορά για να επηρεάσει τις τιμές και τις πωλήσεις χύμα.

Ωστόσο, οι απαντήσεις μπορεί να μην είναι αρκετές, ανέφεραν ορισμένοι αναλυτές.

Η Αντόνια Χμάιντι, ανώτερη αναλύτρια στην Merics, δήλωσε στον Guardian: «Δεν είμαι πεπεισμένη ότι η κινεζική κυβέρνηση θα κάνει κάτι για να περιορίσει με οποιονδήποτε σημαντικό τρόπο, επειδή μέχρι στιγμής τουλάχιστον κανείς δεν έχει τιμωρηθεί πραγματικά για υπερβολικές επενδύσεις σε στρατηγικές προτεραιότητες».

Ανέφερε μεταξύ άλλων ότι λίγες εταιρείες ηλεκτρικών οχημάτων ήταν πραγματικά κερδοφόρες στην Κίνα και πολλές άλλες ήταν άρρηκτα συνδεδεμένες με τις τοπικές αυτοδιοικήσεις που δεν θέλουν να τις δουν να χρεοκοπούν.

Ενώ πρόσθεσε πως μια λύση για την υπερπροσφορά προϊόντων στην Κίνα θα μπορούσε να είναι η πώληση ακόμη περισσότερων προϊόντων στο εξωτερικό, κάτι που θα εξοργίσει τις ξένες εταιρείες και τις ρυθμιστικές αρχές. «Νομίζω ότι βραχυπρόθεσμα, θα υπάρξει μεγαλύτερη ένταση με τους περισσότερους εμπορικούς εταίρους της», κατέληξε.

Πηγή: ΟΤ

Xρηματιστήριο Αθηνών
MSCI Greece: Παραμένει με εννιά μετοχές

MSCI Greece: Παραμένει με εννιά μετοχές

Vita.gr
«Της νύχτας τα καμώματα»: Γιατί δεν κοιμόμαστε το βράδυ;

«Της νύχτας τα καμώματα»: Γιατί δεν κοιμόμαστε το βράδυ;

ΕΧΑΕ: Κινητικότητα και μεγάλες ανακατατάξεις θέσεων από funds

ΕΧΑΕ: Κινητικότητα και μεγάλες ανακατατάξεις θέσεων από funds

ΗΠΑ: Η υπηρεσία δεδομένων εργασίας ήταν σε αδιέξοδο και πριν από τον Τραμπ
Λόγω περικοπών 07.08.25

Η υπηρεσία δεδομένων εργασίας των ΗΠΑ ήταν σε αδιέξοδο και πριν από τον Τραμπ

Οι περικοπές χρηματοδότησης και προσωπικού είχαν παρεμποδίσει την ικανότητα της Υπηρεσίας Δεδομένων Εργασίας να συγκεντρώνει ζωτικής σημασίας αναφορές - Και πριν από τον Τραμπ

Σύνταξη
Και εγένετο «φιλικός σοσιαλισμός» – Το κοινωνικό φαινόμενο κατά της ακρίβειας και υπέρ της ψυχαγωγίας
Μοιράζομαι σημαίνει νοιάζομαι 07.08.25

Και εγένετο «φιλικός σοσιαλισμός» – Το κοινωνικό φαινόμενο κατά της ακρίβειας και υπέρ της ψυχαγωγίας

Πολλοί είναι οι φίλοι που μοιράζονται μεταξύ τους λογαριασμούς για πλατφόρμες μουσικής και ταινιών, δημιουργώντας κάτι που θα μπορούσε να βαπτιστεί ως «φιλικός σοσιαλισμός»

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Είναι η «μητέρα όλων των κρίσεων» στον ορίζοντα; Ποιες χώρες έχουν χρέος πάνω από το 100% του ΑΕΠ τους;
Από G7 σε D7 07.08.25

Είναι η «μητέρα όλων των κρίσεων» στον ορίζοντα; Ποιες χώρες έχουν χρέος πάνω από το 100% του ΑΕΠ τους;

Επτά από τις μεγαλύτερες οικονομίες στον κόσμο έχουν χρέος μεγαλύτερο από το 100% του ΑΕΠ. Τι χωρίζει την παγκόσμια οικονομία από ένα νέο ντόμινο χρεωκοπίας;

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Νέο χτύπημα από την Κίνα
Νέα δεδομένα στην παράδοση 06.08.25

Νέο χτύπημα από την Κίνα

Η εξαγορά-μαμούθ της Ceconomy από τον κινεζικό κολοσσό JD.com φέρνει επανάσταση στο ευρωπαϊκό ηλεκτρονικό εμπόριο, πιέζοντας την Amazon

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Μύθοι και αλήθειες γύρω από το αφήγημα της… ανύπαρκτης αντιπολίτευσης
Πολιτική Γραμματεία 08.08.25

Μύθοι και αλήθειες γύρω από το αφήγημα της… ανύπαρκτης αντιπολίτευσης

Είναι η αντιπολίτευση ανύπαρκτη όπως πολλοί υποστηρίζουν ή το αφήγημα της ανύπαρκτης αντιπολίτευσης είναι ένα ακόμα δημιούργημα του προπαγανδιστικού μηχανισμού της Νέας Δημοκρατίας;

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Η Γερμανία συζητά τη σύνταξη στα 70
Ο στόχος του Μερτς 08.08.25

Η Γερμανία συζητά τη σύνταξη στα 70

Η μετάβαση στη σύνταξη στα 67 που θα ολοκληρωθεί το 2029 δεν αρκεί για την υπουργό Οικονομίας, Κατερίνα Ράιχε, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο της δημόσιας αντιπαράθεσης για το ηλικιακό όριο

Γιώργος Παππάς
Πυρηνικός αντιδραστήρας στη Σελήνη – Αυτή είναι η νέα «κούρσα» Ρωσίας – ΗΠΑ – Κίνας
Διάστημα 08.08.25

Πυρηνικός αντιδραστήρας στη Σελήνη – Αυτή είναι η νέα «κούρσα» Ρωσίας – ΗΠΑ – Κίνας

Ο νέος ψυχρός πόλεμος ξαναβάζει τον πλανήτη σε ανταγωνισμούς του παρελθόντος, με τη Ρωσία, της ΗΠΑ και την Κίνα να εντείνουν μετά από δεκαετίες την κόντρα για την κατάκτηση της Σελήνης

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Αντιδράσεις μετά το «πράσινο» για τη μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα στον κόσμο
Ανησυχούν οι κάτοικοι 08.08.25

Αντιδράσεις μετά το «πράσινο» για τη μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα στον κόσμο

Η ιταλική κυβέρνηση ενέκρινε έργο ύψους 13,5 δισ. ευρώ για τη σύνδεση της Σικελίας με την ηπειρωτική χώρα - Γιατί απορρίπτεται από την ΕΕ ο χαρακτηρισμός της ως «γέφυρα στρατηγικής σημασίας»

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Μεταβιβάσεις: Από ελεγκτικό κόσκινο χιλιάδες συμβόλαια για απλήρωτο ΕΝΦΙΑ – Το κρίσιμο πιστοποιητικό
Μεταβιβάσεις Ακινήτων 08.08.25

Από ελεγκτικό κόσκινο χιλιάδες συμβόλαια για απλήρωτο ΕΝΦΙΑ - Το κρίσιμο πιστοποιητικό

Οι συμβολαιογράφοι και οι προϊστάμενοι των κτηματολογικών γραφείων που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις ως προς τις μεταβιβάσεις υπόκεινται σε πρόστιμο ανά συμβολαιογραφική πράξη

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Nα χάνεσαι, για να μπορείς να δεις: Ο Βιμ Βέντερς γιορτάζει τα 80α γενέθλιά του με μια νέα έκθεση
Δρόμοι, άγγελοι, νοσταλγία 08.08.25

Nα χάνεσαι, για να μπορείς να δεις: Ο Βιμ Βέντερς γιορτάζει τα 80α γενέθλιά του με μια νέα έκθεση

Ο Γερμανός σκηνοθέτης και θεατρικός συγγραφέας Βιμ Βέντερς γίνεται 80 χρονών και το γιορτάζει με ένα εντυπωσιακό αφιέρωμα στα φιλμ του, αλλά και στα φωτογραφικά, εικαστικά και λογοτεχνικά του έργα.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ισραήλ: Εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο το σχέδιο Νετανιάχου για κατάληψη της Γάζας
Εξόντωση των Παλαιστινίων 08.08.25 Upd: 06:45

Εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο το σχέδιο Νετανιάχου για κατάληψη της Γάζας - Λευκή επιταγή από Τραμπ

Το σχέδιο Νετανιάχου για κατάληψη της Γάζας εγκρίθηκε παρά τις διαφωνίες του στρατού του Ισραήλ - Ο Τραμπ φέρεται να μην αντιτίθεται στα σχέδια του Νετανιάχου

Σύνταξη
Βενεζουέλα: «Αξιολύπητη» και «γελοία» η αύξηση από τις ΗΠΑ του ποσού της επικήρυξης για τον Μαδούρο
Βενεζουέλα 08.08.25

«Αξιολύπητη» και «γελοία» η επικήρυξη του Μαδούρο από τις ΗΠΑ

«Η αξιολύπητη ‘αμοιβή’ που δίνει η Πάμελα Μπόντι είναι το πιο γελοίο παραπέτασμα καπνού που έχουμε δει ποτέ», αναφέρει το Καράκας για την αύξηση από τις ΗΠΑ του ποσού της επικήρυξης για τον Μαδούρο.

Σύνταξη
Σουδάν: Σχεδόν 100.000 κρούσματα χολέρας καταγράφηκαν σε έναν χρόνο
Σουδάν 08.08.25

Σχεδόν 100.000 κρούσματα χολέρας σε έναν χρόνο

«Στο Σουδάν, η ακατάπαυστη βία προκάλεσε λιμό, επιδημίες και γενικευμένα δεινά» για τους αμάχους, σύμφωνα με τον ΠΟΥ, ενώ καταγράφηκαν σχεδόν 100.000 κρούσματα χολέρας μέσα σ' έναν χρόνο.

Σύνταξη
Κύπρος: Διεθνές επιστημονικό συνέδριο για τον Γιάννη Ρίτσο
Πρωτότυπες ανακοινώσεις 08.08.25

Διεθνές επιστημονικό συνέδριο για τον Γιάννη Ρίτσο στην Κύπρο

Σαράντα πανεπιστημιακοί και άλλοι μελετητές θα συμμετάσχουν με πρωτότυπες ανακοινώσεις τους στο διεθνές επιστημονικό συνέδριο για τον Γιάννη Ρίτσο που θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο.

Σύνταξη
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

