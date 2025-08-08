«Μην μειώνετε τις τιμές» – Η Κίνα προειδοποιεί τη βιομηχανία EV

Να σταματήσει να μειώνει τις τιμές και να περιορίσει την παραγωγή προτρέπει τη βιομηχανία ηλεκτρικών οχημάτων της η Κίνα, εν μέσω φόβων ότι ο επίμονος αποπληθωρισμός θέτει σε κίνδυνο την οικονομική ανάπτυξη.

Τους τελευταίους μήνες Κινέζοι αξιωματούχοι έχουν επανειλημμένα μιλήσει για την ανάγκη καταπολέμησης της «εμπλοκής» σε τομείς που υποφέρουν από πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα, όπως τα ηλεκτρικά οχήματα, αναφερόμενοι στο φαινόμενο της επένδυσης περισσότερης προσπάθειας και χρημάτων για μειωμένες αποδόσεις.

Σε μια ασυνήθιστη -σε επίπεδα ωμότητας- ομιλία αυτόν τον μήνα, ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ επέκρινε τις επαρχιακές κυβερνήσεις για «τυφλές» υπερεπενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, στην υπολογιστική ισχύ και στα οχήματα νέας ενέργειας, βιομηχανίες που το Πεκίνο έχει χαρακτηρίσει ως στρατηγικές προτεραιότητες, αλλά οι οποίες κινδυνεύουν επίσης να υπερθερμανθούν.

Λίγες εταιρείες ηλεκτρικών οχημάτων ήταν πραγματικά κερδοφόρες στην Κίνα

Στις 23 Ιουλίου, ο Σι σε μια ακόμη ομιλία τόνισε τη σημασία του να σπάσει ο κύκλος της «εμπλοκής» που έχει κυριεύσει τμήματα της κινεζικής οικονομίας, της δεύτερης μεγαλύτερης στον κόσμο μετά τις ΗΠΑ.

Ορισμένες από τις μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες της Κίνας, συμπεριλαμβανομένης της BYD, της κατασκευάστριας ηλεκτρικών οχημάτων που θεωρείται ο αντίπαλος της Tesla στην Κίνα, κλήθηκαν σε συναντήσεις με τις ρυθμιστικές αρχές τον περασμένο μήνα για να λάβουν προειδοποιήσεις σχετικά με την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα.

Η Hutong Research, μια ανεξάρτητη συμβουλευτική εταιρεία με έδρα το Πεκίνο και τη Σαγκάη, ανέφερε σε πρόσφατο σημείωμα: «Οι κυβερνητικές υπηρεσίες σε όλη την Κίνα κινήθηκαν γρήγορα σε απάντηση στις πρόσφατες παρατηρήσεις του Σι, δεσμευόμενες να εφαρμόσουν μειώσεις στην πλευρά της προσφοράς.

Το Πεκινό επαγρυπνεί

«Αυτές οι εξελίξεις υπογραμμίζουν όχι μόνο την αυξημένη πολιτική προσοχή στην πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα, αλλά και το εύρος του προβλήματος σε ολόκληρη την οικονομία της Κίνας».

Στην υπερανταγωνιστική κινεζική οικονομία, οι καταναλωτές, που δεν θέλουν να αποχωριστούν τα χρήματά τους, έχουν συνηθίσει να περιμένουν εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Εταιρείες σε όλους τους κλάδους συχνά μειώνουν τις τιμές σε επίπεδα κοντά ή κάτω από το κόστος, σε ένα παιχνίδι κυριαρχίας στην αγορά.

Οι κινεζικές εταιρείες ηλεκτρικών οχημάτων δεν αποτελούν εξαίρεση και πολλά στελέχη έχουν παραπονεθεί για το φαινόμενο, ενώ παράλληλα έχουν εμπλακεί σε αυτό.

Η BYD έχει επανειλημμένα μειώσει την τιμή του οικονομικού Seagull, προσφέροντάς το πιο πρόσφατα για 55.800 γιουάν (5.862 λίρες), σχεδόν 20% κάτω από την επίσημη τιμή λιανικής. Τον Μάρτιο, μείωσε τις τιμές σε όλη τη σειρά Seagull κατά 3.000 γιουάν. Η Great Wall Motors, ανταγωνιστική της BYD, κυκλοφόρησε μια νέα έκδοση του αυτοκινήτου Ora 3 τον Ιούνιο για περίπου 20% λιγότερο από την τιμή λιανικής του Σεπτεμβρίου.

Τον Ιανουάριο, ο Χε Ο Ζιαοπένγκ, διευθύνων σύμβουλος της XPeng Motors, φέρεται να δήλωσε στους υπαλλήλους ότι «η αγορά σίγουρα θα δει σκληρότερο ανταγωνισμό το 2025» και ότι ορισμένες αυτοκινητοβιομηχανίες δεν θα επιβιώσουν από τον επικείμενο πόλεμο τιμών.

Νομικές τροποποιήσεις

Τον περασμένο μήνα, η Κίνα αποκάλυψε ένα νέο σχέδιο τροποποίησης του νόμου της για την τιμολόγηση – την πρώτη αναθεώρηση του νόμου από το 1998 – που στοχεύει ειδικά στους πολέμους τιμών.

Η τροποποίηση θα ενίσχυε τους κανόνες σχετικά με την ικανότητα της κυβέρνησης να ορίζει όρια τιμών, να εντοπίζει «άδικη συμπεριφορά τιμολόγησης» και να περιορίζει τον ανταγωνισμό «τύπου εναλλαγής», συμπεριλαμβανομένης της χρήσης της κυριαρχίας στην αγορά για να επηρεάσει τις τιμές και τις πωλήσεις χύμα.

Ωστόσο, οι απαντήσεις μπορεί να μην είναι αρκετές, ανέφεραν ορισμένοι αναλυτές.

Η Αντόνια Χμάιντι, ανώτερη αναλύτρια στην Merics, δήλωσε στον Guardian: «Δεν είμαι πεπεισμένη ότι η κινεζική κυβέρνηση θα κάνει κάτι για να περιορίσει με οποιονδήποτε σημαντικό τρόπο, επειδή μέχρι στιγμής τουλάχιστον κανείς δεν έχει τιμωρηθεί πραγματικά για υπερβολικές επενδύσεις σε στρατηγικές προτεραιότητες».

Ανέφερε μεταξύ άλλων ότι λίγες εταιρείες ηλεκτρικών οχημάτων ήταν πραγματικά κερδοφόρες στην Κίνα και πολλές άλλες ήταν άρρηκτα συνδεδεμένες με τις τοπικές αυτοδιοικήσεις που δεν θέλουν να τις δουν να χρεοκοπούν.

Ενώ πρόσθεσε πως μια λύση για την υπερπροσφορά προϊόντων στην Κίνα θα μπορούσε να είναι η πώληση ακόμη περισσότερων προϊόντων στο εξωτερικό, κάτι που θα εξοργίσει τις ξένες εταιρείες και τις ρυθμιστικές αρχές. «Νομίζω ότι βραχυπρόθεσμα, θα υπάρξει μεγαλύτερη ένταση με τους περισσότερους εμπορικούς εταίρους της», κατέληξε.

Πηγή: ΟΤ