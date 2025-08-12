Ενας νεκρός, δύο αγνοούμενοι και αρκετοί τραυματίες είναι ο νεότερος απολογισμός της έκρηξης που σημειώθηκε νωρίτερα χθες Δευτέρα στο εργοστάσιο Clairton Coke Works, το οποίο ανήκει στην αμερικανική χαλυβουργική εταιρεία US Steel, περίπου 25 χιλιόμετρα μακριά από το Πίτσπουργκ της Πενσιλβάνιας (στη φωτογραφία από ABC – WTAE via Reuters, επάνω, προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων στον τόπο της έκρηξης).

Βίντεο που μετέδωσαν αμερικανικά δίκτυα καταγράφουν τη στιγμή της έκρηξης

«Επί του παρόντος, οι αξιωματούχοι μπορούν να επιβεβαιώσουν έναν θάνατο που συνδέεται με αυτό το περιστατικό», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο Τζέιμς Μανταλίνσκι, εκπρόσωπος της αστυνομίας στην κομητεία Αλεγκένι.

«Η τύχη δύο ανθρώπων αγνοείται, ενώ σε αρκετούς έχουν παρασχεθεί οι πρώτες βοήθειες για τραυματισμούς».

Βίντεο που μετέδωσαν αμερικανικά δίκτυα καταγράφουν τη στιγμή της έκρηξης, καθώς και τις προσπάθειες των πυροσβεστών που έσπευσαν στο εργοστάσιο.

CLAIRITON COKE WORKS: Secondhand info from current and previous employees say explosions were at batteries #13 and #15. Scaffolding on site indicates off site contractors may have been affected. After the closing of batteries #1 and #3, batteries #13 and #15 would have been the… pic.twitter.com/Oh2ORugajS — 7zulu7 (@ZuluReeves) August 11, 2025

Σωστικά συνεργεία αναζητούν εγκλωβισμένους στα ερείπια, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του τηλεοπτικού δικτύου CNN.

«Μια φρικτή ημέρα»

«Δεν γνωρίζω εάν υπάρχουν εγκλωβισμένοι», δήλωσε από την πλευρά του ο δήμαρχος Ριτς Λατάντσι στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters. «Είναι μια φρικτή ημέρα για το Κλέρτον», τόνισε.

Mass Casualty Incident After Explosion at U.S. Steel Plant Near Pittsburgh A massive explosion at the U.S. Steel Clairton Coke Works in Pennsylvania has triggered a mass casualty incident, with emergency crews rushing to the scene. Reports say multiple people are trapped under… pic.twitter.com/7WMLnBT47X — News is Dead (@newsisdead) August 11, 2025

Ο κυβερνήτης της Πενσιλβάνιας Τζος Σαπίρο απηύθυνε έκκληση στους κατοίκους της περιοχής να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.