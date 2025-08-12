Μια παντρεμένη δασκάλα στο Ιλινόις παραδέχτηκε ότι κακοποίησε σεξουαλικά έναν 11χρονο μαθητή της, αφού τον κάλεσε στο σπίτι της για…«παιχνίδι». Η 34χρονη Alley Bardfield θα καταδικαστεί τον Σεπτέμβριο, αφού ομολόγησε την ενοχή της για σεξουαλική επίθεση σε μαθητή της έκτης τάξης.

Η Bardfield βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας τον Απρίλιο του 2024, όταν οι γονείς του θύματος κατέθεσαν αγωγή, ισχυριζόμενοι ότι είχε επισκεφθεί το σπίτι της στο Μάουντ Ζάιον για «ραντεβού για παιχνίδι» τον Μάρτιο του ίδιου έτους.

«Η μητέρα του θύματος ανέφερε ότι παρατήρησε ότι ο γιος της συμπεριφερόταν διαφορετικά μετά από μια επίσκεψη στο σπίτι της Bardfield». «Ως αποτέλεσμα, έλεγξε το τηλέφωνο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του γιου της. Σε συζήτηση που ακολούθησε, ο 11χρονος αποκάλυψε ότι είχε σεξουαλική επαφή με την δασκάλα ενώ ήταν φιλοξενούμενος στην κατοικία της στο Mt. Zion στις 29 Μαρτίου 2024».

Η μητέρα του αγοριού είπε ότι έψαξε το τηλέφωνό του και βρήκε μηνύματα μεταξύ του γιου της και του δασκάλου, καθώς και φωτογραφίες τους.

Ανακάλυψε επίσης ότι η δασκάλα είχε στείλει στον γιο της 700 δολάρια σε διάστημα αρκετών μηνών.

Illinois teacher brought boy, 11, to her home for ‘play dates’ then raped him https://t.co/4XSsyEXBjH — Daily Mail (@DailyMail) August 11, 2025

Η τρομοκρατημένη μητέρα τον πήγε στο νοσοκομείο HSHS St John’s, όπου το προσωπικό πραγματοποίησε ιατροδικαστική εξέταση. Οι ντετέκτιβ ανέκριναν τον νεαρό λίγο αργότερα και αυτός εξομολογήθηκε ότι η Bardfield τον πήγε σε ένα υπνοδωμάτιο στο σπίτι της, όπου φιλήθηκαν και έβγαλαν και οι δύο τα ρούχα τους.

Το σχέδιο της αστυνομίας

Η αστυνομία κατέστρωσε ένα σχέδιο σε συνεργασία με τον νεαρό και τη μητέρα του για να αναγκάσει τη δασκάλα να αυτοκαταδικαστεί μέσω μηνυμάτων και ηχογραφημένων τηλεφωνικών συνομιλιών με τον 11χρονο.

Ο νεαρός της έστειλε ένα μήνυμα λέγοντάς της ότι θα έφευγε από την πόλη, αλλά ήλπιζε να την ξαναδεί όταν θα επέστρεφε.

«Σ’ αγαπώ και μου λείπεις, Άλι. Όταν επιστρέψω, θα δω αν μπορώ να έρθω», έγραψε.

Η δασκάλα φέρεται να απάντησε: «Είσαι πάντα ευπρόσδεκτος. Κι εγώ σ’ αγαπώ και μου λείπεις».

«Το θύμα ρώτησε την Άλι αν θα ερχόταν αυτό το Σαββατοκύριακο… αν μπορούσαν να «το ξανακάνουν». Η Άλι απάντησε «Ναι», συνεχίζει η ένορκη κατάθεση.

Η αστυνομία έλαβε δικαστική εντολή για υποκλοπή τηλεφωνικών συνδιαλέξεων και έβαλε τον νεαρό να καλέσει την Bardfield αργότερα την ίδια μέρα, όταν εκείνη του είπε ότι «έχει υποβληθεί σε στείρωση και δεν μπορεί να μείνει έγκυος».

«Αυτές οι κατηγορίες είναι συγκλονιστικές, ειδικά όταν ο φερόμενος ως δράστης είναι ένα άτομο που κατέχει θέση εμπιστοσύνης», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Αστυνομικό Τμήμα του Mt. Zion, ενώ πρόσθεσε: «Το Αστυνομικό Τμήμα του Mt. Zion είναι πλήρως αφοσιωμένο στη συνεργασία με τα θύματα και τις οικογένειές τους, καθώς αντιμετωπίζουν το τραύμα που προκάλεσαν αυτά τα περιστατικά».

Ο νεαρός έδωσε στην αστυνομία περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα «ραντεβού για παιχνίδι» κατά τη διάρκεια των ανακρίσεων, και η Bardfield παραδέχτηκε κατά τη διάρκεια της ανάκρισης την παράνομη συμπεριφορά της σε σχέση με τον νεαρό.

Επίσης, σύμφωνα με την αστυνομία, είπε ότι του έδωσε χρήματα μέσω εφαρμογής και ότι αντάλλαξε ακατάλληλες φωτογραφίες με τον νεαρό μέσω του SnapChat.