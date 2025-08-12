Πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή Παλιάμπελα της Βόνιτσας και για την αντιμετώπισή της έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές δυνάμεις (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από την Eurokinissi).

Οι φλόγες καίνε δασική έκταση στην περιοχή όπου βρίσκεται το χωριό Παλιάμπελα

Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε στις 03:45 σήμερα Τρίτη για την πυρκαγιά και αμέσως σήμανε συναγερμό.

Στην περιοχή ήδη επιχειρούν 21 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρο της 5ης Ειδική Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων καθώς και 7 οχήματα.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Παλιάμπελα Βόνιτσας. Κινητοποιήθηκαν 21 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο της 5ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 12, 2025

Λίγα λεπτά νωρίτερα, στάλθηκε μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στηv περιοχή #Παλιάμπελα της Περιφερειακής Ενότητας #Αιτωλοακαρνανίας ‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki

@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 12, 2025

Δυνατοί άνεμοι

Οι φλόγες καίνε δασική έκταση και οι δυνατοί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της πυρόσβεσης.