Αισιόδοξα είναι τα νέα από το Τορίνο για τον 15χρονο Δημήτρη από το Μέτσοβο που έκανε μεταμόσχευση ήπατος, μετά τη θερμοπληξία που υπέστη και παραλίγο να του στοιχίσει τη ζωή.

Το παιδί μιλάει και τρώει, με τον πατέρα του να δηλώνει πως σύντομα αναμένεται να πάρει εξιτήριο.

«Δόξα τω Θεώ, πάμε καλά. Βγήκαμε από την Εντατική, είμαστε στο δωμάτιό μας. Το παιδί άρχισε να μιλάει, να τρώει. Δόξα τω Θεώ. Όλα καλά, όλα καλά», είπε αρχικά ο πατέρας του 15χρονου Δημήτρη.

Ο ανήλικος έκανε μεταμόσχευση ήπατος και όταν άνοιξε τα μάτια του «ήταν η γυναίκα μου εκεί, ρώτησε πού είναι ο μπαμπάς, είπε και άλλα λογάκια, αρκετά».

Ο πατέρας ευχαρίστησε «όλη την κοινωνία, την πολιτεία στην Ελλάδα που με βοήθησε και ηθικά και πρακτικά» καθώς επίσης και το παιδί που έδωσε ζωή στον γιο του με τον θάνατό του: «θα ήθελα να ευχαριστήσω το αγγελούδι αυτό που έδωσε ζωή στο δικό μου παιδί. Τι να πω; Είμαι συγκινημένος».

Επιπλέον, είπε ότι ο γιος του δεν γνωρίζει για τη μεταμόσχευση. «Χάρη στις προσευχές όλης της κοινωνίας, όλης της Ελλάδας, δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά. Πίστη στο Θεό, τίποτα άλλο. Δόξα τω Θεώ, δεν έχουμε κανένα βοήθημα, κανένα σωληνάκι, τίποτα. Όπως ακριβώς το είπατε: θαύμα», κατέληξε.