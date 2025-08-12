Δικαστήριο αθώωσε εργαζόμενους σε κλαμπ που επέτρεψαν την είσοδο σε ανήλικους – Είχαν δείξει πλαστές ταυτότητες
Οι ανήλικοι επέδειξαν παραποιημένες ηλεκτρονικά ταυτότητες, όπου είχαν αλλάξει τις ημερομηνίες γέννησης, για να εισέλθουν σε κλαμπ στη Θεσσαλονίκη
- «Ευχαριστώ το αγγελούδι που έδωσε ζωή στο παιδί μου»: Συγκινεί ο πατέρας του 15χρονου που έκανε μεταμόσχευση ήπατος
- Άρπαξε κοσμήματα αξίας 23.000 ευρώ από σπίτι στην Πάτμο και τον έπιασαν στο πλοίο για Καβάλα
- Ο Μασκ κατηγορεί την Apple ότι θάβει το chatbot του στο AppStore
- Ο λόγος που χιλιάδες κουνούπια ρίχνονται από drones πάνω από τα νησιά της Χαβάης
Αθώοι κρίθηκαν από το δικαστήριο δύο εργαζόμενοι νυχτερινού κέντρου στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι κατηγορούνταν ότι επέτρεψαν την είσοδο σε τρεις ανήλικους και τους πούλησαν αλκοόλ, με αποτέλεσμα ένα από τα παιδιά να διεκομισθή με ΕΚΑΒ σε εφημερεύον νοσοκομείο.
Ωστόσο, όπως κατέθεσαν εργαζόμενοι του νυχτερινού κέντρου στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο, οι ανήλικοι επέδειξαν παραποιημένες ηλεκτρονικά ταυτότητες, όπου είχαν αλλάξει τις ημερομηνίες γέννησης, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ.
Το περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής, όταν ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και η αστυνομία για έναν 16χρονο, ο οποίος ήταν σε κακή κατάσταση λόγω μέθης και βρισκόταν με τους φίλους του έξω από νυχτερινό κέντρο.
Η αστυνομία συνέλαβε δύο εργαζόμενους, έναν 59χρονο και έναν 29χρονο, στους οποίους ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και για παράνομη πώληση αλκοόλ σε ανήλικους.
Έδειξαν ψεύτικη ταυτότητα οι ανήλικοι
Ο 29χρονος, ο οποίος εργάζεται ως «πορτιέρης» στο μαγαζί, κατέθεσε ότι οι ανήλικοι τού έδειξαν ψεύτικες -όπως αποδείχθηκε- ταυτότητες και δεν φαίνονταν μικρότεροι από 18 χρονών καθώς είναι μεγαλόσωμοι.
Πάντως, εργαζόμενος στην υποδοχή του καταστήματος που κατέθεσε ως μάρτυρας υπεράσπισης, ανέφερε ότι γίνεται έλεγχος ταυτοτήτων καθώς αποτελεί πολιτική του μαγαζιού, και πλέον θα ζητούνται έγχαρτες.
Σημειώνεται ότι με εισαγγελική εντολή, διατάχθηκε η σύνταξη δικογραφίας και σε βάρος των ίδιων των ανηλίκων, καθώς και των γονέων τους για πιθανή παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.
- ΠΟΥ: Έκκληση στο Ισραήλ να χαλαρώσει τις διαδικασίες εισόδου ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα
- Πώς χωρίζουν τα ζευγάρια στην Ελλάδα – Το 86% επιλέγει την ίδια μέθοδο
- Η Ρίο Άβε ανακοίνωσε την απόκτηση του Λιάβα
- Ο Θοδωρής Μαραντίνης μαζί με τον 17χρονο γιο του Φίλιππο στα Ματογιάννια
- Πήρε θέση για Ζαφείρη ο ΠΑΟΚ
- Ο πρόεδρος της Σλάβια απάντησε στα δημοσιεύματα για Ζαφείρη
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις