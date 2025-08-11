Πέντε γιατροί, τρεις υπεύθυνοι των εταιρειών παραγωγής των μολυσμένων λαχανικών – μπρόκολο και γουακαμόλε – και ο ιδιοκτήτης της καντίνας απ’ όπου ο Λουίτζι Ντι Σάρνο και η Ταμάρα Ντ’Ακούντο προμηθεύτηκαν τα σάντουιτς που τους στοίχισαν τη ζωή ερευρώνται από την Εισαγγελία της Παβία, στην Ιταλία.

Οι κατηγορίες αφορούν σε ανθρωποκτονία από αμέλεια, σωματική βλάβη από αμέλεια και εμπορία επιβλαβών τροφίμων

Επίσης υπό έρευνα είναι και ο διοργανωτής του φεστιβάλ γαστρονομίας Fiesta Latina, στο Μονσεράτο της Σαρδηνίας όπου μια 38χρονη έχασε τη ζωή της όταν έφαγε τάκος με γουακαμόλε από μια καντίνα.

Εν τω μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκονται οι ιατροδικαστικές εξετάσεις και οι έρευνες σχετικά με τη διάγνωση και τη συντήρηση των εν λόγω τροφίμων, ενώ οι νεκροψίες των θυμάτων έχουν οριστεί για αύριο Τρίτη.

Όπως αναφέρει το Fanpage, η μία έρευνα αφορά την ύποπτη δηλητηρίαση από αλλαντίαση που προκάλεσε τον θάνατο του 52χρονου Λουίτζι Ντι Σάρνο από τη Νάπολη και της 45χρονης Ταμάρα Ντ’Ακούντο από το Ντιαμάντε της Κοζέντσα. Οι πέντε γιατροί που ερευνώνται υπηρετούν στις υγειονομικές δομές όπου απευθύνθηκαν οι δύο ασθενείς προτού καταλήξουν.

Intossicati dal botulino, attivi i protocolli sanitari in Calabria e Sardegna. A Cagliari morta una 38enne ricoverata dopo il caso a fine luglio #ANSA https://t.co/nEXzsJKVze pic.twitter.com/xFWk7elRtX — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) August 8, 2025

Εξετάζεται ιατρική αμέλεια

Οι τρεις ύποπτοι αντιμετωπίζουν, κατά περίπτωση, κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, σωματική βλάβη από αμέλεια και εμπορία επιβλαβών τροφίμων. Σύμφωνα με τις Αρχές, τα θύματα και άλλοι 14 νοσηλευόμενοι – των οποίων η κατάσταση παραμένει σταθερή – φέρεται να κατανάλωσαν μολυσμένο τρόφιμο μεταξύ 3 και 5 Αυγούστου, εμφανίζοντας τα πρώτα συμπτώματα μέσα σε 24 έως 48 ώρες.

Οι έρευνες εστιάζουν τόσο στην αλυσίδα προμήθειας και συντήρησης των τροφίμων που πωλούνταν από την καντίνα, αλλά και στις ενέργειες των γιατρών που περιέθαλψαν τα δύο θύματα. Εξετάζεται κατά πόσο μια πιο έγκαιρη διάγνωση θα μπορούσε να είχε αποβεί σωτήρια.

Παράλληλα, οι καραμπινιέροι και οι αρμόδιοι της τοπικής υγειονομικής υπηρεσίας πραγματοποιούν ελέγχους, ενώ δείγματα των τροφίμων έχουν ήδη σταλεί στο Ανώτατο Ινστιτούτο Υγείας, το οποίο θα πρέπει να επιβεβαιώσει την παρουσία της αλλαντικής τοξίνης.

Το ιταλικό μέσο επικαλείται τη δήλωση της αδελφής του 52χρονου Λουίτζι, η οποία καταγγέλλει τις ενέργειες των γιατρών: «Αν στο νοσοκομείο φτάνει ένας ασθενής που δεν μπορεί να αναπνεύσει, δεν αρκείσαι σε μια μαγνητική τομογραφία και να του πεις να δει νευρολόγο. Ο αδελφός μου ήταν υγιής, λάτρης της υγιεινής ζωής».

Και προσθέτει: «Περιμένουμε την ιατροδικαστική εξέταση, αλλά η αλήθεια πρέπει να βγει στο φως». Σύμφωνα με την οικογένεια, ο Λουίτζι είχε φάει ένα σάντουιτς με λουκάνικο και μπρόκολο λίγο πριν εμφανίσει τα πρώτα συμπτώματα. Τότε είχε τηλεφωνήσει στην αδελφή του και της είχε πει ότι δεν αισθανόταν καλά και ότι είχε κάνει εμετό. Επέστρεψε στο σπίτι, ένιωσε κάπως καλύτερα αλλά μέχρι το βράδυ η κατάστασή του είχε επιδεινωθεί ραγδαία.

Τα τελευταία του λόγια στην αδελφή του ήταν: «Πεθαίνω. Δεν βλέπω καλά, δεν μπορώ να καταπιώ, πονάω παντού». Πήγε στο νοσοκομείο με έναν φίλο του, του διέγνωσαν γενικευμένο πόνο στην κοιλιά και του έδωσαν εξιτήριο. Η κατάστασή του επιδεινώθηκε εκ νέου και άφησε την τελευταία του πνοή κατά τη μεταφορά του σε νοσοκομείο στη Νάπολη.

Μετά τα πρόσφατα περιστατικά που καταγράφηκαν στην Καλαβρία και τη Σαρδηνία, ο πρόεδρος της Εταιρείας Υγιεινής (SItI), Ενρίκο Ντι Ρόζα, υπενθύμισε ότι όλοι «πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε προειδοποιητικά σημάδια όπως η παρουσία αερίων μέσα στη συσκευασία ή η παραμόρφωση του πώματος. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν πρέπει καν να δοκιμάζουμε το προϊόν, αλλά να το πετάμε αμέσως. Η αλλαντική τοξίνη είναι εξαιρετικά ισχυρή: αρκεί μια ελάχιστη ποσότητα για να προκαλέσει σοβαρές βλάβες».

Μεταξύ των ανθρώπων που δηλητηριάστηκαν στη Σαρδηνία ήταν και ένα 11χρονο αγόρι, το οποίο μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση από το νοσοκομείο Brotzu στο Κάλιαρι στο νοσοκομείο Gemelli στη Ρώμη, όπου σταθεροποιήθηκε.