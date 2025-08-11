ΠΑΣΟΚ: Κυβερνητικό «ηλεκτροσόκ» με 18,9% ακριβότερο ρεύμα τον Ιούλιο

Στον πληθωρισμό και την ακρίβεια στα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος αναφέρεται το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, εξαπολύοντας πυρά κατά της κυβέρνησης.

Μέσω δήλωσης του υπευθύνου ΚΤΕ Ενέργειας και τομέα Ενέργειας Φραγκίσκου Παρασύρη, το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ επισημαίνει πως «σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, τον Ιούλιο ο πληθωρισμός έκανε άλμα επί κοντώ ανεβαίνοντας στο 3,1%, παραμένοντας για έναν ακόμη μήνα πολύ ψηλότερα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης».

Συνεχίζει λέγοντας πως «βασικός τροφοδότης του πληθωρισμού στην Ελλάδα παραμένει η αύξηση στους λογαριασμούς ρεύματος. Σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2024, οι Έλληνες πλήρωσαν 18,9% ακριβότερα το ρεύμα τον φετινό Ιούλιο. Έχει γίνει, πλέον, συνήθεια αυτή η διψήφια αύξηση στις τιμές του ρεύματος και δυστυχώς, οι 0,6 μονάδες —από τις 3,1 μονάδες του γενικού πληθωρισμού— προέρχονται αποκλειστικά από τον ηλεκτρισμό. Ούτε τα πανάκριβα ενοίκια δεν έχουν τόσο μεγάλη επίδραση στον πληθωρισμό όση έχει το ρεύμα!».

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ τονίζει πως «η κύρια αιτία για τις αυξήσεις στο ρεύμα είναι τα πράσινα τιμολόγια, τα οποία συνεχίζουν κι έχουν πάνω από 3,5 εκατομμύρια νοικοκυριά σε όλη τη χώρα. Παρά το γεγονός ότι το κόστος στη χονδρεμπορική αγορά είναι σημαντικά μειωμένο σε σχέση με το καλοκαίρι του 2024, ο προβληματικός σχεδιασμός των πράσινων τιμολογίων οδηγεί σε μεγάλες αυξήσεις. Και παρά το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ επίμονα αναδεικνύει το πρόβλημα και προτείνει λύσεις, η κυβέρνηση δείχνει αδιαφορία και δεν προχωρεί σε καμία βελτιωτική κίνηση».

«Δεν είναι ντροπή να αναγνωρίζει κανείς τα λάθη του»

Προσθέτει ότι «ο πρωθυπουργός στην πρόσφατη συνέντευξή του αναγνώρισε τη λύση που προσφέρουν τα φθηνότερα μπλε τιμολόγια (όχι όμως αυτό της ΔΕΗ), ανέφερε, ωστόσο, ότι η μείωση τιμών δεν θα έρθει με κυβερνητική απόφαση. Αποσιώπησε δηλαδή το γεγονός ότι τα (ακριβά όπως αποδεικνύονται) πράσινα τιμολόγια δημιουργήθηκαν με κυβερνητική πρωτοβουλία και νομοθέτηση».

Καταληκτικά ο κ. Παρασύρης επισημαίνει πως «για αυτό το ΠΑΣΟΚ καλεί και πάλι την κυβέρνηση, έστω και τώρα, να θέσει ως ύψιστη προτεραιότητα στην ενέργεια τη μείωση του κόστους. Κι ας αναζητήσει, επιτέλους, σε ένα παραγωγικό πεδίο τη συνεργασία με την αντιπολίτευση. Άλλωστε, δεν είναι ντροπή να αναγνωρίζει κανείς τα λάθη του».