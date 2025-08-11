Το φυσικό αέριο κίνησης εξελίσσεται και οδηγεί το μέλλον

Με την τιμή του φυσικού αερίου να παραμένει αισθητά χαμηλότερη σε σύγκριση με άλλα καύσιμα, την αδιάλειπτη ενίσχυση του δικτύου πρατηρίων CNG σε ολόκληρη την επικράτεια και τα οχήματα φυσικού αερίου να έχουν σημαντικά μειωμένες εκπομπές ρύπων, το CNG εξακολουθεί να αποτελεί μια ρεαλιστική, αποδοτική και πράσινη λύση για τις καθημερινές μετακινήσεις και τον σύγχρονο επαγγελματικό στόλο.

FISIKON: Δίκτυο 32 Πρατηρίων CNG σε όλη τη χώρα

Η ΔΕΠΑ Εμπορίας έχει αναπτύξει και λειτουργεί το FISIKON, το πρώτο πανελλαδικό δίκτυο πρατηρίων συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), με 32 σημεία ανεφοδιασμού που καλύπτουν τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα και τον βασικό οδικό άξονα της χώρας, προσφέροντας πλήρη αυτονομία και ευκολία ανεφοδιασμού στα οχήματα που κινούνται με φυσικό αέριο. Το συνεχώς αναπτυσσόμενο δίκτυο FISIKON αποτελεί στρατηγικό πυλώνα για την προώθηση της αεριοκίνησης στην Ελλάδα, ενώ ενισχύεται πλέον και με βιομεθάνιο (bio-CNG) – ένα καύσιμο με μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα – προσφέροντας μια ακόμη πιο «καθαρή» και οικονομική λύση για τις μεταφορές.

Βιομεθάνιο: Πρωταγωνιστής στην καθαρή ενέργεια

Η επόμενη μέρα για το φυσικό αέριο έχει ήδη ξεκινήσει, με σημείο αναφοράς τη στρατηγική επένδυση της ΔΕΠΑ Εμπορίας στη δημιουργία της πρώτης μονάδας συμπιεσμένου βιομεθανίου στην Ελλάδα, με καθαρότητα μεθανίου άνω του 97%, σε συνεργασία με τη ΦΑΡΜΑ ΧΗΤΑΣ, μέσω της αξιοποίησης οργανικών αποβλήτων. Η εκτιμώμενη ετήσια δυναμικότητα των 900.000 m³ bio-CNG θα αξιοποιηθεί μέσω του δικτύου FISIKON για την κάλυψη αναγκών στην αεριοκίνηση, καθώς και σε απομακρυσμένους καταναλωτές και δίκτυα, ενισχύοντας την επίτευξη του στόχου του ΕΣΕΚ σχετικά με τα καθαρά καύσιμα, για 2,1 TWh παραγόμενου βιομεθανίου το 2030. Πέραν της αεριοκίνησης, στο μέλλον προβλέπεται και η έγχυσή του στο εθνικό σύστημα φυσικού αερίου, συμβάλλοντας στην προώθηση της αγοράς βιομεθανίου και στην ενίσχυση της συμμετοχής του στο ενεργειακό μείγμα της χώρας.

CNG: Σύμμαχος των επαγγελματιών οδηγών

Το φυσικό αέριο κίνησης (CNG), παρά τις σύγχρονες τάσεις στην αγορά αυτοκινήτου, είναι το καύσιμο που κάνει τη διαφορά και οι αριθμοί είναι ξεκάθαροι. Για επαγγελματικές και βαριές εμπορευματικές μεταφορές το φυσικό αέριο παραμένει σήμερα το πιο ώριμο και αξιόπιστο εναλλακτικό καύσιμο. Η στροφή προς την ηλεκτροκίνηση είναι πραγματική και αναμενόμενη, όμως το CNG συνεχίζει να διατηρεί το προβάδισμα, ειδικά σε κατηγορίες οχημάτων όπου η ηλεκτροκίνηση δεν έχει ακόμη πλήρως εφαρμοστεί (π.χ. φορτηγά, ταξί, επαγγελματικά οχήματα). Η τεχνολογία CNG είναι ώριμη, δοκιμασμένη και άμεσα διαθέσιμη, με χαμηλό κόστος αγοράς και συντήρησης, προσφέροντας μια ρεαλιστική λύση για όσους χρειάζονται καθημερινά, αξιόπιστα εργαλεία δουλειάς. Σε αντίθεση με την ηλεκτροκίνηση, η οποία απαιτεί σημαντικές επενδύσεις σε υποδομές και χρόνο προσαρμογής, το CNG αποτελεί τη λύση του σήμερα.

Σταθερή αύξηση του στόλου CNG οχημάτων κάθε χρόνο

Η παρουσία του φυσικού αερίου κίνησης στην Ελλάδα ενισχύεται σταθερά χρόνο με τον χρόνο, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό στόλο. Στην Ελλάδα, η χρήση του φυσικού αερίου ξεκίνησε το 2001 όταν χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στα λεωφορεία των αστικών συγκοινωνιών στην Αττική. Σήμερα, η ΔΕΠΑ Εμπορίας συνεχίζει να τροφοδοτεί με συμπιεσμένο αέριο τα λεωφορεία του ΟΣΥ και τα απορριμματοφόρα δήμων, μέσω των δύο σταθμών ανεφοδιασμού στις περιοχές της Ανθούσας και των Άνω Λιοσίων. Στους δρόμους της Αθήνας κυκλοφορούν ήδη 250 λεωφορεία CNG εκ των οποίων τα 100 είναι καινούρια οχήματα 18 μέτρων IVECO που παραλήφθηκαν το 2025 , ενώ η Industria Italiana Autobus πρόκειται να ενισχύσει περαιτέρω τον στόλο, προμηθεύοντας τον ΟΑΣΑ και τον ΟΣΥ με 200 νέα λεωφορεία CNG 12 μέτρων, αποδεικνύοντας στην πράξη την αυξανόμενη διείσδυση και δυναμική του CNG.

Το μέλλον της κινητικότητας αλλάζει!

Στον τομέα των μεταφορών σε παγκόσμιο επίπεδο, υπάρχουν πολλά αυτοκίνητα, μικρά φορτηγά επαγγελματικής χρήσης μεσαία και μεγάλα φορτηγά, λεωφορεία και πλοία που κινούνται με φυσικό αέριο. Στην Ελλάδα ο στόλος με καινούργια επαγγελματικά οχήματα, μεσαίων και βαρέων οχημάτων αλλά και μεταχειρισμένων ελαφρού τύπου έχει αυξηθεί σημαντικά. Στην αγορά σήμερα διατίθενται καινούρια οχήματα για επαγγελματικές μεταφορές και σημαντικός αριθμός εισαγόμενων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων ενώ παράλληλα πραγματοποιούνται μετατροπές βενζινοκίνητων και πετρελαιοκινήτων οχημάτων σε διπλού ή μικτού καυσίμου CNG από τις πιστοποιημένες εταιρείες μετασκευών. Το φυσικό αέριο παραμένει σήμερα η πιο διαθέσιμη και οικονομική «πράσινη» εναλλακτική, ιδιαίτερα για επαγγελματίες που δεν μπορούν ακόμη να στραφούν στην ηλεκτροκίνηση λόγω κόστους, αυτονομίας ή επιχειρησιακών απαιτήσεων.

Ισχυρό ενδιαφέρον από τον κλάδο των ταξί

Ο κλάδος των επαγγελματιών ταξί αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικούς υποστηρικτές της αεριοκίνησης με τον αριθμό των οχημάτων ταξί να αυξάνεται συνεχώς σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και σε ολόκληρη την επικράτεια, με το CNG να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες τους, λόγω του χαμηλού κόστους, της δυνατότητας γρήγορου ανεφοδιασμού και της υψηλής αυτονομίας. Η επιλογή του φυσικού αερίου οδηγεί σε άμεση μείωση των λειτουργικών εξόδων των επαγγελματιών οδηγών, προσφέροντας ουσιαστική ενίσχυση του καθαρού εισοδήματός τους. Παράλληλα, η χρήση του CNG έχει αποδειχθεί πως βελτιώνει όχι μόνο τις επιδόσεις του κινητήρα, αλλά και το οικολογικό του αποτύπωμα δεδομένου ότι, το φυσικό αέριο είναι ένα – κατά πολύ – πιο καθαρό καύσιμο σε σχέση τόσο με τη βενζίνη και το πετρέλαιο, όσο και το υγραέριο (LPG).

Συμπληρωματικός ο ρόλος της ηλεκτροκίνησης και όχι ανταγωνιστικός

Το CNG δεν αποτελεί μια ενδιάμεση λύση, ούτε βρίσκεται σε στάδιο μετάβασης. Με τα ουσιαστικά οικονομικά οφέλη που προσφέρει, την ώριμη τεχνολογία του, τις χαμηλές εκπομπές και την ευκολία ανεφοδιασμού, καλύπτει σήμερα κρίσιμες ανάγκες της αγοράς και ιδίως των επαγγελματιών. Σε αυτό το πλαίσιο, το CNG και το bio-CNG λειτουργούν ως καύσιμα-γέφυρα προς ένα πιο πράσινο μέλλον, με την ηλεκτροκίνηση να έχει συμπληρωματικό και όχι ανταγωνιστικό ρόλο, υπηρετώντας από κοινού τον στόχο των καθαρών και βιώσιμων μετακινήσεων.