Φωτιά στην περιοχή Σταυράκια στο Ηράκλειο Κρήτης
Στο σημείο δυνάμεις τις πυροσβεστικής
Πυρκαγιά σε χορτολιβαδική έκταση στα Σταυράκια Ηρακλείου βρίσκεται σε εξέλιξη.
Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 12 πυροσβέστες με τέσσετα οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και τη βοήθεια ομάδας πεζοπόρου τμήματος ΕΜΟΔΕ.
Η φωτιά δεν απειλεί κατοικίες ή άλλες εγκαταστάσεις.
