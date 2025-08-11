Ποιοι κρατάνε στα χέρια τους το μέλλον της οικονομίας

Τεχνητή νοημοσύνη, ηλεκτροκίνηση, χρηματοοικονομικά και ενέργεια. Τέσσερις από τους σημαντικότερους πυλώνες της παγκόσμιας οικονομίας που ορίζονται από πέντε βασικές αντιπαλότητες για τη διαμόρφωση εξελίξεων σε αυτούς τους σε στρατηγικούς τομείς.

Ο έντονος ανταγωνισμός δεν περιορίζεται μόνο στις κυρίαρχες εταιρείες και τους άμεσους ανταγωνιστές τους, αλλά ταυτόχρονα, νεοεισερχόμενοι παίκτες παραμένουν σε θέση αναμονής, έτοιμοι να διεκδικήσουν πρωταγωνιστικό ρόλο και να ανατρέψουν τις ισορροπίες.

Σύμφωνα με το περιοδικό Fortune, οι πέντε βασικές αντιπαλότητες που διαμορφώνουν το μέλλον της παγκόσμιας επιχειρηματικής σκηνής είναι: Τζένσεν Χουάνγκ vs Λίσα Σου, Έλον Μασκ vs Γουάνγκ Τσουανφού, Σαμ Άλτμαν vs Μαρκ Ζάκερμπεργκ, Τζέιμι Ντάιμον vs Μαρκ Ρόουαν και Ντάρεν Γουντς vs Μάικ Γουέρθ.

Τζένσεν Χουάνγκ vs Λίσα Σου

Ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, έχει δει την εταιρεία του να εκτοξεύεται στην κορυφή της χρηματιστηριακής αγοράς, κυρίως λόγω της αυξανόμενης ζήτησης για τα υψηλής απόδοσης τσιπ που απαιτούνται για την ανάπτυξη της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης. Η Nvidia, ως η πιο πολύτιμη εταιρεία παγκοσμίως, ελέγχει πάνω από το 90% της αγοράς για τα εξειδικευμένα τσιπ που χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση και λειτουργία συστημάτων AI, εδραιώνοντας την κυριαρχία της στον τομέα του hardware. Ωστόσο, ο Χουάνγκ παραμένει σε εγρήγορση, καθώς η AMD αναδεικνύεται ως αξιόπιστη εναλλακτική, ενώ νεοφυείς εταιρείες όπως οι Groq, Cerebras και SambaNova επενδύουν σε προσαρμοσμένα τσιπ για την επιτάχυνση της εξαγωγής συμπερασμάτων από την τεχνητή νοημοσύνη.

Από την πλευρά της, η Λίσα Σου, διευθύνουσα σύμβουλος και πρόεδρος της AMD, δεν είχε γνωρίσει ποτέ τον μακρινό της ξάδερφο, Τζένσεν Χουάνγκ, μέχρι που βρέθηκαν να ηγούνται δύο από τις σημαντικότερες εταιρείες ημιαγωγών παγκοσμίως. «Δεν είχαμε ποτέ οικογενειακά δείπνα», ανέφερε η Σου σε πρόσφατη συνέντευξή της. Πλέον, η συνύπαρξή τους στον ίδιο κλάδο είναι αναπόφευκτη. Με τα κεντρικά γραφεία των εταιρειών τους να βρίσκονται σε μικρή απόσταση στη Silicon Valley, η AMD επιδιώκει να καθιερωθεί ως αξιόπιστη δεύτερη επιλογή για τσιπ AI. Έχει ήδη συνάψει συμφωνίες με μεγάλες εταιρείες όπως η Microsoft και η Meta, που επιδιώκουν να διαφοροποιήσουν τις αλυσίδες εφοδιασμού τους και να μειώσουν την εξάρτησή τους από το αυστηρά ελεγχόμενο οικοσύστημα hardware και λογισμικού της Nvidia.

Ίλον Μασκ vs Γουάνγκ Τσουανφού

Ο Ίλον Μασκ, ο άνθρωπος που συνέβαλε καθοριστικά στη διάδοση των ηλεκτρικών οχημάτων, βλέπει την πορεία της Tesla να επιβραδύνεται, καθώς ο ίδιος ασχολείται ολοένα και περισσότερο με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την πολιτική. Το 2024, οι ετήσιες παραδόσεις της Tesla μειώθηκαν για πρώτη φορά στην ιστορία της και η πτωτική τάση συνεχίζεται κάθε τρίμηνο. Ο Μασκ έχει επενδύσει στο μέλλον της εταιρείας μέσω της τεχνητής νοημοσύνης και του συστήματος αυτόνομης οδήγησης που βασίζεται αποκλειστικά σε κάμερες, με ένα ήπιο λανσάρισμα ρομποταξί τον Ιούνιο και τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη του ανθρωποειδούς ρομπότ της εταιρείας. Αρκετοί επικριτές υποστηρίζουν ότι η τεχνολογία αυτόνομης οδήγησης της Tesla υστερεί σε σχέση με ανταγωνιστές όπως η Waymo της Alphabet και η BYD.

Από την άλλη, ο Γουάνγκ Τσουανφού, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της BYD, έχει χαρακτηριστεί ως «ιδιοφυΐα» από τον Τσάρλι Μάνγκερ. Το 2023, όταν η BYD άρχισε να ανταγωνίζεται την Tesla για την πρώτη θέση στις πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων, η αμερικανική εταιρεία άρχισε να δίνει μεγαλύτερη προσοχή. Τα προσιτά μοντέλα της BYD, η τεχνολογία ταχείας φόρτισης και τα δωρεάν συστήματα υποβοήθησης οδηγού έχουν συμβάλει στην κατάκτηση του 20% της παγκόσμιας αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων. Η BYD είναι επίσης ο δεύτερος μεγαλύτερος κατασκευαστής μπαταριών ηλεκτρικών οχημάτων παγκοσμίως, με την καινοτόμο Blade Battery να χρησιμοποιεί σίδηρο και φωσφορικά άλατα για τη διατήρηση χαμηλών τιμών.

Σαμ Άλτμαν vs Μαρκ Ζάκερμπεργκ

Η ηγεσία του Σαμ Άλτμαν στην OpenAI τον έχει καταστήσει μία από τις πιο ισχυρές και αμφιλεγόμενες προσωπικότητες της Silicon Valley. Η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης αναπτύσσεται ραγδαία, με περισσότερους από 780 εκατομμύρια εβδομαδιαίους χρήστες του ChatGPT, σημαντικούς εταιρικούς και κρατικούς πελάτες και σχέδια επέκτασης σε τομείς που κυμαίνονται από λογισμικό γραφείου έως νέα συσκευή hardware που σχεδιάζει ο Τζόνι Άιβ. Με αποτίμηση σχεδόν 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε πρόσφατο γύρο χρηματοδότησης υπό την ηγεσία της SoftBank, η OpenAI αναμένεται να ξεπεράσει τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια σε έσοδα φέτος, αν και εξακολουθεί να καταγράφει σημαντικές ζημίες.

Η πορεία του Άλτμαν έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Έχει συγκρουστεί με τον Έλον Μασκ εδώ και χρόνια και πρόσφατα ήρθε σε αντιπαράθεση με τον Μαρκ Ζάκερμπεργκ της Meta, ο οποίος προσελκύει στελέχη της OpenAI με ιδιαίτερα ανταγωνιστικά πακέτα αποδοχών. Η Google DeepMind ανταγωνίζεται την OpenAI στην ανάπτυξη των πιο προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, ενώ το ChatGPT αποτελεί απειλή για την κυριαρχία της Google στην αναζήτηση στο διαδίκτυο. Παράλληλα, οι σχέσεις με τους συνιδρυτές της Anthropic παραμένουν τεταμένες, καθώς αποχώρησαν από την OpenAI το 2021, εν μέρει λόγω ανησυχιών για την ηγεσία του Άλτμαν και τη δέσμευσή του στην ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης.

Τζέιμι Ντάιμον vs Μαρκ Ρόουαν

Ο Τζέιμι Ντάιμον, πλησιάζοντας τα είκοσι χρόνια ως διευθύνων σύμβουλος της μεγαλύτερης τράπεζας των ΗΠΑ, θεωρείται ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης της Wall Street και αναμένεται να μείνει στην ιστορία ως ένας από τους σημαντικότερους τραπεζίτες. Σε περιόδους κρίσης, οι αγορές στρέφονται στον Ντάιμον για καθοδήγηση. Το κύρος του ενισχύθηκε το 2024, όταν η JPMorgan Chase κατέγραψε κέρδη ρεκόρ 58,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων με έσοδα 278,9 δισεκατομμυρίων. Ο Ντάιμον έχει ανταποκριθεί στον αυξανόμενο ανταγωνισμό από τον χώρο των ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων, δημιουργώντας δικές του δομές ιδιωτικής πίστωσης και στέλνοντας σαφές μήνυμα σε εταιρείες όπως η Apollo να μην προσελκύουν τα νεότερα στελέχη του.

Ο Μαρκ Ρόουαν, πρώην εταιρικός δικηγόρος, έχει αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια ως κυρίαρχη μορφή στον ταχέως αναπτυσσόμενο χώρο των ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων. Το 2021 ανέλαβε διευθύνων σύμβουλος της Apollo, την οποία συνίδρυσε, και προχώρησε σε στρατηγική στροφή προς την ιδιωτική πίστωση, τομέα που έχει διπλασιαστεί τα τελευταία πέντε χρόνια φτάνοντας τα 2 τρισεκατομμύρια δολάρια. Η στρατηγική αυτή αποδείχθηκε ιδιαίτερα κερδοφόρα, με την Apollo να σημειώνει κέρδη 1,49 δισεκατομμυρίων δολαρίων το τέταρτο τρίμηνο του 2024. Η διείσδυση της Apollo στην ιδιωτική πίστωση αποτελεί αυξανόμενη πρόκληση για τις παραδοσιακές τράπεζες όπως η JPMorgan Chase, καθώς εταιρείες όπως η Apollo γίνονται πλέον προτιμώμενοι δανειστές για μεγάλες επιχειρήσεις και ιδρύματα.

Ντάρεν Γουντς vs Μάικ Γουέρθ

Η Exxon Mobil, έχοντας χάσει την ευκαιρία της έκρηξης του σχιστολιθικού αερίου στις ΗΠΑ, προσπαθούσε να καλύψει το χαμένο έδαφος όταν ο Ντάρεν Γουντς ανέλαβε διευθύνων σύμβουλος το 2017. Ενώ ήταν η μεγαλύτερη εισηγμένη εταιρεία βάσει κεφαλαιοποίησης μέχρι τα μέσα του 2013, η Exxon βρέθηκε σε δυσχερή θέση κατά τη διάρκεια της πανδημίας το 2020, όταν αποβλήθηκε από τον δείκτη Dow και η Chevron την ξεπέρασε σε αξία για πρώτη φορά. Η εστίαση του Γουντς στην κεφαλαιακή πειθαρχία, τις αποδόσεις για τους μετόχους και τις συγχωνεύσεις και εξαγορές έχει επαναφέρει την Exxon στην κορυφή του κλάδου, με ηγετική θέση στην παραγωγή σχιστολιθικού πετρελαίου στη λεκάνη του Permian. Οι ανακαλύψεις πετρελαίου στα ανοικτά της Γουιάνας έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον του ενεργειακού τομέα.

Ο Μάικ Γουέρθ, που ξεκίνησε την καριέρα του στη Chevron ως μηχανικός το 1982 και παραμένει στην εταιρεία μέχρι σήμερα, ανέλαβε τα ηνία το 2018, ένα χρόνο μετά τον Γουντς στην Exxon Mobil. Αφού για κάποια χρόνια η Chevron ήταν η αγαπημένη των επενδυτών, πλέον αντιμετωπίζει μια ανανεωμένη Exxon. Οι δύο εταιρείες ανταγωνίζονται στη λεκάνη του Permian, μόλις διευθέτησαν μια μακρά διαμάχη διαιτησίας για διαφορές στη Γουιάνα και ανταγωνίζονται και στην αναπτυσσόμενη αγορά λιθίου των ΗΠΑ. Και οι δύο παραμένουν επικεντρωμένοι στα ορυκτά καύσιμα και σε σχετικές επιχειρήσεις χαμηλών εκπομπών άνθρακα, ενώ οι ευρωπαϊκές BP και Shell προσπαθούν να αναπτύξουν την πράσινη ενέργεια. Την ίδια στιγμή, η TotalEnergies είναι η μόνη μεγάλη πετρελαϊκή που ενισχύει τη δραστηριότητά της στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Πηγή: ΟΤ