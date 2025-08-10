Ιράν: Την κλότσησε στη μέση του δρόμου γιατί δεν φορούσε σωστά τη μαντίλα της

Σοκ προκαλεί βίντεο από το Ιράν, που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε επίθεση εναντίον γυναίκας επειδή δεν φορούσε σωστά τη μαντίλα της.

Ένας άνδρας, στη μέση του δρόμου, την κλοτσά με δύναμη και η γυναίκα πέφτει κάτω. Τη χτύπησε επειδή η μαντίλα της αντί να είναι στο κεφάλι της, είχε γλιστρήσει στους ώμους της.

Το βίντεο της σοκαριστικής επίθεσης, που μετέδωσε και το Mega, έδωσε στη δημοσιότητα ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των γυναικών στο Ιράν, αναφέροντας ότι ο συγκριμένος άνδρας επιτίθεται σε όλες τις γυναίκες που δεν τηρούν τον αυστηρό νόμο που υποχρεώνει τις γυναίκες να καλύπτουν τα μαλλιά τους.

Αυτό ωστόσο δεν είναι πρωτοφανές περιστατικό. Στο Ιράν πολλές γυναίκες έχουν δεχθεί επίθεση επειδή δεν φορούν σωστά τη μαντίλα τους. Το 2022, ο θάνατος της Μαχσά Αμινί στα χέρια της αστυνομίας, η οποία συνελήφθη γιατί δεν φορούσε τη μαντίλα της είχε προκαλέσει κύμα διαμαρτυριών στο Ιράν.

Πανάρχαιος μετεωρίτης

Από το Ιράν στις ΗΠΑ. Θραύσμα μετεωρίτη έπεσε στην οροφή σπιτιού στην Τζόρτζια των Ηνωμένων Πολιτειών. Η πτώση του καταγράφηκε και οι εικόνες είναι εντυπωσιακές.

Η πύρινη σφαίρα διέσχισε τον ουρανό προκαλώντας δυνατό κρότο που ακούστηκε σε αρκετές πόλεις στην ευρύτερη περιοχή.

Το δείγμα του μετεωρίτη αναλύθηκε από ειδικό ο οποίος είπε πως ο μετεωρίτης σχηματίστηκε πριν από 4,56 δισεκατομμύρια χρόνια, δηλαδή 20 εκατομμύρια χρόνια πριν από τη δημιουργία της Γης.

Η μάχη της ξαπλώστρας

Ντροπιαστικές εικόνες σε ξενοδοχείο στα Κανάρια νησιά στην Ισπανία. Στις 7 το πρωί δεκάδες Βρετανοί τουρίστες ξεχύνονται προς την πισίνα.

Στόχος του είναι να προλάβουν να τοποθετήσουν τις πετσέτες τους πάνω στις ξαπλώστρες πριν ξυπνήσουν οι υπόλοιποι επισκέπτες του ξενοδοχείου.

Η «μάχη για την ξαπλώστρα» είναι συχνό φαινόμενο στα ξενοδοχεία της περιοχής.