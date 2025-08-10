Θόρυβος, βρωμιά και συνωστισμός: Ποιες ελληνικές παραλίες μπήκαν στην «μαύρη λίστα» με τα περισσότερα παράπονα

Κάθε χρόνο, εκατομμύρια άνθρωποι συρρέουν στους πιο δημοφιλείς παραθαλάσσιους προορισμούς στην Ευρώπη, με όνειρα για μια ειδυλλιακή απόδραση.

Ωστόσο, για πολλούς, η πραγματικότητα δεν ανταποκρίνεται στην εικόνα των τέλειων διακοπών.

Σύμφωνα με μια νέα έκθεση της εταιρείας τεχνολογίας cloud Cloudwards, οι ευρωπαϊκές παραλίες μαζεύουν τα περισσότερα παράπονα στον κόσμο, ειδικά όσον αφορά τον συνωστισμό.

Τα ευρήματα βασίζονται σε κριτικές του TripAdvisor για 200 από τις πιο επισκέψιμες παραλίες του κόσμου, οι οποίες αναλύθηκαν χρησιμοποιώντας φίλτρα λέξεων-κλειδιών για τον εντοπισμό των πιο συχνών παραπόνων.

Από τις κατάμεστες παραλίες της Σαρδηνίας μέχρι τα 24ωρα πάρτι στην Ελλάδα, η έκθεση αποκαλύπτει το χάσμα μεταξύ των εικόνων που μπορεί να αναρτηθούν στο Instagram και της πραγματικής εμπειρίας των επισκεπτών.

Η Ευρώπη κυριαρχεί στην παγκόσμια λίστα για τον υπερπληθυσμό

Αν έχετε περπατήσει ποτέ ένα χιλιόμετρο για να βρείτε ένα ελεύθερο σημείο στην άμμο, αυτό δεν θα σας εκπλήξει: οκτώ από τις δέκα παραλίες που έχουν δεχτεί τις περισσότερες κριτικές για υπερπληθυσμό βρίσκονται στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με το Euronews, η παραλία Bournemouth του Ηνωμένου Βασιλείου «κατέκτησε» την πρώτη θέση μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών και την πέμπτη θέση παγκοσμίως, με συχνές παρατηρήσεις για την καθαριότητα και τον κόσμο.

Ωστόσο, λίγες ευρωπαϊκές χώρες έχουν χειρότερη επίδοση από την Ιταλία όσον αφορά τον υπερπληθυσμό.

Η La Pelosa της Σαρδηνίας – μια εκπληκτική λωρίδα άμμου που περιβάλλεται από γαλαζοπράσινα νερά στα βορειοδυτικά του νησιού – κατέκτησε την πρώτη θέση στην παγκόσμια κατάταξη για παράπονα σχετικά με τον υπερπληθυσμό, με σχεδόν το 87% των αρνητικών κριτικών να αναφέρουν προβλήματα που σχετίζονται με τον κόσμο.

«Ήταν μια πρωινή μέρα της εβδομάδας στα μέσα Σεπτεμβρίου, αλλά ο κόσμος έμοιαζε με το κέντρο του Λονδίνου, της Νέας Υόρκης ή του Σίδνεϊ την παραμονή της Πρωτοχρονιάς», έγραψε ένας κριτικός για τη La Pelosa.

Η Spiaggia La Cinta, μια παραλία με λευκή άμμο μήκους πέντε χιλιομέτρων που περιβάλλεται από κέδρους και αμμόλοφους στην ανατολική ακτή της Σαρδηνίας, κατέλαβε τη δεύτερη θέση σε αυτή την κατηγορία.

Ακριβώς πίσω από τα παραθαλάσσια στολίδια της Σαρδηνίας βρίσκεται η Praia da Falésia της Πορτογαλίας, γνωστή για τη χρυσή άμμο και τους απότομους βράχους της, καθώς και η Cala Comte της Ίμπιζα και η μικρή Konnos Bay στην Κύπρο, που συχνά περιγράφεται ως «ένα μικρό κομμάτι παραδεισένιας νήσου» παρά τις στενές συνθήκες.

Οι ελληνικές παραλίες στις πιο βρώμικες και θορυβώδεις – και πιο δημοφιλείς

Η Ελλάδα τα πήγε καλύτερα από ορισμένους προορισμούς όσον αφορά τον υπερπληθυσμό, αλλά ξεχώρισε σε άλλες κατηγορίες.

Η Λιμνοθάλασσα του Μπάλου στην Κρήτη κατέλαβε την 26η θέση συνολικά και την έβδομη παγκοσμίως για βρωμιά, με σχεδόν τις μισές καταγγελίες να αναφέρουν την καθαριότητα και το 40% τον υπερπληθυσμό.

Η Ελαφονήσι, μια άλλη αγαπημένη κρητική παραλία γνωστή για την ροζ άμμο και τα ρηχά νερά της, κατέλαβε την έβδομη θέση παγκοσμίως ως η παραλία με τις περισσότερες καταγγελίες.

Πάνω από το 70% των αρνητικών κριτικών αναφέρουν τον υπερπληθυσμό, αν και λίγες αναφέρουν τον θόρυβο ή τη βρωμιά.

Το Πόρτο Κατσίκι

, μια παραλία που μοιάζει με καρτ ποστάλ στο νησί της Λευκάδας στο Ιόνιο Πέλαγος, κατέλαβε θέση στην παγκόσμια δεκάδα για τον θόρυβο και την αναστάτωση.

Ίσως δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι στις 50 καλύτερες παραλίες του κόσμου την κατατάχθηκε επίσης στην 36η θέση το 2025, αποδεικνύοντας πόσο η αυξανόμενη δημοτικότητα μπορεί να δημιουργήσει υπερβολικές πιέσεις σε οικολογικά αξιοθέατα.

Πώς έγινε η κατάταξη

Η Cloudwards ανέλυσε περισσότερα από 1,3 εκατομμύρια σχόλια του TripAdvisor για 200 παραλίες σε όλο τον κόσμο.

Φιλτράρισαν τα αρνητικά σχόλια για λέξεις-κλειδιά που σχετίζονται με τέσσερις κύριες κατηγορίες παραπόνων: βρωμιά, συνωστισμός, μεγάλες ουρές και θόρυβος.

Στη συνέχεια, σε κάθε παραλία δόθηκε βαθμολογία παραπόνων από 0 έως 100, με βάση τη συχνότητα εμφάνισης αυτών των λέξεων-κλειδιών.

Όσο υψηλότερη η βαθμολογία, τόσο πιο συχνές είναι οι καταγγελίες.

Αυτό κάνει ακόμη πιο ενοχλητικό το γεγονός ότι εμβληματικοί προορισμοί όπως η παραλία Waikiki στη Χαβάη λαμβάνουν την τέλεια βαθμολογία 100 – για όλους τους λάθος λόγους.

Μια σειρά κανονιστικών μέτρων θα μπορούσε να διαχειριστεί την τουριστική πίεση

Πολλοί από αυτούς τους προορισμούς υποφέρουν από τον ίδιο συνδυασμό παραγόντων: περιορισμένη έκταση της ακτογραμμής, συμφόρηση κατά την υψηλή περίοδο και viral φήμη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έχει ξεπεράσει τις υποδομές και έχει ασκήσει πίεση στις τοπικές κοινότητες.

Ορισμένες από τις παραλίες που επισημαίνονται στην έκθεση έχουν ήδη λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση του υπερτουρισμού και τη διατήρηση του ευαίσθητου περιβάλλοντος τους – και ίσως της φήμης τους.

Στην Ελλάδα, το 2025 θα εισαχθεί νέο τέλος εισόδου 20 ευρώ για τους επιβάτες κρουαζιερόπλοιων που επισκέπτονται πολυσύχναστα νησιά όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη.

Η Ισπανία, από την άλλη πλευρά, έχει απαγορεύσει το αλκοόλ σε ορισμένες παραλίες και έχει θεσπίσει πρόστιμα για την καταπολέμηση της κακής συμπεριφοράς.

Όλα αυτά αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας αντιμετώπισης του υπερτουρισμού σε ολόκληρη την Ευρώπη, από τις πόλεις μέχρι τις θάλασσες.