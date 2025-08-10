Πώς πέντε στοιβαγμένες αντίκες προκάλεσαν «εμφύλιο» στο Βανκούβερ – Οι κάτοικοι αντιδρούν λόγω «θέας»

Ένα δημόσιο γλυπτό στο Βανκούβερ του Καναδά έχει γίνει αιτία να ξεσπάσει μια διαμάχη ανάμεσα στους δημιουργούς του, Μάρκους Μπόουκοτ και Ελέν Ασπινάλ, και ορισμένους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι η προτεινόμενη μετακίνησή του στη γειτονιά τους θα εμποδίζει τη θέα τους.

Το Trans Am Rapture (2015), ένα γλυπτό που αποτελείται από πέντε παλιακά αυτοκίνητα στοιβαγμένα πάνω στον κορμό ενός γέρικου κέδρου – η εμμονή του Μπόουκοτ με τα παλιά αυτοκίνητα ξεκίνησε όταν δούλευε σε ρυμουλκό στον ποταμό Fraser τη δεκαετία του 1980- εγκαταστάθηκε αρχικά προσωρινά ως μέρος της Μπιενάλε του Βανκούβερ 2014-16.

Ωστόσο, λίγα χρόνια αργότερα, το 2019, ο Τσιπ Γουίλσον, ιδρυτής της Lululemon, δώρισε 250.000 καναδικά δολάρια για να σώσει το γλυπτό και να το εντάξει στη μόνιμη δημόσια συλλογή έργων τέχνης της πόλης.

Λόγω θέας;

Όπως αναφέρει η δημοσιογράφος Hadani Ditmars της The Art Newspaper, το έργο υπέστη ζημιές μετά την είσοδο περιστεριών στο εσωτερικό του και το 2021 αποσυναρμολογήθηκε και απομακρύνθηκε από την αρχική του θέση στο Northeast False Creek για καθαρισμό και επισκευή.

Το γλυπτό επισκευάστηκε και πάρθηκαν μέτρα προστασίας ενάντια στην καταστροφή του, συμπεριλαμβανομένου μεταλλικού πλέγματος για την αποτροπή της φωλιάσματος.

Αλλά η ιστορία δεν σταματά εκεί: τέσσερα χρόνια αργότερα, αφού η πόλη και οι καλλιτέχνες συμφώνησαν τελικά για μια νέα θέση για το γλυπτό σε ένα πάρκο δίπλα στη νοτιοδυτική γωνία της γέφυρας Granville Street Bridge και αφού είχαν τεθεί τα θεμέλια για την προγραμματισμένη εγκατάστασή του εκεί αυτό το μήνα, η πόλη ακύρωσε τα σχέδια στις 30 Ιουλίου, αφού οι κάποιοι κάτοικοι της περιοχής παραπονέθηκαν πως το γλυπτό «θα τους έκοβε την θέα».

«Ζητήθηκε από το προσωπικό του δήμου να επανεξετάσει τις τοποθεσίες που είχαν αξιολογηθεί προηγουμένως και να διερευνήσει πιθανές νέες τοποθεσίες που θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν καλύτερα το έργο τέχνης», εξηγεί μια δήλωση του δήμου όπως αναφέρει η The Art Newspaper.

«Η υπάρχουσα τσιμεντένια βάση στην τοποθεσία θα επαναχρησιμοποιηθεί για να υποστηρίξει μια μελλοντική, μικρότερης κλίμακας δημόσια εγκατάσταση τέχνης», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Μια διαμάχη που περιλαμβάνει τέχνη και τα ακίνητα του Βανκούβερ

Η πρωτοβουλία των κατοίκων ξεκίνησε από την Ντόρεν Φορστ, η οποία ούσα ιδιοκτήτρια ενός διαμερίσματος της περιοχής, φοβόταν ότι η εγκατάσταση θα της περιόριζε τη θέα. «Αυτό το γλυπτό έχει ύψος τρεις ορόφους και αποτελεί ανεπιθύμητη παρεμβολή στην κατοικημένη περιοχή Fairview, η οποία είναι γνωστή για την υπέροχη θέα της στη βόρεια ακτή», έγραψε στην αίτηση, η οποία συγκέντρωσε περισσότερες από 250 υπογραφές.

«Η διαμάχη γύρω από τη μετεγκατάσταση του Transam Rapture έχει προσδώσει στο έργο νέες διαστάσεις. Ενώ η δημόσια τέχνη και οι αξίες των ακινήτων είναι άρρηκτα συνδεδεμένες σε πολλές πόλεις και μια τέτοια διαμάχη δεν είναι κάτι καινούργιο εδώ, η τρέχουσα αναταραχή έχει μετατρέψει το γλυπτό των Μπόουκοτ και Άσπιναλ σε ένα λουτρό δοκιμασιών για ζητήματα που ευδοκιμούν στο Βανκούβερ, μια πόλη βασισμένη στην εξόρυξη πόρων και στους κύκλους ανόδου και πτώσης της αγοράς ακινήτων», αναφέρει μεταξύ άλλων σε σχετικό άρθρο της η Ditmars.

Από την πλευρά του, ο Μπόουκοτ, ο ο οποίος χρειάστηκε δύο χρόνια για να κατασκευάσει το έργο με τη βοήθεια της Ασπινάλ και του πολιτικού μηχανικού Έρικ Καρς, λέει ότι το Trans Am Rapture αποτελεί «απάντηση στις ιεραρχίες του κόσμου της τέχνης» και προσθέτει ότι «ο πολιτιστικός μας ιστός είναι φθαρμένος και σχισμένος. Οι μισθολογικές ανισότητες και οι αυξανόμενες κοινωνικές ιεραρχίες έχουν προκαλέσει αποξένωση. Οι ρωγμές που υπάρχουν στον πολιτικό, κοινωνικό και θρησκευτικό μας χώρο αντανακλώνται στον κόσμο της τέχνης».

*Με πληροφορίες από: The Art Newspaper