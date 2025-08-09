Έκρηξη ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο το 2025: Στο κόκκινο οι δείκτες τοξικότητας της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας κάλεσε τη Σουηδία, την Πορτογαλία, την Κροατία και τη Λετονία να λάβουν αυστηρότερα μέτρα κατά της ρητορικής μίσους, η οποία στοχεύει κυρίως τους μετανάστες, τους Ρομά, τα LGBTQ+ άτομα και τους μαύρους.

Η έκκληση αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο του Μίσους στο Διαδίκτυο (EOOH), από τις αρχές του 2025 έχει καταγραφεί «μέσο επίπεδο» τοξικότητας στο διαδίκτυο.

Σύμφωνα με το Euronews, η τοξικότητα στο διαδίκτυο περιλαμβάνει αγενείς, επιθετικές και εξευτελιστικές συμπεριφορές και συμπεριφορές που εκδηλώνονται σε διαδικτυακές πλατφόρμες.

Μπορεί να κυμαίνεται από την υπερβολική χρήση βωμολοχιών έως την απροκάλυπτη ρητορική μίσους.

Η βαθμολογία της τοξικότητας

Το EOOH βαθμολογεί την τοξικότητα σε τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες, από ασφαλή (βαθμολογία 0) έως υψηλή (βαθμολογία μεταξύ 0,8 και 1).

Η βαθμολογία τοξικότητας καθορίζεται από καταλόγους λέξεων και φράσεων που εκφράζουν μίσος και άλλες προβληματικές εκφράσεις.

Οι κατάλογοι αυτοί καταρτίστηκαν από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε κάθε καταχώριση αποδόθηκε ένα επίπεδο τοξικότητας μαζί με συγκεκριμένες κατηγορίες τοξικότητας, όπως σεξισμός, ρατσισμός και άλλες.

Τον Απρίλιο του 2025, το παρατηρητήριο κατέγραψε το υψηλότερο επίπεδο τοξικότητας που έχει παρατηρηθεί μέχρι στιγμής φέτος, με βαθμολογία 0,22 στα 1.

Η βαθμολογία αυτή εμπίπτει στην κατηγορία «μέτρια», στην οποία τα μηνύματα θεωρούνται τοξικά χωρίς να είναι ακραία.

Ποιος είναι ο στόχος της ρητορικής μίσους

Τον Μάιο του τρέχοντος έτους, ο αντισημιτισμός διατήρησε την υψηλότερη μέση βαθμολογία τοξικότητας με 0,34, με το 88 % των αναρτήσεων να προέρχονται από το X (πρώην Twitter).

Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Μίσους στο Διαδίκτυο ανέλυσε περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια μηνύματα σε 11 γλώσσες, σε έξι πλατφόρμες κοινωνικών μέσων τον Μάιο.

Μετά τα αντισημιτικά σχόλια, το περιεχόμενο κατά των Ρομά ήταν το δεύτερο πιο κοινό είδος ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο.

Η βαθμολογία 0,30 υπογραμμίζει ότι αυτή η κοινότητα συνεχίζει να αποτελεί στόχο των χρηστών του διαδικτύου.

Οι περισσότερες αναρτήσεις προέρχονταν από το X (82 %), ενώ σημαντική ήταν και η συμβολή του Reddit (7 %) και του TikTok (4 %).

Τα αντι-LGBTQ+ και αντι-μουσουλμανικά μηνύματα κατέγραψαν σημαντικά επίπεδα τοξικότητας, με 0,29 και 0,28 αντίστοιχα, ενώ το περιεχόμενο κατά των προσφύγων σημείωσε 0,23.

Αυτό το τοξικό περιεχόμενο μοιράστηκε κυρίως στο X, με 81% και 87% αντίστοιχα.

Αν και το σεξιστικό περιεχόμενο κατέγραψε τη χαμηλότερη μέση βαθμολογία τοξικότητας με 0,19, αυτές οι προσβολές εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν τον μεγαλύτερο όγκο τοξικών αναρτήσεων, με το παρατηρητήριο να καταγράφει σχεδόν 3 εκατομμύρια παραδείγματα.

Η μισογυνιστική γλώσσα κυριάρχησε στον πιο επιβλαβή λόγο.

Ο αριθμός αυτός είναι πάνω από τρεις φορές μεγαλύτερος από τον αριθμό των αναρτήσεων κατά των Ρομά και υπερδιπλάσιος από τον αριθμό των αναρτήσεων που στοχεύουν άτομα LGBTQ+.