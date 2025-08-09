Σε αναζήτηση παίκτη για την προετοιμασία ο Παναθηναϊκός – Στο προσκήνιο ο Μουράτος

Το καλοκαίρι πλησιάζει στο τέλος του σιγά-σιγά και οι ομάδες ξεκινούν τις προετοιμασίες τους ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, με το Ευρωμπάσκετ να προβληματίζει τους προπονητές αφού δεν θα έχουν στη διάθεσή τους βασικούς παίκτες.

Φυσικά ο Παναθηναϊκός δεν θα μπορούσε να μην επηρεαστεί από αυτό, αφού διαθέτει ένα ιδιαίτερα ποιοτικό ρόστερ, και πολλοί παίκτες του θα βρεθούν στις κλήσεις των Εθνικών ομάδων τους τόσο σε Ευρώπη, όσο και Αμερική, όπως ο Τζέριαν Γκραντ.

Στο προσκήνιο ο Μουράτος

Με δεδομένο αυτό λοιπόν, ο Παναθηναϊκός έχει πάρει την απόφαση να αποκτήσει έναν παίκτη ώστε να βοηθήσει στην προετοιμασία και να δώσει λύσεις στον Εργκίν Αταμάν όσο διάστημα οι παίκτες του θα λείπουν με τις Εθνικές τους.

Έτσι λοιπόν, οι Πράσινοι φαίνεται πως έχουν καταλήξει στην περίπτωση του Βασίλη Μουράτου ο οποίος δεν έχει βρει ακόμα ομάδα μετά την αποχώρησή του από το Λαύριο και γι’ αυτό τον έχουν ψηλά στη λίστα οι άνθρωποι του «τριφυλλιού».

Ο Μουράτος αποτελούσε βασικό πυλώνα στο Λαύριο, την περασμένη σεζόν είχε κατά μέσο όρο 11.3 πόντους και είναι βέβαιο ότι αναζητάει μια καλή συμφωνία για τη συνέχεια της καριέρας του, καθώς είναι μόλις 27 ετών και η αξία του είναι γνωστή και αποδεδειγμένη σε όλους.