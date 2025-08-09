«Με αυτές δεν μιλάς, αλλά ξέρουν ακριβώς πώς νιώθεις»: Πώς οι γάτες έγιναν οι πιο δημοφιλείς σταρ του Χόλιγουντ

Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα της Γάτας βρήκε τις αιλουροειδείς φίλες μας στην πιο λαμπερή τους στιγμή στο Χόλιγουντ. Τα τελευταία χρόνια οι γάτες έχουν μετατραπεί από πρωταγωνιστές σε χαριτωμένα βίντεο στα social media σε ολοκληρωμένους κινηματογραφικούς χαρακτήρες, κερδίζοντας ρόλους που άλλοτε ανήκαν αποκλειστικά σε σκύλους.

Η αλλαγή αυτή γίνεται ορατή σε ταινίες όπως το A Quiet Place: Day One (2024), όπου ο Φρόντο –ένας ασπρόμαυρος «tuxedo» γάτος– γίνεται ο συναισθηματικός πυρήνας της ιστορίας. Υποδυόμενος τον πιστό σύντροφο της Σαμίρα (Λουπίτα Νιόνγκο), ο Φρόντο, που ενσαρκώνεται από δύο γάτες, τον Νίκο και τον Σνίτσελ, κλέβει την παράσταση με τις ματιές του και τις 276 διαφορετικές εκφράσεις που, όπως λένε οι ειδικοί, μπορεί να έχει ένα αιλουροειδές.

Κι όμως, οι γάτες δεν περιορίζονται πια σε ρόλους κομπάρσων ή στοιχεία της διακόσμησης ενός πλάνου. Στην ταινία κινουμένων σχεδίων Flow του Γκίντς Ζιλμπαλόντις, μια περιπετειώδης γάτα οδηγεί την αφήγηση, ενώ στη σειρά Ripley του Στίβεν Ζάιλιαν, ο Μέιν Κουν Λούτσιο λειτουργεί ως γοητευτικός δευτερεύων χαρακτήρας με προσωπικότητα.

«Με τις γάτες δεν μιλάς, αλλά ξέρουν ακριβώς πώς νιώθεις – κι εσύ το ίδιο για εκείνες»

Η σκηνοθέτρια Έβα Βίκτορ, που ετοιμάζει το φιλμ Sorry, Baby, επιλέγει γάτες για τον μοναδικό τρόπο που αντανακλούν τα ανθρώπινα συναισθήματα. «Με τις γάτες δεν μιλάς, αλλά ξέρουν ακριβώς πώς νιώθεις – κι εσύ το ίδιο για εκείνες», λέει, τονίζοντας ότι η πρωταγωνίστριά της, η Όλγα, επιβιώνει ως το τέλος, για να καθησυχάσει τους θεατές.

Ωστόσο, η συνεργασία με γάτες κρύβει και ρίσκο. Είναι διάσημες για την ανεξαρτησία και την… επιλεκτική υπακοή τους, όπως παραδέχονται έμπειροι εκπαιδευτές και σκηνοθέτες. Από την ταινία Eye of the Cat του 1969 μέχρι το Game of Thrones, όπου η γάτα Σερ Πάουνς «αποσύρθηκε» λόγω… ιδιοτροπιών, οι ιστορίες για «σταρ» που κάνουν του κεφαλιού τους δεν λείπουν.

Η τεχνολογία CGI προσφέρει λύσεις, αλλά πολλοί δημιουργοί προτιμούν την αυθεντική παρουσία. Ο σκηνοθέτης Μάικλ Σαρνόσκι επέλεξε να δουλέψει με πραγματικούς γάτους στο A Quiet Place: Day One, βασιζόμενος σε εξαιρετικούς εκπαιδευτές και υπομονή, γιατί, όπως λέει, ήθελε η ιστορία να μείνει βαθιά ανθρώπινη.

me to Frodo the Cat the entire time i was watching a quiet place: day one pic.twitter.com/g7mHbRNSLl — anna 🏹 (@myelessar) June 29, 2024



Η σχέση του σινεμά με τις γάτες δεν είναι καινούργια. Ήδη από το 1917, η Πέπερ –μια Μαλτέζικη γάτα που γεννήθηκε στα Keystone Studios– θεωρείται η πρώτη επίσημη «γατο-σταρ». Παρ’ όλα αυτά, η συνεισφορά τους παραμένει υποτιμημένη. Οι σκύλοι έχουν το βραβείο Palm Dog στις Κάννες και εμφανίσεις στα Όσκαρ, ενώ οι γάτες… περιμένουν την αναβίωση της αίγλης που απολάμβαναν στην αρχαία Αίγυπτο.

Ίσως λοιπόν ήρθε η ώρα για ένα «Cat Palm» – ένα βραβείο αποκλειστικά για τις πιο αξέχαστες γατο-ερμηνείες. Μέχρι τότε, οι τετράποδες αυτές πρωταγωνίστριες θα συνεχίσουν να μας μαγεύουν με βλέμματα που λένε περισσότερα από χίλιες λέξεις, με σκανταλιές που κάνουν τη λήψη δύσκολη αλλά αξέχαστη, και με εκείνη την ανεξάρτητη γοητεία που κανένα άλλο πλάσμα δεν μπορεί να μιμηθεί.

*Με πληροφορίες από: Euronews, Kεντρική Φωτογραφία: Στιγμιότυπο της ταινίας Sorry, Baby, Πηγή: imdb.com, Courtesy of Sundance Institute.