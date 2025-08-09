science
ΤΕΠ: Πόσο έχει μειώσει την αναμονή στα επείγοντα το «βραχιολάκι»
Επιστήμες 09 Αυγούστου 2025 | 07:00

ΤΕΠ: Πόσο έχει μειώσει την αναμονή στα επείγοντα το «βραχιολάκι»

Μπορεί τα έως τώρα στοιχεία να είναι ενθαρρυντικά, ωστόσο το ουσιαστικό "crash test" για το νέο μέτρο αναμένεται το φθινόπωρο, όταν θα ξεκαθαρίσει αν το ψηφιακό σύστημα ιχνηλάτησης μπορεί να αντέξει και σε συνθήκες αυξημένης πίεσης

Μάρθα Καϊτανίδη
A
A
Το βραχιολάκι φόρεσαν ήδη δεκάδες χιλιάδες ασθενείς, ωστόσο ο αριθμός τους παραμένει υποπολλαπλάσιος σε σχέση με το κύμα πολιτών που κατακλύζει τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) κατά τους χειμερινούς μήνες – τότε που οι αντοχές του συστήματος τίθενται πραγματικά σε δοκιμασία. Τα μέχρι στιγμής δεδομένα είναι ενθαρρυντικά, καθώς καταγράφεται μείωση στους χρόνους αναμονής. Ωστόσο, το ουσιαστικό «crash test» για το νέο μέτρο αναμένεται το φθινόπωρο, όταν θα ξεκαθαρίσει αν η πιλοτική εφαρμογή μπορεί να αντέξει και σε συνθήκες αυξημένης πίεσης.

Τι αποκαλύπτουν οι αριθμοί

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Υγείας, το ψηφιακό σύστημα ιχνηλάτησης έχει καταγράψει τη διαδρομή περισσότερων από 44.000 ασθενών στα Επείγοντα δέκα νοσοκομείων της Αττικής. Από την επεξεργασία των δεδομένων προκύπτει ότι ο μέσος χρόνος αναμονής δεν ξεπερνά κατά πολύ τις πέντε ώρες, μια επίδοση που γεννά αισιοδοξία στην ηγεσία της οδού Αριστοτέλους. Αλλωστε το «στοίχημα» που έχει τεθεί είναι έως το επόμενο καλοκαίρι ο μέσος χρόνος αναμονής να έχει περιοριστεί κάτω από τις πέντε ώρες – όταν, μόλις τον περασμένο Φεβρουάριο, η αναμονή άγγιζε ή και ξεπερνούσε τις εννιά ώρες.

Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι αυτός ο πρώτος απολογισμός διαμορφώνεται σε μια περίοδο όπου η προσέλευση στα νοσοκομεία παραμένει αισθητά μειωμένη. Οι καλοκαιρινοί μήνες, με τη γενική υποχώρηση των ιώσεων και τη μαζική έξοδο των πολιτών λόγω διακοπών, δεν αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές συνθήκες πίεσης που επικρατούν στο σύστημα υγείας τον χειμώνα.

Ενδεικτικά, στα δύο από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Αττικής – τον Ευαγγελισμό και το Αττικόν – οι μέσοι χρόνοι αναμονής έχουν διαμορφωθεί σε 5,16 και 4,31 ώρες αντίστοιχα. Ωστόσο, την περίοδο κατά την οποία εντάχθηκε το βραχιολάκι στην εφημεριακή τους καθημερινότητα, η προσέλευση στα ΤΕΠ ήταν μειωμένη έως 50%. Αντίστοιχα, στα Νοσοκομεία Παίδων που κατακλύζονται με έως και 1.000 μικρούς ασθενείς σε κάθε εφημερία από το φθινόπωρο και έπειτα, σήμερα η ζήτηση δεν ξεπερνά τα 200 περιστατικά.

Ο ρόλος της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας

Εν τω μεταξύ, ένα ακόμη κρίσιμο στοιχείο που προκύπτει από τα ίδια δεδομένα – τα οποία, σημειωτέον, για πρώτη φορά αποτυπώνουν με ακρίβεια τις πραγματικές συνθήκες στις εφημερίες του ΕΣΥ – είναι ο δυσανάλογος όγκος περιστατικών μεσαίας ή ήπιας βαρύτητας, αλλά και οι πολίτες που προσέρχονται στα εφημερεύοντα νοσοκομεία με μη επείγοντα προβλήματα, στερώντας από το σύστημα χρόνο και πόρους.

Ενδεικτικό είναι το παράδειγμα από πρόσφατη εφημερία του Ευαγγελισμού (στα τέλη Ιουλίου), όπου μόλις 246 ασθενείς έφεραν κόκκινο ή πορτοκαλί βραχιολάκι, δηλαδή κρίθηκαν ως πολύ σοβαρά ή επείγοντα περιστατικά. Αντιθέτως, η πλειονότητα επιπλέον 267 ατόμων που αναζήτησαν εκεί ιατρική φροντίδα θα μπορούσε να είχε εξυπηρετηθεί από δομές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ).

Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, το υπουργείο Υγείας έχει θέσει σε εφαρμογή παράλληλες μεταρρυθμίσεις για την αποσυμφόρηση των ΤΕΠ. Στο πλαίσιο αυτό, από τον περασμένο Μάρτιο τέσσερα Κέντρα Υγείας της Αττικής έχουν ενταχθεί στις εφημερίες, με 24ωρη ή διευρυμένη λειτουργία έως τις 22.00, προκειμένου να δέχονται περιπατητικούς ασθενείς, οι οποίοι δεν χρειάζονται νοσοκομειακή φροντίδα. Μάλιστα, καταγράφεται σταδιακή αύξηση στη ζήτηση των υπηρεσιών τους άνω του 16% κατά το ίδιο διάστημα. Ωστόσο, για να αποδώσει ουσιαστικά το συγκεκριμένο μέτρο, κρίνεται κατά κοινή ομολογία αναγκαία η περαιτέρω ενίσχυση της ΠΦΥ αλλά και η καλλιέργεια εμπιστοσύνης των πολιτών.

Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν σε πρόσφατη συνέντευξη Τύπου από την ηγεσία του υπουργείου, η ένταξη όλων των νοσοκομείων της Αττικής σε πρωινή εφημερία έχει ήδη αποφέρει μείωση της προσέλευσης στις γενικές εφημερίες κατά 17%. Επιπλέον, τα ΤΕΠ έχουν ενισχυθεί και σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού, ενώ σε αυτά συντρέχουν και 25 στελέχη του Ερυθρού Σταυρού.

Τέλος, και σύμφωνα με τα όσα ειπώθηκαν, έως τα μέσα του 2026 αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η ανακαίνιση των εγκαταστάσεων του ΕΣΥ που φιλοξενούν τα επείγοντα περιστατικά, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη και η αναβάθμιση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού τους με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι 2 καταλύτες που πυροδότησαν τη bull market και τη συναλλακτική έκρηξη

Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι 2 καταλύτες που πυροδότησαν τη bull market και τη συναλλακτική έκρηξη

Χρυσός: Γιατί ο Τραμπ στοχεύει τις ελβετικές ραφιναρίες

Χρυσός: Γιατί ο Τραμπ στοχεύει τις ελβετικές ραφιναρίες

Stream science
Πλανήτης «κοντά στη Γη» μπορεί να έχει δορυφόρους ικανούς να φιλοξενήσουν ζωή
Σπουδαία ανακάλυψη 08.08.25

Πλανήτης «κοντά στη Γη» μπορεί να έχει δορυφόρους ικανούς να φιλοξενήσουν ζωή

Στο αστρικό σύστημα Α Κενταύρου, στην ευρύτερη «γειτονιά» μας, βρέθηκε ένας πλανήτης με πολλές ομοιότητες με τον Ήλιο μας, του οποίου οι δορυφόροι μπορεί να είναι κατοικήσιμοι. Μένει να επιβεβαιωθεί

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ιός τσικουνγκούνια: Αυξάνονται τα κρούσματα στην Κίνα – Πώς μεταδίδεται, πόσο μεταδοτικός είναι, τα συμπτώματα
Ανησυχία 06.08.25

Αύξηση των κρουσμάτων του ιού τσικουνγκούνια στην Κίνα: Πώς μεταδίδεται, πόσο μεταδοτικός είναι, τα συμπτώματα

Ο ιός τσικουνγκούνια εντοπίστηκε στην Τανζανία το 1952 - Μέχρι σήμερα έχουν αναφερθεί κρούσματα και επιδημίες σε περισσότερες από 100 χώρες 

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Πιο ισχυρά από τη φαιντανύλη – Τι είναι τα οπιοειδή νιταζένια που προκαλούν εκατοντάδες θανάτους στην Ευρώπη
Επιστήμες 04.08.25

Πιο ισχυρά από τη φαιντανύλη – Τι είναι τα οπιοειδή νιταζένια που προκαλούν εκατοντάδες θανάτους στην Ευρώπη

Τα νιταζένια, δεκάδες ή εκατοντάδες φορές πιο ισχυρά από την ηρωΐνη, είχαν ανιχνευτεί σε 21 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως το 2023.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Τα νέα δημοφιλή φάρμακα για το αδυνάτισμα «λιώνουν» το λίπος αλλά και τους… μυς
Μελέτη 04.08.25

Οι ενέσεις αδυνατίσματος δεν λιώνουν μόνο το λίπος - Προειδοποίηση για απώλεια μυϊκής μάζας

Καμπανάκι από νέα αμερικανική μελέτη που προειδοποιεί ότι οι αγωνιστές GLP-1 για το αδυνάτισμα μειώνουν τη μυϊκή μάζα δημιουργώντας φόβους για τη μακροπρόθεσμη υγεία της καρδιάς, τη γενική σωματική λειτουργία αλλά και τον κίνδυνο θνησιμότητας.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Σπάνε ρεκόρ, ξεπερνούν τα ανθρώπινα όρια και αναδιαμορφώνουν την άποψη των επιστημόνων για το είδος μας – Δύτες σαν φώκιες
Πού ανήκουμε; 01.08.25

Σπάνε ρεκόρ, ξεπερνούν τα ανθρώπινα όρια και αναδιαμορφώνουν την άποψη των επιστημόνων για το είδος μας – Δύτες σαν φώκιες

Μερικοί επιστήμονες πιστεύουν ότι οι άνθρωποι μπορεί να είναι ακόμη και φυσικοί δύτες, παρόμοιοι με τις ενυδρίδες. Και κάποιοι, πολύ λιγότεροι, είναι σε θέση να ανταγωνιστούν τις φώκιες

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Φωτιά στην Κερατέα: «Έτρεχε» με ένα χλμ. την ώρα – Τι είδαν οι δορυφόροι – Ερευνητής αναλύει τα στοιχεία
Πύρινος εφιάλτης 09.08.25

Με ένα χλμ. την ώρα «έτρεχε» η φωτιά στην Κερατέα - Τι είδαν οι δορυφόροι - Ερευνητής αναλύει τα στοιχεία

Τα θερμά σημεία που ανιχνεύθηκαν από τους δορυφόρους δείχνουν ότι η φωτιά διένυσε περίπου 11 χιλιόμετρα σε ένα 12ωρο, σημειώνει ο ερευνητής στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Θοδωρής Γιάνναρος

Σύνταξη
Φωτιά στην Κερατέα: «Εντοπίστηκε γκαζάκι στον Άγιο Νικόλαο» – Καταγγέλλει εμπρησμό ο αντιδήμαρχος Σαρωνικού
Ελλάδα 09.08.25

Φωτιά στην Κερατέα: «Εντοπίστηκε γκαζάκι στον Άγιο Νικόλαο» – Καταγγέλλει εμπρησμό ο αντιδήμαρχος Σαρωνικού

Ο αντιδήμαρχος Σαρωνικού, Σταύρος Πετρόπουλος, μιλώντας για τη φωτιά στην Κερατέα, κατήγγειλε ότι βρέθηκε γκαζάκι στο μέτωπο στον Άγιο Νικόλαο Αναβύσσου και έκανε λόγο για εμπρησμό

Σύνταξη
Τουλάχιστον 21 νεκροί μετά από τροχαίο λεωφορείου που μετέφερε άτομα από κηδεία στην Κένυα
Κένυα 09.08.25

Τουλάχιστον 21 νεκροί μετά από τροχαίο λεωφορείου που μετέφερε άτομα από κηδεία

Τα τροχαία ατυχήματα είναι συχνά φαινόμενο στην Κένυα και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Αφρικής, όπου οι δρόμοι είναι συχνά στενοί και σε κακή κατάσταση με πολλές λακκούβες.

Σύνταξη
ΑΑΔΕ: Τεχνητή νοημοσύνη κατά της φοροδιαφυγής – Σαρωτικές διασταυρώσεις έως το τέλος του 2025
Μπαράζ ελέγχων 09.08.25

Την τεχνητή νοημοσύνη επιστρατεύει η ΑΑΔΕ κατά της φοροδιαφυγής - Σαρωτικές διασταυρώσεις

Θα χρησιμοποιούνται ειδικοί αλγόριθμοι για την ανάλυση των μεγάλων δεδομένων και την άντληση στοιχείων από ψηφιακά συστήματα τιμολόγησης - Η τεχνητή νοημοσύνη θα «σκανάρει» στοιχεία από το Διαδίκτυο

Σύνταξη
Φωτιά: Ακραίος ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε 4 περιφέρειες – Κόκκινος συναγερμός και στην Αττική
Προσοχή 09.08.25

Ακραίος ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε 4 περιφέρειες - Κόκκινος συναγερμός και στην Αττική

Φωτιά: Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα, Σάββατο, σε 4 περιφέρειες και υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε άλλες 10, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 

Σύνταξη
Σε ύφεση η φωτιά στην Κερατέα, μάχη με τις αναζωπυρώσεις – Μπαράζ 112, καταγγελίες για εμπρησμό
Ανείπωτη καταστροφή 09.08.25 Upd: 09:35

Σε ύφεση η φωτιά στην Κερατέα, μάχη με τις αναζωπυρώσεις – Μπαράζ 112, καταγγελίες για εμπρησμό

Μάχη με τις αναζωπυρώσεις δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε Κερατέα και Ηλεία - Νέα εστία εκδηλώθηκε στον Αγιο Νικόλαο, πρωινά μηνύματα του 112 για εκκενώσεις οικισμών.

Βούλα Τσιβόλα - Γεωργία Κανδρή
Τερ Στέγκεν: «Αγαπώ την Μπαρτσελόνα θα συνεργαστώ με την ομάδα για να βρεθεί λύση»
Ποδόσφαιρο 09.08.25

Τερ Στέγκεν: «Αγαπώ την Μπαρτσελόνα θα συνεργαστώ με την ομάδα για να βρεθεί λύση»

Ο Μαρκ Αντρέ Τερ Στέγκεν τοποθετήθηκε για το ζήτημα που έχει προκύψει με την Μπαρτσελόνα, τονίζοντας πως θέλει να συνεργαστεί με την ομάδα προκειμένου να βρεθεί η καλύτερη λύση για όλους.

Σύνταξη
Όταν η παγκόσμια Ακροδεξιά αγκάλιασε το κράτος του Ισραήλ
Πολιτική 09.08.25

Όταν η παγκόσμια Ακροδεξιά αγκάλιασε το κράτος του Ισραήλ

Η μεταστροφή της παγκόσμιας Ακροδεξιάς υπέρ του Ισραήλ μετράει ήδη κάποια χρόνια. Οι λόγοι για τους οποίους οι πολιτικοί απόγονοι των Ναζί και των φασιστών έπαψαν να ασχολούνται με τους «κακούς» Εβραίους και πλέον βρίσκονται στο πλευρό τους.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Οι μαχαιριές, οι κραυγές και τα λάθη του Τύπου: Η δολοφονία της Κίτι Τζενοβέζε που «γέννησε» τη γραμμή έκτακτης ανάγκης
Stories 09.08.25

Οι μαχαιριές, οι κραυγές και τα λάθη του Τύπου: Η δολοφονία της Κίτι Τζενοβέζε που «γέννησε» τη γραμμή έκτακτης ανάγκης

Το Μάρτιο του 1964, η 28χρονη Κίτι Τζενοβέζε βιάστηκε και δολοφονήθηκε με φρικτό τρόπο. Η ιστορία της ανάγκασε τις Αρχές να δημιουργήσουν την πρώτη τηλεφωνική γραμμή έκτακτης ανάγκης - σαν να λέμε το «100» στην Ελλάδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τρία δισεκατομμύρια streams και συνεχίζει: Το Cruel Summer της Τέιλορ Σουίφτ γράφει ιστορία στο Spotify
Γράφει ιστορία 09.08.25

Τρία δισεκατομμύρια streams και συνεχίζει: Το Cruel Summer της Τέιλορ Σουίφτ γράφει ιστορία στο Spotify

Το Cruel Summer της Τέιλορ Σουίφτ από το 2019 κατάφερε και μπήκε σε ένα «κλειστό κλαμπ» στο Spotify, ξεπερνώντας τα 3 δισεκατομμύρια streams. Και μάλλον έχει δρόμο μπροστά του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας νησιών το καλοκαίρι: Μια μεγάλη, ανοιχτή πληγή – Τι μπορεί να αλλάξει;
Δύσκολη Εξίσωση 09.08.25

Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας νησιών το καλοκαίρι: Μια μεγάλη, ανοιχτή πληγή – Τι μπορεί να αλλάξει;

Τι κάνει ένας ιατροδικαστής στα Επείγοντα; Γιατροί σε νοσοκομεία νησιών και ο διοικητής της 2ης ΥΠΕ, μιλούν στο in για τη δύσκολη εξίσωση της ιατρικής κάλυψης στην Περιφέρεια - Τι δείχνουν τα στοιχεία

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Η σιωπηλή αυτοκρατορία των κινεζικών μπαταριών που αλλάζει τον κόσμο
Ολοι μιλούν για τον Γιουκούν 09.08.25

Η σιωπηλή αυτοκρατορία των κινεζικών μπαταριών που αλλάζει τον κόσμο

Η παγκόσμια υπερδύναμη των ηλεκτρικών μπαταριών, κάνει δυναμική είσοδο στο διεθνές χρηματιστηριακό και βιομηχανικό προσκήνιο, επεκτείνοντας την «πόλη-εργοστάσιό» της

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
ΑΣΕΠ: Η μαύρη τρύπα του διαγωνισμού
Ελλάδα 09.08.25

ΑΣΕΠ: Η μαύρη τρύπα του διαγωνισμού

Η δοκιμασία του επαγωγικού συλλογισμού ήταν η αχίλλειος πτέρνα των διαγωνιζομένων - Τι προκύπτει από την ποιοτική ανάλυση των στατιστικών στοιχείων

Εύη Σαλτού
Ο Λίαμ Νίσον φιλάει την Πάμελα Άντερσον σε ένα χαριτωμένο διαφημιστικό βίντεο για το «Naked Gun»
Έρωτας; 09.08.25

Ο Λίαμ Νίσον φιλάει την Πάμελα Άντερσον σε ένα χαριτωμένο διαφημιστικό βίντεο για το «Naked Gun»

Μια νέα ανάρτηση στο Instagram από την επίσημη σελίδα της ταινίας «Naked Gun» δείχνει τους δύο συμπρωταγωνιστές Λίαμ Νίσον και Πάμελα Άντερσον να κάθονται σε ένα κινηματογράφο και να τρώνε ποπ κορν.

Σύνταξη
Γάζα: Ο ισραηλινός στρατός «προετοιμάζεται» να καταλάβει την πόλη παρά τη διεθνή κατακραυγή
Συνεχίζει τις σφαγές 09.08.25

Το Ισραήλ αδιαφορεί για τη διεθνή κατακραυγή και «προετοιμάζεται» να καταλάβει τη Γάζα

Απελευθέρωση από τη Χαμάς βαφτίζει τώρα ο Μπενιαμίν Νετανιάχου το νέο σχέδιό του για την κατάληψη της Γάζας, παρά τη διεθνή κατακραυγή που έχει ξεσηκώσει.

Σύνταξη
Από Σεπτέμβριο ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός
Οικονομία 09.08.25

Από Σεπτέμβριο ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός

Ποιοι θα μπορούν να χτίζουν και τι πρέπει να κάνουν όσοι δεν πρόλαβαν τις προθεσμίες n Οδηγός με 8 ερωτήσεις - απαντήσεις που παρουσιάζει όλες τις κρίσιμες λεπτομέρειες

Προκόπης Γιόγιακας
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

