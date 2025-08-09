ΤΕΠ: Πόσο έχει μειώσει την αναμονή στα επείγοντα το «βραχιολάκι»

Το βραχιολάκι φόρεσαν ήδη δεκάδες χιλιάδες ασθενείς, ωστόσο ο αριθμός τους παραμένει υποπολλαπλάσιος σε σχέση με το κύμα πολιτών που κατακλύζει τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) κατά τους χειμερινούς μήνες – τότε που οι αντοχές του συστήματος τίθενται πραγματικά σε δοκιμασία. Τα μέχρι στιγμής δεδομένα είναι ενθαρρυντικά, καθώς καταγράφεται μείωση στους χρόνους αναμονής. Ωστόσο, το ουσιαστικό «crash test» για το νέο μέτρο αναμένεται το φθινόπωρο, όταν θα ξεκαθαρίσει αν η πιλοτική εφαρμογή μπορεί να αντέξει και σε συνθήκες αυξημένης πίεσης.

Τι αποκαλύπτουν οι αριθμοί

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Υγείας, το ψηφιακό σύστημα ιχνηλάτησης έχει καταγράψει τη διαδρομή περισσότερων από 44.000 ασθενών στα Επείγοντα δέκα νοσοκομείων της Αττικής. Από την επεξεργασία των δεδομένων προκύπτει ότι ο μέσος χρόνος αναμονής δεν ξεπερνά κατά πολύ τις πέντε ώρες, μια επίδοση που γεννά αισιοδοξία στην ηγεσία της οδού Αριστοτέλους. Αλλωστε το «στοίχημα» που έχει τεθεί είναι έως το επόμενο καλοκαίρι ο μέσος χρόνος αναμονής να έχει περιοριστεί κάτω από τις πέντε ώρες – όταν, μόλις τον περασμένο Φεβρουάριο, η αναμονή άγγιζε ή και ξεπερνούσε τις εννιά ώρες.

Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι αυτός ο πρώτος απολογισμός διαμορφώνεται σε μια περίοδο όπου η προσέλευση στα νοσοκομεία παραμένει αισθητά μειωμένη. Οι καλοκαιρινοί μήνες, με τη γενική υποχώρηση των ιώσεων και τη μαζική έξοδο των πολιτών λόγω διακοπών, δεν αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές συνθήκες πίεσης που επικρατούν στο σύστημα υγείας τον χειμώνα.

Ενδεικτικά, στα δύο από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Αττικής – τον Ευαγγελισμό και το Αττικόν – οι μέσοι χρόνοι αναμονής έχουν διαμορφωθεί σε 5,16 και 4,31 ώρες αντίστοιχα. Ωστόσο, την περίοδο κατά την οποία εντάχθηκε το βραχιολάκι στην εφημεριακή τους καθημερινότητα, η προσέλευση στα ΤΕΠ ήταν μειωμένη έως 50%. Αντίστοιχα, στα Νοσοκομεία Παίδων που κατακλύζονται με έως και 1.000 μικρούς ασθενείς σε κάθε εφημερία από το φθινόπωρο και έπειτα, σήμερα η ζήτηση δεν ξεπερνά τα 200 περιστατικά.

Ο ρόλος της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας

Εν τω μεταξύ, ένα ακόμη κρίσιμο στοιχείο που προκύπτει από τα ίδια δεδομένα – τα οποία, σημειωτέον, για πρώτη φορά αποτυπώνουν με ακρίβεια τις πραγματικές συνθήκες στις εφημερίες του ΕΣΥ – είναι ο δυσανάλογος όγκος περιστατικών μεσαίας ή ήπιας βαρύτητας, αλλά και οι πολίτες που προσέρχονται στα εφημερεύοντα νοσοκομεία με μη επείγοντα προβλήματα, στερώντας από το σύστημα χρόνο και πόρους.

Ενδεικτικό είναι το παράδειγμα από πρόσφατη εφημερία του Ευαγγελισμού (στα τέλη Ιουλίου), όπου μόλις 246 ασθενείς έφεραν κόκκινο ή πορτοκαλί βραχιολάκι, δηλαδή κρίθηκαν ως πολύ σοβαρά ή επείγοντα περιστατικά. Αντιθέτως, η πλειονότητα επιπλέον 267 ατόμων που αναζήτησαν εκεί ιατρική φροντίδα θα μπορούσε να είχε εξυπηρετηθεί από δομές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ).

Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, το υπουργείο Υγείας έχει θέσει σε εφαρμογή παράλληλες μεταρρυθμίσεις για την αποσυμφόρηση των ΤΕΠ. Στο πλαίσιο αυτό, από τον περασμένο Μάρτιο τέσσερα Κέντρα Υγείας της Αττικής έχουν ενταχθεί στις εφημερίες, με 24ωρη ή διευρυμένη λειτουργία έως τις 22.00, προκειμένου να δέχονται περιπατητικούς ασθενείς, οι οποίοι δεν χρειάζονται νοσοκομειακή φροντίδα. Μάλιστα, καταγράφεται σταδιακή αύξηση στη ζήτηση των υπηρεσιών τους άνω του 16% κατά το ίδιο διάστημα. Ωστόσο, για να αποδώσει ουσιαστικά το συγκεκριμένο μέτρο, κρίνεται κατά κοινή ομολογία αναγκαία η περαιτέρω ενίσχυση της ΠΦΥ αλλά και η καλλιέργεια εμπιστοσύνης των πολιτών.

Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν σε πρόσφατη συνέντευξη Τύπου από την ηγεσία του υπουργείου, η ένταξη όλων των νοσοκομείων της Αττικής σε πρωινή εφημερία έχει ήδη αποφέρει μείωση της προσέλευσης στις γενικές εφημερίες κατά 17%. Επιπλέον, τα ΤΕΠ έχουν ενισχυθεί και σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού, ενώ σε αυτά συντρέχουν και 25 στελέχη του Ερυθρού Σταυρού.

Τέλος, και σύμφωνα με τα όσα ειπώθηκαν, έως τα μέσα του 2026 αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η ανακαίνιση των εγκαταστάσεων του ΕΣΥ που φιλοξενούν τα επείγοντα περιστατικά, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη και η αναβάθμιση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού τους με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

