Σημαντική είδηση:
08.08.2025 | 20:17
Πού έχει φωτιά τώρα - Live χάρτης με τα πύρινα μέτωπα στην Ελλάδα
Η σιωπηλή αυτοκρατορία των κινεζικών μπαταριών που αλλάζει τον κόσμο
Διεθνής Οικονομία 09 Αυγούστου 2025 | 07:00

Η σιωπηλή αυτοκρατορία των κινεζικών μπαταριών που αλλάζει τον κόσμο

Η παγκόσμια υπερδύναμη των ηλεκτρικών μπαταριών, κάνει δυναμική είσοδο στο διεθνές χρηματιστηριακό και βιομηχανικό προσκήνιο, επεκτείνοντας την «πόλη-εργοστάσιό» της

Γιώργος Μαζιάς
ΕπιμέλειαΓιώργος Μαζιάς
A
A
Στις 20 Μαΐου 2025, ο Ζενγκ Γιουκούν, ιδρυτής και πρόεδρος της κινεζικής κολοσσιαίας CATL (Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.), ανέβηκε στη σκηνή του Χρηματιστηρίου του Χονγκ Κονγκ. Με ένα τελετουργικό χτύπημα στο χρυσό γκονγκ, κήρυξε την έναρξη της μεγαλύτερης δημόσιας εγγραφής παγκοσμίως για φέτος: 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Κόντρα στη γεωπολιτική ένταση και την αμερικανοκινεζική εμπορική σύγκρουση, οι μετοχές της CATL κατέγραψαν άνοδο 16% την πρώτη ημέρα και σχεδόν 30% δύο μήνες αργότερα.

Η CATL, ήδη εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Σενζέν από το 2018, στοχεύει να διοχετεύσει τα νέα κεφάλαια στην κατασκευή μιας γιγαντιαίας μονάδας στην Ουγγαρία και στην προώθηση του ευρωπαϊκού της οράματος, το οποίο περιλαμβάνει επίσης την υπό δημιουργία gigafactory στην Σαραγόσα της Ισπανίας, σε συνεργασία με τη Stellantis. Εκεί, 2.200 Κινέζοι εργαζόμενοι θα ενσωματωθούν στη μικρή πόλη των 1.300 κατοίκων της Φιγκερέγιας — μια εικόνα που αποτυπώνει την κλίμακα των φιλοδοξιών της εταιρείας.

Η CATL σήμερα κυριαρχεί στον κλάδο των μπαταριών ιόντων λιθίου με μερίδιο αγοράς σχεδόν 38%, ξεπερνώντας κατά πολύ την BYD (17%), σύμφωνα με την SNE Research. Πελάτες της περιλαμβάνουν κολοσσούς όπως η Tesla, η Volkswagen, η Ford και η Mercedes-Benz. Παρά την πτώση εσόδων κατά 9,7% το 2024 λόγω της κινεζικής «πολέμου τιμών», η εταιρεία αύξησε τα καθαρά της κέρδη κατά 15%, ξεπερνώντας τα 6,4 δισεκατομμύρια ευρώ.

Αλλά η ιστορία της CATL είναι και η ιστορία του σύγχρονου κινεζικού καπιταλιστικού θαύματος. Ο Ζενγκ, που γεννήθηκε το 1967 σε οικογένεια αγροτών στα ορεινά περίχωρα της πόλης Νινγκντέ, μεγάλωσε κατά τη διάρκεια της Πολιτιστικής Επανάστασης. Χάρη στην «φυσική του ευφυΐα», όπως αναφέρει ο Henry Sanderson στο Volt Rush, σπούδασε ναυπηγική στη Σανγκάη και αργότερα έλαβε διδακτορικό στη Φυσική.

Άλλαξε τα πάντα

Εγκατέλειψε γρήγορα την κρατική δουλειά του και κατευθύνθηκε στο Ντονγκουάν, την πόλη-θρύλο της βιομηχανικής έκρηξης, για να δουλέψει σε θυγατρική της ιαπωνικής TDK. Εκεί ξεκίνησε το ενδιαφέρον του για τις μπαταρίες. Το 1999, συνίδρυσε την ATL, προπομπό της CATL, και ξεκίνησε να παράγει μπαταρίες για ηλεκτρονικά — με την Apple να τον επιλέγει για τα iPod. Μέχρι τα μέσα των 2000s, η ATL ήταν ο μεγαλύτερος κατασκευαστής μπαταριών πολυμερών λιθίου παγκοσμίως.

Το 2011, όταν το Πεκίνο ξεκίνησε κρατικά προγράμματα στήριξης για ηλεκτρικά οχήματα, ο Ζενγκ δημιούργησε την CATL ως ανεξάρτητη εταιρεία με κινεζικά κεφάλαια, ώστε να μπορεί να λάβει κρατική υποστήριξη. Το 2012 υπέγραψε συμφωνία με τη BMW, ορόσημο για την παγκόσμια επέκταση. Η CATL επένδυσε σε πρώτες ύλες παγκοσμίως (Αφρική, ΝΑ Ασία), εκτοξεύτηκε και το 2017 ξεπέρασε την Panasonic στην κορυφή.

Πίσω από την εκρηκτική ανάπτυξη της CATL βρίσκεται κάτι βαθύτερο από τη βιομηχανική τεχνογνωσία: μια πολιτισμική κληρονομιά παραγωγής και εσωτερικής οργάνωσης, που παραπέμπει στις παλιές «danwei» μονάδες της σοσιαλιστικής Κίνας. Η Ningde λειτουργεί σαν «πόλη-εργοστάσιο», με πάνω από 130.000 εργαζόμενους, πλήρως αφοσιωμένους στην παραγωγή, ζώντας και δουλεύοντας σε ένα σύστημα κάθετα ενσωματωμένο — από την εξόρυξη πρώτων υλών ως την ανακύκλωση. Αυτή η κάθετη ολοκλήρωση μειώνει δραστικά τα κόστη.

Ο Ζενγκ, ωστόσο, έχει απέναντί του γεωπολιτικά εμπόδια. Η αμερικανική κυβέρνηση έβαλε την CATL στη μαύρη λίστα του Πενταγώνου το 2025, επικαλούμενη δεσμούς με το κινεζικό στρατιωτικό πρόγραμμα — κάτι που η εταιρεία διαψεύδει κατηγορηματικά.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι το μέλλον της πράσινης κινητικότητας περνά από τα χέρια ενός άνδρα που γεννήθηκε σε χωριό χωρίς δρόμους και σήμερα χτίζει πόλεις με φορτιστές.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Χρυσός: Γιατί ο Τραμπ στοχεύει τις ελβετικές ραφιναρίες

Χρυσός: Γιατί ο Τραμπ στοχεύει τις ελβετικές ραφιναρίες

Η Gen X ηττήθηκε: Οι boomers διαλέγουν millennials για θέσεις CEO – Επειδή έχουν αποδεχθεί την ΑΙ
Πόλεμος γενεών 08.08.25

Η Gen X ηττήθηκε: Οι boomers διαλέγουν millennials για θέσεις CEO – Επειδή έχουν αποδεχθεί την ΑΙ

Η Gen X φαίνεται ότι χάνει το παιχνίδι όσον αφορά την κατάληψη θέσεων CEO στις μεγάλες εταιρείες. Οι boomers προτιμούν για διαδόχους τους millennials, που δεν φοβούνται την τεχνητή νοημοσύνη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Χρυσός: Αντίστροφη πορεία για τιμές spot και futures – Η απόφαση-ανατροπή Τραμπ για τους ράβδους
Ριζικές αλλαγές 08.08.25

Αντίστροφη πορεία για τιμές spot και futures στον χρυσό - Η απόφαση- ανατροπή Τραμπ για τους ράβδους

Η Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των ΗΠΑ αποφάσισε ότι οι ράβδοι χρυσού θα πρέπει να υπόκεινται σε δασμούς, διαψεύδοντας τις προσδοκίες ότι θα εξαιρούνταν

Ναταλία Δανδόλου
Ρεκόρ μετανάστευσης εκατομμυριούχων: Η Ελλάδα στην ελίτ των χωρών υποδοχής πλούσιας «προσφυγιάς»
Φυγή κροίσων 08.08.25

Ρεκόρ μετανάστευσης εκατομμυριούχων: Η Ελλάδα στην ελίτ των χωρών υποδοχής πλούσιας «προσφυγιάς»

Η Ελλάδα ανεβαίνει στον παγκόσμιο χάρτη της μετανάστευσης πλουσίων, καθώς οι εκατομμυριούχοι είναι πάντα ευπρόσδεκτοι και δεν θα σταθμεύσουν σε κάποιο hot spot

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
ΗΠΑ: Η υπηρεσία δεδομένων εργασίας ήταν σε αδιέξοδο και πριν από τον Τραμπ
Λόγω περικοπών 07.08.25

Η υπηρεσία δεδομένων εργασίας των ΗΠΑ ήταν σε αδιέξοδο και πριν από τον Τραμπ

Οι περικοπές χρηματοδότησης και προσωπικού είχαν παρεμποδίσει την ικανότητα της Υπηρεσίας Δεδομένων Εργασίας να συγκεντρώνει ζωτικής σημασίας αναφορές - Και πριν από τον Τραμπ

Σύνταξη
Και εγένετο «φιλικός σοσιαλισμός» – Το κοινωνικό φαινόμενο κατά της ακρίβειας και υπέρ της ψυχαγωγίας
Μοιράζομαι σημαίνει νοιάζομαι 07.08.25

Και εγένετο «φιλικός σοσιαλισμός» – Το κοινωνικό φαινόμενο κατά της ακρίβειας και υπέρ της ψυχαγωγίας

Πολλοί είναι οι φίλοι που μοιράζονται μεταξύ τους λογαριασμούς για πλατφόρμες μουσικής και ταινιών, δημιουργώντας κάτι που θα μπορούσε να βαπτιστεί ως «φιλικός σοσιαλισμός»

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Φωτιά στην Κερατέα: «Έτρεχε» με ένα χλμ. την ώρα – Τι είδαν οι δορυφόροι – Ερευνητής αναλύει τα στοιχεία
Πύρινος εφιάλτης 09.08.25

Με ένα χλμ. την ώρα «έτρεχε» η φωτιά στην Κερατέα - Τι είδαν οι δορυφόροι - Ερευνητής αναλύει τα στοιχεία

Τα θερμά σημεία που ανιχνεύθηκαν από τους δορυφόρους δείχνουν ότι η φωτιά διένυσε περίπου 11 χιλιόμετρα σε ένα 12ωρο, σημειώνει ο ερευνητής στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Θοδωρής Γιάνναρος

Σύνταξη
Φωτιά στην Κερατέα: «Εντοπίστηκε γκαζάκι στον Άγιο Νικόλαο» – Καταγγέλλει εμπρησμό ο αντιδήμαρχος Σαρωνικού
Ελλάδα 09.08.25

Φωτιά στην Κερατέα: «Εντοπίστηκε γκαζάκι στον Άγιο Νικόλαο» – Καταγγέλλει εμπρησμό ο αντιδήμαρχος Σαρωνικού

Ο αντιδήμαρχος Σαρωνικού, Σταύρος Πετρόπουλος, μιλώντας για τη φωτιά στην Κερατέα, κατήγγειλε ότι βρέθηκε γκαζάκι στο μέτωπο στον Άγιο Νικόλαο Αναβύσσου και έκανε λόγο για εμπρησμό

Σύνταξη
Τουλάχιστον 21 νεκροί μετά από τροχαίο λεωφορείου που μετέφερε άτομα από κηδεία στην Κένυα
Κένυα 09.08.25

Τουλάχιστον 21 νεκροί μετά από τροχαίο λεωφορείου που μετέφερε άτομα από κηδεία

Τα τροχαία ατυχήματα είναι συχνά φαινόμενο στην Κένυα και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Αφρικής, όπου οι δρόμοι είναι συχνά στενοί και σε κακή κατάσταση με πολλές λακκούβες.

Σύνταξη
ΑΑΔΕ: Τεχνητή νοημοσύνη κατά της φοροδιαφυγής – Σαρωτικές διασταυρώσεις έως το τέλος του 2025
Μπαράζ ελέγχων 09.08.25

Την τεχνητή νοημοσύνη επιστρατεύει η ΑΑΔΕ κατά της φοροδιαφυγής - Σαρωτικές διασταυρώσεις

Θα χρησιμοποιούνται ειδικοί αλγόριθμοι για την ανάλυση των μεγάλων δεδομένων και την άντληση στοιχείων από ψηφιακά συστήματα τιμολόγησης - Η τεχνητή νοημοσύνη θα «σκανάρει» στοιχεία από το Διαδίκτυο

Σύνταξη
Φωτιά: Ακραίος ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε 4 περιφέρειες – Κόκκινος συναγερμός και στην Αττική
Προσοχή 09.08.25

Ακραίος ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε 4 περιφέρειες - Κόκκινος συναγερμός και στην Αττική

Φωτιά: Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα, Σάββατο, σε 4 περιφέρειες και υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε άλλες 10, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 

Σύνταξη
Σε ύφεση η φωτιά στην Κερατέα, μάχη με τις αναζωπυρώσεις – Μπαράζ 112, καταγγελίες για εμπρησμό
Ανείπωτη καταστροφή 09.08.25 Upd: 09:35

Σε ύφεση η φωτιά στην Κερατέα, μάχη με τις αναζωπυρώσεις – Μπαράζ 112, καταγγελίες για εμπρησμό

Μάχη με τις αναζωπυρώσεις δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε Κερατέα και Ηλεία - Νέα εστία εκδηλώθηκε στον Αγιο Νικόλαο, πρωινά μηνύματα του 112 για εκκενώσεις οικισμών.

Βούλα Τσιβόλα - Γεωργία Κανδρή
Τερ Στέγκεν: «Αγαπώ την Μπαρτσελόνα θα συνεργαστώ με την ομάδα για να βρεθεί λύση»
Ποδόσφαιρο 09.08.25

Τερ Στέγκεν: «Αγαπώ την Μπαρτσελόνα θα συνεργαστώ με την ομάδα για να βρεθεί λύση»

Ο Μαρκ Αντρέ Τερ Στέγκεν τοποθετήθηκε για το ζήτημα που έχει προκύψει με την Μπαρτσελόνα, τονίζοντας πως θέλει να συνεργαστεί με την ομάδα προκειμένου να βρεθεί η καλύτερη λύση για όλους.

Σύνταξη
Όταν η παγκόσμια Ακροδεξιά αγκάλιασε το κράτος του Ισραήλ
Πολιτική 09.08.25

Όταν η παγκόσμια Ακροδεξιά αγκάλιασε το κράτος του Ισραήλ

Η μεταστροφή της παγκόσμιας Ακροδεξιάς υπέρ του Ισραήλ μετράει ήδη κάποια χρόνια. Οι λόγοι για τους οποίους οι πολιτικοί απόγονοι των Ναζί και των φασιστών έπαψαν να ασχολούνται με τους «κακούς» Εβραίους και πλέον βρίσκονται στο πλευρό τους.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Οι μαχαιριές, οι κραυγές και τα λάθη του Τύπου: Η δολοφονία της Κίτι Τζενοβέζε που «γέννησε» τη γραμμή έκτακτης ανάγκης
Stories 09.08.25

Οι μαχαιριές, οι κραυγές και τα λάθη του Τύπου: Η δολοφονία της Κίτι Τζενοβέζε που «γέννησε» τη γραμμή έκτακτης ανάγκης

Το Μάρτιο του 1964, η 28χρονη Κίτι Τζενοβέζε βιάστηκε και δολοφονήθηκε με φρικτό τρόπο. Η ιστορία της ανάγκασε τις Αρχές να δημιουργήσουν την πρώτη τηλεφωνική γραμμή έκτακτης ανάγκης - σαν να λέμε το «100» στην Ελλάδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τρία δισεκατομμύρια streams και συνεχίζει: Το Cruel Summer της Τέιλορ Σουίφτ γράφει ιστορία στο Spotify
Γράφει ιστορία 09.08.25

Τρία δισεκατομμύρια streams και συνεχίζει: Το Cruel Summer της Τέιλορ Σουίφτ γράφει ιστορία στο Spotify

Το Cruel Summer της Τέιλορ Σουίφτ από το 2019 κατάφερε και μπήκε σε ένα «κλειστό κλαμπ» στο Spotify, ξεπερνώντας τα 3 δισεκατομμύρια streams. Και μάλλον έχει δρόμο μπροστά του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
ΤΕΠ: Πόσο έχει μειώσει την αναμονή στα επείγοντα το «βραχιολάκι»
Επιστήμες 09.08.25

ΤΕΠ: Πόσο έχει μειώσει την αναμονή στα επείγοντα το «βραχιολάκι»

Μπορεί τα έως τώρα στοιχεία να είναι ενθαρρυντικά, ωστόσο το ουσιαστικό "crash test" για το νέο μέτρο αναμένεται το φθινόπωρο, όταν θα ξεκαθαρίσει αν το ψηφιακό σύστημα ιχνηλάτησης μπορεί να αντέξει και σε συνθήκες αυξημένης πίεσης

Μάρθα Καϊτανίδη
Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας νησιών το καλοκαίρι: Μια μεγάλη, ανοιχτή πληγή – Τι μπορεί να αλλάξει;
Δύσκολη Εξίσωση 09.08.25

Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας νησιών το καλοκαίρι: Μια μεγάλη, ανοιχτή πληγή – Τι μπορεί να αλλάξει;

Τι κάνει ένας ιατροδικαστής στα Επείγοντα; Γιατροί σε νοσοκομεία νησιών και ο διοικητής της 2ης ΥΠΕ, μιλούν στο in για τη δύσκολη εξίσωση της ιατρικής κάλυψης στην Περιφέρεια - Τι δείχνουν τα στοιχεία

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
ΑΣΕΠ: Η μαύρη τρύπα του διαγωνισμού
Ελλάδα 09.08.25

ΑΣΕΠ: Η μαύρη τρύπα του διαγωνισμού

Η δοκιμασία του επαγωγικού συλλογισμού ήταν η αχίλλειος πτέρνα των διαγωνιζομένων - Τι προκύπτει από την ποιοτική ανάλυση των στατιστικών στοιχείων

Εύη Σαλτού
Ο Λίαμ Νίσον φιλάει την Πάμελα Άντερσον σε ένα χαριτωμένο διαφημιστικό βίντεο για το «Naked Gun»
Έρωτας; 09.08.25

Ο Λίαμ Νίσον φιλάει την Πάμελα Άντερσον σε ένα χαριτωμένο διαφημιστικό βίντεο για το «Naked Gun»

Μια νέα ανάρτηση στο Instagram από την επίσημη σελίδα της ταινίας «Naked Gun» δείχνει τους δύο συμπρωταγωνιστές Λίαμ Νίσον και Πάμελα Άντερσον να κάθονται σε ένα κινηματογράφο και να τρώνε ποπ κορν.

Σύνταξη
Γάζα: Ο ισραηλινός στρατός «προετοιμάζεται» να καταλάβει την πόλη παρά τη διεθνή κατακραυγή
Συνεχίζει τις σφαγές 09.08.25

Το Ισραήλ αδιαφορεί για τη διεθνή κατακραυγή και «προετοιμάζεται» να καταλάβει τη Γάζα

Απελευθέρωση από τη Χαμάς βαφτίζει τώρα ο Μπενιαμίν Νετανιάχου το νέο σχέδιό του για την κατάληψη της Γάζας, παρά τη διεθνή κατακραυγή που έχει ξεσηκώσει.

Σύνταξη
Από Σεπτέμβριο ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός
Οικονομία 09.08.25

Από Σεπτέμβριο ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός

Ποιοι θα μπορούν να χτίζουν και τι πρέπει να κάνουν όσοι δεν πρόλαβαν τις προθεσμίες n Οδηγός με 8 ερωτήσεις - απαντήσεις που παρουσιάζει όλες τις κρίσιμες λεπτομέρειες

Προκόπης Γιόγιακας
