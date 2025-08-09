Το ρύζι σε ελεύθερη πτώση: Άφθονη παραγωγή αλλά περιορισμένη ζήτηση

Η διεθνής τιμή στο ρύζι έχει κατρακυλήσει στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2017, προκαλώντας πονοκέφαλο σε εκατομμύρια παραγωγούς της Ασίας.

Η άρση των εξαγωγικών περιορισμών από την Ινδία και οι εξαιρετικές σοδειές σε μεγάλες χώρες παραγωγής έχουν δημιουργήσει υπερπροσφορά, πιέζοντας την αγορά προς τα κάτω.

To ρύζι ακολουθεί φθηνότερη τροχιά

Η τιμή αναφοράς για το ταϊλανδέζικο λευκό ρύζι 5% έπεσε στα 372,50 δολάρια ο τόνος – πτώση 26% από τα τέλη του περασμένου έτους και η χαμηλότερη από το 2017, επισημαίνουν οι Financial Times.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO), ο Δείκτης Τιμών Ρυζιού έχει μειωθεί κατά 13% από την αρχή του έτους.

Η Ινδία στο επίκεντρο

Η Ινδία, ο μεγαλύτερος εξαγωγέας ρυζιού παγκοσμίως, κατήργησε σταδιακά τους περιορισμούς που είχε επιβάλει από το 2024, μετά από μια ιστορική συγκομιδή το 2023-24 που γέμισε τα κρατικά αποθέματα σε πρωτοφανή επίπεδα.

Ο όγκος παραγωγής συνεχίζει να σπάει ρεκόρ, ενισχυμένος από πλήρη αρδευτικά δίκτυα, νέες ποικιλίες σπόρων και επιδοτούμενες τιμές αγοράς (MSP) που προσφέρουν στους αγρότες σταθερό εισόδημα, ανεξαρτήτως διεθνών διακυμάνσεων.

«Η παραγωγή ρυζιού στην Ινδία έχει ουσιαστικά γίνει ανθεκτική στους μουσώνες», σημειώνει ο Σαμαρέντου Μοχάντι, οικονομολόγος και Διευθυντής του Κέντρου Βιώσιμης Γεωργίας. «Με το νέο κύμα καλλιεργειών, περιμένουμε ακόμη ένα ρεκόρ».

Ζήτηση σε ύφεση

H ζήτηση που είναι ήδη χαμηλή, αναμένεται να μειωθεί κι άλλο.

Η Ινδονησία, ένας από τους μεγαλύτερους εισαγωγείς, αγόρασε μαζικά πέρυσι και απέχει από την αγορά φέτος. Οι Φιλιππίνες έχουν απαγορεύσει τις εισαγωγές μέχρι τον Οκτώβριο για να προστατεύσουν τις εγχώριες τιμές κατά την περίοδο της κύριας συγκομιδής τους.

«Με την Ινδονησία και τις Φιλιππίνες εκτός αγοράς, δεν υπάρχει ζήτηση για λευκό ρύζι αυτή τη στιγμή», εξηγεί ο Μοχάντι.

Οι νικητές και οι χαμένοι

Για τους καταναλωτές, η πτώση στις τιμές του ρυζιού είναι καλοδεχούμενη, ιδιαίτερα σε χώρες που εξαρτώνται από τις εισαγωγές για να καλύψουν τις διατροφικές τους ανάγκες. Η μείωση μπορεί να συμβάλει στην αποκλιμάκωση του πληθωρισμού και στην ανακούφιση των οικογενειακών προϋπολογισμών.

Για τους παραγωγούς όμως, ειδικά σε χώρες χωρίς επιδοματικούς μηχανισμούς όπως το MSP της Ινδίας, τα χαμηλά διεθνή επίπεδα τιμών μπορούν να εξανεμίσουν τα κέρδη, την ώρα που το κόστος καλλιέργειας και τα γεωργικά εφόδια παραμένουν ακριβά.

Προοπτικές και επόμενα βήματα

Οι αποθήκες της ινδικής κυβέρνησης υπολογίζεται ότι τον Μάιο περιείχαν έως και 60 εκατομμύρια τόνους ρυζιού, περίπου 15 εκατ. περισσότερους από τον μέσο όρο των τελευταίων ετών. Με ακόμη μία τεράστια συγκομιδή στον ορίζοντα, το Νέο Δελχί διοχετεύει πλεονάζοντα αποθέματα τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στην παραγωγή αιθανόλης, προκειμένου να αδειάσει χώρους αποθήκευσης.

Οι αναλυτές δεν βλέπουν άμεση αντιστροφή της τάσης. «Μπαίνουμε σε περίοδο χαμηλών τιμών εμπορευμάτων», τονίζει ο Μοχάντι, προβλέποντας πιθανή επιπλέον πτώση 10% στις τιμές του ρυζιού, εκτός αν συμβεί ένα απρόβλεπτο σοκ στην αγορά.

Πηγή: ot.gr