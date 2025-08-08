Ρεκόρ τιμών και αύξηση πωλήσεων στο «δεύτερο χέρι»

Η αγορά μεταχειρισμένων αυτοκινήτων συνεχίζει να γνωρίζει ραγδαία άνοδο σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, καθώς οι υψηλές τιμές των καινούριων οχημάτων ωθούν τους καταναλωτές να στραφούν σε πιο οικονομικές λύσεις. Τον Ιούλιο του 2025, οι πωλήσεις μεταχειρισμένων αυτοκινήτων σε αρκετά κράτη της Ε.Ε. άγγιξαν ιστορικά υψηλά επίπεδα, με τις συνολικές ταξινομήσεις να πλησιάζουν ή να ξεπερνούν τα προ-πανδημικά επίπεδα.

Σύμφωνα με δεδομένα από εθνικές ενώσεις εμπόρων και κατασκευαστών σε χώρες όπως η Ισπανία, η Γαλλία, η Γερμανία και η Ιταλία, για κάθε ένα νέο αυτοκίνητο που πωλείται, αντιστοιχούν πλέον δύο μεταχειρισμένα. Το φαινόμενο αυτό αποδίδεται κυρίως στην εκτόξευση των τιμών των καινούριων οχημάτων, η οποία έχει αυξηθεί κατά περίπου 40% την τελευταία εξαετία, την ώρα που οι μισθοί σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες παραμένουν στάσιμοι ή αυξάνονται οριακά.

Η μέση τιμή για ένα μεταχειρισμένο όχημα στην Ευρώπη ανήλθε τον Ιούλιο του 2025 στα 17.795 ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 8,7% σε ετήσια βάση και σημειώνοντας το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 2,5 ετών, σύμφωνα με στοιχεία ευρωπαϊκών portals όπως το Coches.net και Mobile.de.

Παρά την άνοδο τιμών, τα οχήματα άνω των 15 ετών παραμένουν τα πιο δημοφιλή, καλύπτοντας πάνω από το 40% των συνολικών πωλήσεων. Οι πολίτες φαίνεται να προτιμούν την οικονομική επιλογή, έστω κι αν πρόκειται για αυτοκίνητα με μεγαλύτερη φθορά ή υψηλότερες εκπομπές ρύπων.

Στον αντίποδα, τα ημι-καινούρια οχήματα (κάτω του ενός έτους) παρουσιάζουν μείωση στη μέση τιμή τους κατά 7,5%, φτάνοντας τα 36.889 ευρώ, γεγονός που δείχνει την κάμψη της ζήτησης σε αυτό το τμήμα της αγοράς. Αντίθετα, τα οχήματα ηλικίας 1–5 ετών διατηρούν σταθερή ή ήπια αυξητική τάση στις τιμές τους.

Σε χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία και το Βέλγιο, οι πωλήσεις οχημάτων με ηλικία άνω των 20 ετών έχουν επίσης αυξηθεί, με τη μέση τιμή τους να ανεβαίνει κατά 15% και να κυμαίνεται γύρω στα 5.900 ευρώ. Αυτό επιβεβαιώνει ότι η ζήτηση εξακολουθεί να στρέφεται κυρίως προς τις οικονομικότερες λύσεις, με μικρότερο αρχικό κόστος, ακόμα και αν αυτό συνεπάγεται μεγαλύτερη συντήρηση.

Ηλεκτρικά και plug-in μεταχειρισμένα

Παρά την αρχικά χαμηλή διαθεσιμότητα, τα ηλεκτρικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα δείχνουν σημαντική άνοδο: μόνο τον Ιούλιο ξεπέρασαν τις 12.000 πωλήσεις πανευρωπαϊκά, κυρίως λόγω της απορρόφησης leasing στόλων και επιδοτήσεων. Ωστόσο, εξακολουθούν να αποτελούν μικρό ποσοστό στο σύνολο της αγοράς.

Στο επίπεδο των αγορών, η Γερμανία, η Ισπανία, η Γαλλία και η Ιταλία παραμένουν οι μεγαλύτερες σε όγκο πωλήσεων, ενώ περιοχές όπως η Βαυαρία, η Μαδρίτη, η Λομβαρδία και η Île-de-France εμφανίζουν τα υψηλότερα ποσοστά ζήτησης.

Στα μοντέλα, το Volkswagen Golf εξακολουθεί να είναι ο βασιλιάς των πωλήσεων, ακολουθούμενο από τα Renault Mégane, Seat Ibiza, Ford Focus και Citroën C4, με ετήσια αύξηση που κυμαίνεται από 5% έως 17%.

Εάν συνεχιστεί η παρούσα δυναμική, ο συνολικός όγκος πωλήσεων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στην Ευρώπη ενδέχεται να ξεπεράσει τα 12 εκατομμύρια οχήματα έως το τέλος του 2025, φτάνοντας στα υψηλότερα επίπεδα της τελευταίας πενταετίας. Οι ειδικοί αναμένουν ότι ο κλάδος των μεταχειρισμένων θα ξεπεράσει τις επιδόσεις των καινούριων έως τουλάχιστον το 2030, καθώς η τιμή συνεχίζει να αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στην επιλογή των καταναλωτών.