Εθνική: Τέθηκαν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για το τουρνουά «Ακρόπολις»

Στον «αέρα» βρίσκονται από σήμερα (8/8) τα εισιτήρια για το τουρνουά «Ακρόπολις» που θα διεξαχθεί στις 20-22 Αυγούστου στο ΟΑΚΑ, όπως ενημέρωσε η ΕΟΚ. Η Εθνική Ελλάδος θα αντιμετωπίσει στις 20/8 την Λετονία (20:00) και δύο μέρες αργότερα την Ιταλία (22/8, 20:00), στην πρόβα τζενεράλε πριν το Eurobasket. Να υπενθυμίσουμε ότι η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει στον όμιλο της διοργάνωσης τις Ισπανία,Ιταλία,Γεωργία,Βοσνία και Κύπρο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Το τουρνουά Aegean Ακρόπολις, ένα από τα πλέον ιστορικά τουρνουά επιστρέφει και μπορείτε να μπορείτε να γίνετε κι εσείς κομμάτι του φετινού μεγάλου ραντεβού της Εθνικής Ανδρών.

ticketmaster με ένα «κλικ» ΕΔΩ. Το τουρνουά Aegean Ακρόπολις θα διεξαχθεί 20-22 Αυγούστου στο ΟΑΚΑ και τα εισιτήρια θα είναι διαθέσιμα από σήμερα (8/8) στις 17.00 μέσω τηςμε ένα «κλικ»

Οι φίλαθλοι που θα πάρουν εισιτήρια για τους αγώνες της Εθνικής Ελλάδας με την Ιταλία και την Λετονία, θα έχουν ελεύθερη είσοδο στον αγώνα Λετονία – Ιταλία. Η γενική είσοδος για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν τον συγκεκριμένο αγώνα θα είναι 10 ευρώ.

Για όσους έχουν voucher για εισιτήρια από το Ευρωμπάσκετ Γυναικών για τους αγώνες του τουρνουά Aegean Ακρόπολις, θα πρέπει να κλείσουν την θέση τους στο πρώτο 48ωρο από την έναρξη διάθεσης των εισιτηρίων, να βάλουν τον σχετικό κωδικό και να καταβάλλουν το αντίτιμο του 1 ευρώ, το οποίο θα τους επιστραφεί.

Για πληροφορίες σχετικά με τις σουίτες μπορείτε να απευθυνθείτε στο eok-tickets@basket.gr.

Η είσοδος για παιδιά έως πέντε ετών είναι ελεύθερη, χωρίς εξασφαλισμένη θέση. Για πληροφορίες σχετικά με τα ΑΜΕΑ θα πρέπει να γίνεται επικοινωνία με την ticketmaster στο τηλεφωνικό κέντρο (+30) 211 19 81 535 , Ώρες Λειτουργίας Τηλεφωνικού Κέντρου: 10:00-20:00 Καθημερινές & Σαββατοκύριακο. Τις επίσημες αργίες το τηλεφωνικό κέντρο παραμένει κλειστό).

Το πρόγραμμα του τουρνουά Aegean Ακρόπολις

20/8 20.00 Ελλάδα – Λετονία

21/8 20.00 Λετονία – Ιταλία

22/8 20.00 Ελλάδα – Ιταλία»