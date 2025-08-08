sports betsson
Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
08.08.2025 | 21:07
Σεισμός 4 Ρίχτερ στην Εύβοια - Αισθητός στην Αττική
Σημαντική είδηση:
08.08.2025 | 20:17
Πού έχει φωτιά τώρα - Live χάρτης με τα πύρινα μέτωπα στην Ελλάδα
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Εθνική: Τέθηκαν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για το τουρνουά «Ακρόπολις»
Μπάσκετ 08 Αυγούστου 2025 | 19:49

Εθνική: Τέθηκαν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για το τουρνουά «Ακρόπολις»

Η ΕΟΚ ενημέρωσε πως κυκλοφορούν από σήμερα (8/8) τα εισιτήρια για το τουρνουά «Ακρόπολις» που θα διεξαχθεί στις 20-22 Αυγούστου στο ΟΑΚΑ.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Situationship: Τι είναι και γιατί μένουμε σε αυτό;

Situationship: Τι είναι και γιατί μένουμε σε αυτό;

Spotlight

Στον «αέρα» βρίσκονται από σήμερα (8/8) τα εισιτήρια για το τουρνουά «Ακρόπολις» που θα διεξαχθεί στις 20-22 Αυγούστου στο ΟΑΚΑ, όπως ενημέρωσε η ΕΟΚ. Η Εθνική Ελλάδος θα αντιμετωπίσει στις 20/8 την Λετονία (20:00) και δύο μέρες αργότερα την Ιταλία (22/8, 20:00), στην πρόβα τζενεράλε πριν το Eurobasket. Να υπενθυμίσουμε ότι η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει στον όμιλο της διοργάνωσης τις Ισπανία,Ιταλία,Γεωργία,Βοσνία και Κύπρο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Το τουρνουά Aegean Ακρόπολις, ένα από τα πλέον ιστορικά τουρνουά επιστρέφει και μπορείτε να μπορείτε να γίνετε κι εσείς κομμάτι του φετινού μεγάλου ραντεβού της Εθνικής Ανδρών.

Το τουρνουά Aegean Ακρόπολις θα διεξαχθεί 20-22 Αυγούστου στο ΟΑΚΑ και τα εισιτήρια θα είναι διαθέσιμα από σήμερα (8/8) στις 17.00 μέσω της ticketmaster με ένα «κλικ» ΕΔΩ.

Οι φίλαθλοι που θα πάρουν εισιτήρια για τους αγώνες της Εθνικής Ελλάδας με την Ιταλία και την Λετονία, θα έχουν ελεύθερη είσοδο στον αγώνα Λετονία – Ιταλία. Η γενική είσοδος για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν τον συγκεκριμένο αγώνα θα είναι 10 ευρώ.

Για όσους έχουν voucher για εισιτήρια από το Ευρωμπάσκετ Γυναικών για τους αγώνες του τουρνουά Aegean Ακρόπολις, θα πρέπει να κλείσουν την θέση τους στο πρώτο 48ωρο από την έναρξη διάθεσης των εισιτηρίων, να βάλουν τον σχετικό κωδικό και να καταβάλλουν το αντίτιμο του 1 ευρώ, το οποίο θα τους επιστραφεί.

Για πληροφορίες σχετικά με τις σουίτες μπορείτε να απευθυνθείτε στο eok-tickets@basket.gr.

Η είσοδος για παιδιά έως πέντε ετών είναι ελεύθερη, χωρίς εξασφαλισμένη θέση. Για πληροφορίες σχετικά με τα ΑΜΕΑ θα πρέπει να γίνεται επικοινωνία με την ticketmaster στο τηλεφωνικό κέντρο (+30) 211 19 81 535 , Ώρες Λειτουργίας Τηλεφωνικού Κέντρου: 10:00-20:00 Καθημερινές & Σαββατοκύριακο. Τις επίσημες αργίες το τηλεφωνικό κέντρο παραμένει κλειστό).

Το πρόγραμμα του τουρνουά Aegean Ακρόπολις

20/8 20.00 Ελλάδα – Λετονία

21/8 20.00 Λετονία – Ιταλία

22/8 20.00 Ελλάδα – Ιταλία»

Headlines:
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Άντεξε το profit taking – Στο 5,6% τα κέρδη της εβδομάδας

Χρηματιστήριο Αθηνών: Άντεξε το profit taking – Στο 5,6% τα κέρδη της εβδομάδας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Situationship: Τι είναι και γιατί μένουμε σε αυτό;

Situationship: Τι είναι και γιατί μένουμε σε αυτό;

Markets
EXAE: Συνεχίζονται οι κινήσεις των funds στη μετοχή – Τα ποσοστά που απέκτησαν UBS, Qube

EXAE: Συνεχίζονται οι κινήσεις των funds στη μετοχή – Τα ποσοστά που απέκτησαν UBS, Qube

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Ολυμπιακός: Τα παιδιά του και τα «μάτια» του (vid)
On Field 08.08.25

Τα παιδιά του και τα «μάτια» του (vid)

Σταύρος Πνευμονίδης και Αργύρης Λιατσικούρας τα τεράστια κέρδη της Ολλανδίας για τον Ολυμπιακό – Οι απόλυτοι πρωταγωνιστές μιας προετοιμασίας που έχει την «υπογραφή» τους

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Ποδόσφαιρο 08.08.25

UEFA: Τιμωρία σε Γιαμάλ, Λεβαντόφσκι και Φλικ για παραβίαση κανονισμών

Η UEFA επέβαλε πρόστιμο στους Λαμίν Γιαμάλ και Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι για παραβίαση κανονισμού αντιντόπινγκ, ενώ τιμωρήθηκε και ο Χάνσι Φλικ με μία αγωνιστική για παραβίαση κανόνων δεοντολογίας.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Η ΕΛ.ΑΣ. ταυτοποίησε οκτώ άτομα για απειλές σε διαιτητές μετά τους τελικούς της Basket League
Μπάσκετ 08.08.25

Η ΕΛ.ΑΣ. ταυτοποίησε οκτώ άτομα για απειλές σε διαιτητές μετά τους τελικούς της Basket League

Η Ελληνική Αστυνομία ανακοίνωσε ότι ταυτοποιήθηκαν οκτώ άτομα για απειλές διαιτητών μετά τους τελικούς του πρωταθλήματος της Basket League ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Οι πρώτες φωτογραφίες του Ρογκαβόπουλου με τα «χρώματα» του Παναθηναϊκού
Euroleague 07.08.25

Οι πρώτες φωτογραφίες του Ρογκαβόπουλου με τα «χρώματα» του Παναθηναϊκού

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος βρέθηκε στο νοσοκομείο «Υγεία», για να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις ενόψει της νέας σεζόν, φορώντας την εμφάνιση του «τριφυλλιού» για πρώτη φορά.

Σύνταξη
Mundo Deportivo: «Η Ελλάδα τρομάζει την Ισπανία»
Μπάσκετ 07.08.25

Mundo Deportivo: «Η Ελλάδα τρομάζει την Ισπανία»

Η Ελλάδα ξεκίνησε τα φιλικά προετοιμασίας με νίκη απέναντι στο Βέλγιο (74-60), με την «Mundo Deportivo» να προειδοποιεί τους Ισπανούς για το μεταξύ τους ματς στο Eurobasket.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ολυμπιακός: Τα παιδιά του και τα «μάτια» του (vid)
On Field 08.08.25

Τα παιδιά του και τα «μάτια» του (vid)

Σταύρος Πνευμονίδης και Αργύρης Λιατσικούρας τα τεράστια κέρδη της Ολλανδίας για τον Ολυμπιακό – Οι απόλυτοι πρωταγωνιστές μιας προετοιμασίας που έχει την «υπογραφή» τους

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Η Gen X ηττήθηκε: Οι boomers διαλέγουν millennials για θέσεις CEO – Επειδή έχουν αποδεχθεί την ΑΙ
Πόλεμος γενεών 08.08.25

Η Gen X ηττήθηκε: Οι boomers διαλέγουν millennials για θέσεις CEO – Επειδή έχουν αποδεχθεί την ΑΙ

Η Gen X φαίνεται ότι χάνει το παιχνίδι όσον αφορά την κατάληψη θέσεων CEO στις μεγάλες εταιρείες. Οι boomers προτιμούν για διαδόχους τους millennials, που δεν φοβούνται την τεχνητή νοημοσύνη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τι κρύβει ένα έργο τέχνης που απεικονίζει έναν Ρώσο στρατιώτη να περιθάλπει έναν τραυματισμένο Ουκρανό;
Καρελία 08.08.25

Τι κρύβει ένα έργο τέχνης που απεικονίζει έναν Ρώσο στρατιώτη να περιθάλπει έναν τραυματισμένο Ουκρανό;

Ο ιερομόναχος Δαυίδ δήλωσε ότι οι μοναχοί του Βαλαάμ πιθανότατα να δημιούργησαν το έργο τον Μάρτιο του 2022, λίγο μετά την ανακοίνωση του Πούτιν για την «στρατιωτική επιχείρηση» της Ρωσίας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
UEFA: Τιμωρία σε Γιαμάλ, Λεβαντόφσκι και Φλικ για παραβίαση κανονισμών
Ποδόσφαιρο 08.08.25

UEFA: Τιμωρία σε Γιαμάλ, Λεβαντόφσκι και Φλικ για παραβίαση κανονισμών

Η UEFA επέβαλε πρόστιμο στους Λαμίν Γιαμάλ και Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι για παραβίαση κανονισμού αντιντόπινγκ, ενώ τιμωρήθηκε και ο Χάνσι Φλικ με μία αγωνιστική για παραβίαση κανόνων δεοντολογίας.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ουσία ή επικοινωνία πίσω από το επερχόμενο τετ-α-τετ του Πούτιν με τον Τραμπ;
Ουκρανικό 08.08.25

Ουσία ή επικοινωνία πίσω από το επερχόμενο τετ-α-τετ του Πούτιν με τον Τραμπ;

Το ερώτημα μπορεί να μην είναι πόσο ακόμα αντέχει ο Πούτιν στις δυτικές κυρώσεις και τη στήριξη που παρέχεται στην Ουκρανία, αλλά πόσο ακόμα αντέχει να χάνει «έδαφος» στην ανατολική «σκακιέρα»

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Πού έχει φωτιά τώρα – Live χάρτης με τα πύρινα μέτωπα στην Ελλάδα
Χάρτης NASA 08.08.25

Πού έχει φωτιά τώρα – Live χάρτης με τα πύρινα μέτωπα στην Ελλάδα

Αντιμέτωπη με τον εφιάλτη των πυρκαγιών είναι για ακόμη μια φορά η χώρα καθώς πύρινα μέτωπα είναι σε πλήρη εξέλιξη σε διάφορες περιοχές της χώρας - Δείτε live πού έχει φωτιά τώρα στην Ελλάδα

Σύνταξη
Ισραήλ: Ο Νετανιάχου λέει πως στόχος του Ισραήλ είναι να «απελευθερώσει τη Γάζα από τη Χαμάς»
Κόσμος 08.08.25

Ο Νετανιάχου λέει πως στόχος του Ισραήλ είναι να «απελευθερώσει τη Γάζα από τη Χαμάς»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανήρτησαν πως η χώρα του αποκλείει τη Χαμάς, τις υπόλοιπες οργανώσεις της Γάζας και την Παλαιστινιακή Αρχή από την διακυβέρνηση του θύλακα

Σύνταξη
ΑΑΔΕ: Νέα «λουκέτα» για φοροδιαφυγή σε Μύκονο, Πάρο, Μήλο και Χανιά – «Δεν έκοψε αποδείξεις 107.000 ευρώ»
«Επιχείρηση Θέρος» 08.08.25

Νέα «λουκέτα» για φοροδιαφυγή - Κατάστημα στη Μύκονο δεν έκοψε αποδείξεις 107.000 ευρώ

Με αιφνιδιαστικές επισκέψεις, οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ κάνουν «φύλλο και φτερό» επιχειρήσεις σε τουριστικούς προορισμούς - Έλεγχοι και για παλαιότερες χρήσεις. Λουκέτα και πρόστιμα σε Μύκονο, Πάρο, Μύλο, Αστυπάλαια, Ηράκλειο, Χανιά και Λέσβο.

Σύνταξη
Επικοινωνία είχαν Μητσοτάκης με Αμπάς – Επίκεντρο η ανθρωπιστική κρίση και οι εξελίξεις στη Γάζα
Επικαιρότητα 08.08.25

Επικοινωνία είχαν Μητσοτάκης με Αμπάς – Επίκεντρο η ανθρωπιστική κρίση και οι εξελίξεις στη Γάζα

Τηλεφωνική επικοινωνία πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς

Σύνταξη
Άπιαστο όνειρο η επανένωση των Bad Boys: Γουίλ Σμιθ και Μάικλ Μπέι δεν θα συνεργαστούν για το «Fast and Loose»
«Δημιουργικές διαφορές» 08.08.25

Άπιαστο όνειρο η επανένωση των Bad Boys: Γουίλ Σμιθ και Μάικλ Μπέι δεν θα συνεργαστούν για το «Fast and Loose»

Σύμφωνα με το Deadline, ο σκηνοθέτης της επερχόμενης ταινίας «Fast and Loose» Μάικλ Μπέι, ήθελε η ταινία να επικεντρωθεί στα στοιχεία δράσης, ενώ ο Γουίλ Σμιθ είχε διαφορετικές βλέψεις.

Σύνταξη
Η συγκλονιστική εξομολόγηση της Μπαντόσα: Τα λάθη, η αυτοκριτική και η επόμενη μέρα (pic)
Άλλα Αθλήματα 08.08.25

Η συγκλονιστική εξομολόγηση της Μπαντόσα: Τα λάθη, η αυτοκριτική και η επόμενη μέρα (pic)

Η Πάουλα Μπαντόσα με ένα συγκινητικό μήνυμα στα social media αναφέρθηκε στις δύσκολες στιγμές που βίωσε στο παρελθόν. Μια αυτοκριτική, για τις λανθασμένες επιλογές, που την έκαναν όμως πιο δυνατή, πιο συνειδητοποιημένη και πιο σοφή.

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
Και ο Θεός έπλασε τη Χάιντι Κλουμ: To ιδανικό, γυμνό καλοκαίρι της στην Καραϊβική
Διακοπές 08.08.25

Και ο Θεός έπλασε τη Χάιντι Κλουμ: To ιδανικό, γυμνό καλοκαίρι της στην Καραϊβική

«Κοφτερά νύχια, σίγουρη γλυκύτητα». Το Paris Match αποθεώνει τη Χάιντι Κλουμ στο νέο του cover story με τη Γερμανίδα supermodel και διαχρονικό σύμβολο του σεξ να αγκαλιάζει τα πάντα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Αλ Τααβόν – Ολυμπιακός 1-2: «Λάμψη» Πνευμονίδη και Στρεφέτσα (vid)
Ποδόσφαιρο 08.08.25

Αλ Τααβόν – Ολυμπιακός 1-2: «Λάμψη» Πνευμονίδη και Στρεφέτσα (vid)

Οι Πνευμονίδης, Στρεφέτσα ξεχώρισαν, ο Ροντινέι ήταν εξίσου καλός, όπως και ο Λιατσικούρας, ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε μία ακόμη πειστική εμφάνιση και επικράτησε με 2-1 της Αλ Τααβόν, στο 6ο και τελευταίο φιλικό επί ολλανδικού εδάφους

Σύνταξη
Η Βικτόρια Μπόκο γράφει ιστορία
Από το Κονγκό 08.08.25

Η Βικτόρια Μπόκο γράφει ιστορία

Η νέα αποκάλυψη του τένις, Βικτόρια Μπόκο, είναι κόρη προσφύγων και νίκησε τέσσερις πρωταθλήτριες Grand Slam.

Γιώργος Μαζιάς
Νεκρός στη φωτιά στην Κερατέα
Τραγωδία 08.08.25

Νεκρός στη φωτιά στην Κερατέα

Ιδιαίτερα δραματικές διαστάσεις λαμβάνει η φωτιά στην Κερατέα, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να ανακοινώνει πως εντόπισε έναν νεκρό

Σύνταξη
Πομπηία: Οι επιζώντες της έκρηξης του Βεζούβιου επέστρεψαν στην κατεστραμμένη πόλη, σύμφωνα με τους αρχαιολόγους
«Φαβέλα» 08.08.25

Πομπηία: Οι επιζώντες της έκρηξης του Βεζούβιου επέστρεψαν στην κατεστραμμένη πόλη, σύμφωνα με τους αρχαιολόγους

Παρά την τεράστια καταστροφή που υπέστη η Πομπηία πιστεύεται ότι επιζώντες που δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να ξεκινήσουν μια νέα ζωή αλλού επέστρεψαν για να ζήσουν στην κατεστραμμένη περιοχή.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025
Απόρρητο