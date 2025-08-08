Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η αποκόλληση του φέρι μποτ το οποίο είχε προσαράξει σε ξέρα την Τρίτη, ενώ εκτελούσε το δρομολόγιο της γραμμής Νέα Στύρα – Αγία Μαρίνα. Το πλοίο έφτασε στο λιμάνι των Νέων Στύρων αργά χθες το βράδυ συνοδευόμενο από ρυμουλκά και σκάφη του Λιμενικού.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 1 πλοίο, 2 ρυμουλκά και ένα αντιρρυπαντικό σκάφος του λιμενικού.

Ο κόσμος που είχε συγκεντρωθεί στο λιμάνι, περίμενε εναγωνίως τα αυτοκίνητά του για αρκετή ώρα.

Πριν ολοκληρωθεί η μεταφορά, δύτες κατέγραψαν ότι οι ζημιές στο πλοίο είναι εκτεταμένες, καθώς ανέφεραν ότι υπάρχουν διάσπαρτα σκισίματα στο κήτος του πλοίου που ξεπερνούν τα 15 μέτρα.

Όσο αφορά στον καπετάνιο, σήμερα θα βρεθεί ενώπιον του ανακριτή. Ο ισχυρισμός του ότι κόλλησαν τα πηδάλια του πλοίου διαψεύδεται από τον νηογνώμονα, ο οποίος στην αναφορά του τονίζει ότι τα πηδάλια δεν είχαν κανένα απολύτως πρόβλημα.

Όλα αυτά, εγείρουν ερωτήματα σχετικά με το για ποιόν λόγο «κόλλησε» το πλοίου στην ξέρα. Η πλοιοκτήτρια εταιρεία σε ανακοίνωσή της τονίζει πως όλα τα ερωτήματα θα απαντηθούν τις επόμενες μέρες όταν θα κάνει και αυτή ην έρευνά τους.

Οι επιβάτες, σύμφωνα με πληροφορίες, ετοιμάζονται να κάνουν μηνύσεις για την ταλαιπωρία που υπέστησαν.

Στο μεταξύ, η εταιρεία για το φέρι μποτ «Παναγία Παραβουνιώτισσα», εξέδωσε χθες το βράδυ ανακοίνωση στην οποία τονίζεται μεταξύ άλλων ότι: «Η πλοιοκτήτρια εταιρεία επιφυλάσσεται των δικαιωμάτων της αναφορικά με όποια δυσμενή/δυσφημιστικά σχόλια, αβάσιμες καταγγελίες και άλλες ενέργειες που έλαβαν χώρα τις τελευταίες ημέρες. Όλα θα απαντηθούν εν ευθέτω χρόνο και αφού η ταλαιπωρία των επιβατών λάβει τέλος».

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:

«Αναφορικά με το συμβάν προσάραξης του ΦΕΡΥ ΜΠΩΤ ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΑΡΑΒΟΥΝΙΟΤΙΣΣΑ που έλαβε χώρα στις 5 Αυγούστου 2025 σας ενημερώνουμε περαιτέρω σήμερα 7-8-2025 και ώρα 17:50 ως ακολούθως:

Η πλοιοκτήτρια εταιρεία και η εταιρεία που έχει αναλάβει την αποκόλληση του πλοίου έχει καταθέσει σχετικό σχέδιο ενεργειών και αναμένεται η έγκρισή του από τις λιμενικές αρχές. Το σχέδιο αυτό προκρίνει τη στεγανοποίηση του πλοίου, την αποκόλληση και τη μεταφορά του, ρυμουλκούμενο στα Νέα Στύρα προκειμένου να εκφορτωθούν τα οχήματα των επιβαινόντων. Κατόπιν το πλοίο θα ρυμουλκηθεί σε ναυπηγείο προκειμένου να ολοκληρωθεί η επισκευή του.

Οι επιβαίνοντες μπορούν να επικοινωνούν με το γραφείο «Χιωτέλης και Συνεργάτες», Σαχτούρη 5, Πειραιάς Αττικής, στο τηλέφωνο 2104294928 και στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 1) chiotelis@chiotelisandco.gr 2)mtsakiri@chiotelisandco.gr, 3)ntsantila@chiotelisandco.gr, 4) secretary@chiotelisandco.gr, προκειμένου να καταχωρήσουν τις νόμιμες καταγγελίες και απαιτήσεις τους.

Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται και από τις δικαστικές αρχές καθώς και από τους επιθεωρητές της πλοιοκτήτριας, του νοηγνώμονα και των ασφαλιστών του πλοίου. Περαιτέρω ενημερώσεις θα ακολουθήσουν όταν υπάρχουν σαφή και ασφαλή πορίσματα.

Τέλος η πλοιοκτήτρια εταιρεία επιφυλάσσεται των δικαιωμάτων της αναφορικά με όποια δυσμενή/δυσφημιστικά σχόλια, αβάσιμες καταγγελίες και άλλες ενέργειες που έλαβαν χώρα τις τελευταίες ημέρες. Όλα θα απαντηθούν εν ευθέτω χρόνο και αφού η ταλαιπωρία των επιβατών λάβει τέλος».

Το χρονικό

Πλοίο γεμάτο επιβάτες που εκτελούσε το δρομολόγιο Στύρα – Αγία Μαρίνα στις 6.30 ώρα έπεσε σε ξέρα το απόγευμα της Τρίτης και ακινητοποιήθηκε εν πλω.

Το πλοίο είχε αποπλεύσει από το λιμάνι των Νέων Στύρων, ωστόσο περίπου δέκα λεπτά αργότερα παρουσίασε πρόβλημα, καθώς «βρήκε» σε ξέρα, με αποτέλεσμα να εμφανίζει ελαφρά κλίση.

Στο σημείο έφθασαν παραπλέοντα σκάφη που βοήθησαν τους 105 επιβάτες να μεταφερθούν με ασφάλεια στην στεριά.

Οι επιβάτες κατήγγειλαν πως δεν υπήρχε ενημέρωση από τα μεγάφωνα για το τι συνέβη ενώ λένε πως δεν δόθηκαν σωσίβια σε όλους εξαρχής. Έρευνα για το περιστατικό διενεργείται από το Λιμενικό ωστόσο υπάρχουν πολλά ερωτήματα σχετικά με τα αίτια της πρόσκρουσης.