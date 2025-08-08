newspaper
Νέα Στύρα: Ρυμουλκήθηκε το πλοίο που προσάραξε σε ξέρα – Απολογείται σήμερα ο καπετάνιος
Ελλάδα 08 Αυγούστου 2025 | 07:32

Νέα Στύρα: Ρυμουλκήθηκε το πλοίο που προσάραξε σε ξέρα – Απολογείται σήμερα ο καπετάνιος

Απολογείται σήμερα ο καπετάνιος – Ομαδικές αγωγές και μηνύσεις από τους επιβάτες

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
«Της νύχτας τα καμώματα»: Γιατί δεν κοιμόμαστε το βράδυ;

«Της νύχτας τα καμώματα»: Γιατί δεν κοιμόμαστε το βράδυ;

Spotlight

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η αποκόλληση του φέρι μποτ το οποίο είχε προσαράξει σε ξέρα την Τρίτη, ενώ εκτελούσε το δρομολόγιο της γραμμής Νέα Στύρα – Αγία Μαρίνα. Το πλοίο έφτασε στο λιμάνι των Νέων Στύρων αργά χθες το βράδυ συνοδευόμενο από ρυμουλκά και σκάφη του Λιμενικού.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 1 πλοίο, 2 ρυμουλκά και ένα αντιρρυπαντικό σκάφος του λιμενικού.

Ο κόσμος που είχε συγκεντρωθεί στο λιμάνι, περίμενε εναγωνίως τα αυτοκίνητά του για αρκετή ώρα.

Πριν ολοκληρωθεί η μεταφορά, δύτες κατέγραψαν ότι οι ζημιές στο πλοίο είναι εκτεταμένες, καθώς ανέφεραν ότι υπάρχουν διάσπαρτα σκισίματα στο κήτος του πλοίου που ξεπερνούν τα 15 μέτρα.

Όσο αφορά στον καπετάνιο, σήμερα θα βρεθεί ενώπιον του ανακριτή. Ο ισχυρισμός του ότι κόλλησαν τα πηδάλια του πλοίου διαψεύδεται από τον νηογνώμονα, ο οποίος στην αναφορά του τονίζει ότι τα πηδάλια δεν είχαν κανένα απολύτως πρόβλημα.

Όλα αυτά, εγείρουν ερωτήματα σχετικά με το για ποιόν λόγο «κόλλησε» το πλοίου στην ξέρα. Η πλοιοκτήτρια εταιρεία σε ανακοίνωσή της τονίζει πως όλα τα ερωτήματα θα απαντηθούν τις επόμενες μέρες όταν θα κάνει και αυτή ην έρευνά τους.

Οι επιβάτες, σύμφωνα με πληροφορίες, ετοιμάζονται να κάνουν μηνύσεις για την ταλαιπωρία που υπέστησαν.

Στο μεταξύ, η εταιρεία για το φέρι μποτ «Παναγία Παραβουνιώτισσα», εξέδωσε χθες το βράδυ ανακοίνωση στην οποία τονίζεται μεταξύ άλλων ότι: «Η πλοιοκτήτρια εταιρεία επιφυλάσσεται των δικαιωμάτων της αναφορικά με όποια δυσμενή/δυσφημιστικά σχόλια, αβάσιμες καταγγελίες και άλλες ενέργειες που έλαβαν χώρα τις τελευταίες ημέρες. Όλα θα απαντηθούν εν ευθέτω χρόνο και αφού η ταλαιπωρία των επιβατών λάβει τέλος».

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:

«Αναφορικά με το συμβάν προσάραξης του ΦΕΡΥ ΜΠΩΤ ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΑΡΑΒΟΥΝΙΟΤΙΣΣΑ που έλαβε χώρα στις 5 Αυγούστου 2025 σας ενημερώνουμε περαιτέρω σήμερα 7-8-2025 και ώρα 17:50 ως ακολούθως:

Η πλοιοκτήτρια εταιρεία και η εταιρεία που έχει αναλάβει την αποκόλληση του πλοίου έχει καταθέσει σχετικό σχέδιο ενεργειών και αναμένεται η έγκρισή του από τις λιμενικές αρχές. Το σχέδιο αυτό προκρίνει τη στεγανοποίηση του πλοίου, την αποκόλληση και τη μεταφορά του, ρυμουλκούμενο στα Νέα Στύρα προκειμένου να εκφορτωθούν τα οχήματα των επιβαινόντων. Κατόπιν το πλοίο θα ρυμουλκηθεί σε ναυπηγείο προκειμένου να ολοκληρωθεί η επισκευή του.

Οι επιβαίνοντες μπορούν να επικοινωνούν με το γραφείο «Χιωτέλης και Συνεργάτες», Σαχτούρη 5, Πειραιάς Αττικής, στο τηλέφωνο 2104294928 και στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 1) chiotelis@chiotelisandco.gr 2)mtsakiri@chiotelisandco.gr, 3)ntsantila@chiotelisandco.gr, 4) secretary@chiotelisandco.gr, προκειμένου να καταχωρήσουν τις νόμιμες καταγγελίες και απαιτήσεις τους.

Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται και από τις δικαστικές αρχές καθώς και από τους επιθεωρητές της πλοιοκτήτριας, του νοηγνώμονα και των ασφαλιστών του πλοίου. Περαιτέρω ενημερώσεις θα ακολουθήσουν όταν υπάρχουν σαφή και ασφαλή πορίσματα.

Τέλος η πλοιοκτήτρια εταιρεία επιφυλάσσεται των δικαιωμάτων της αναφορικά με όποια δυσμενή/δυσφημιστικά σχόλια, αβάσιμες καταγγελίες και άλλες ενέργειες που έλαβαν χώρα τις τελευταίες ημέρες. Όλα θα απαντηθούν εν ευθέτω χρόνο και αφού η ταλαιπωρία των επιβατών λάβει τέλος».

Το χρονικό

Πλοίο γεμάτο επιβάτες που εκτελούσε το δρομολόγιο Στύρα – Αγία Μαρίνα στις 6.30 ώρα έπεσε σε ξέρα το απόγευμα της Τρίτης και ακινητοποιήθηκε εν πλω.

Το πλοίο είχε αποπλεύσει από το λιμάνι των Νέων Στύρων, ωστόσο περίπου δέκα λεπτά αργότερα παρουσίασε πρόβλημα, καθώς «βρήκε» σε ξέρα, με αποτέλεσμα να εμφανίζει ελαφρά κλίση.

Στο σημείο έφθασαν παραπλέοντα σκάφη που βοήθησαν τους 105 επιβάτες να μεταφερθούν με ασφάλεια στην στεριά.

Οι επιβάτες κατήγγειλαν πως δεν υπήρχε ενημέρωση από τα μεγάφωνα για το τι συνέβη ενώ λένε πως δεν δόθηκαν σωσίβια σε όλους εξαρχής. Έρευνα για το περιστατικό διενεργείται από το Λιμενικό ωστόσο υπάρχουν πολλά ερωτήματα σχετικά με τα αίτια της πρόσκρουσης.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ο πιο «καυτός» Αύγουστος της τελευταίες 25ετίας

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ο πιο «καυτός» Αύγουστος της τελευταίες 25ετίας

Απαγόρευση απόπλου από Πειραιά, Ραφήνα, Λαύριο λόγω των θυελλωδών ανέμων
Δεμένα τα πλοία 08.08.25

Απαγόρευση απόπλου από Πειραιά, Ραφήνα, Λαύριο λόγω των θυελλωδών ανέμων - Ταλαιπωρία και ουρές στα λιμάνια

Απαγόρευση απόπλου λόγω των θυελλωδών ανέμων - Ταλαιπωρία για χιλιάδες αδειούχους στο λιμάνι του Πειραιά - Σχηματίζουν ουρές μπροστά από τους καταπέλτες των πλοίων που όμως παραμένουν κλειστοί

Σύνταξη
Καμπάνια για τη Γάζα από τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα: «Ενώστε τις φωνές σας για να μπει ένα τέλος στη φρίκη»
Συλλογή υπογραφών 07.08.25

Καμπάνια για τη Γάζα από τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα: «Ενώστε τις φωνές σας για να μπει ένα τέλος στη φρίκη»

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα καλούν την ελληνική κυβέρνηση και τους βουλευτές, να αναλάβουν δράση για να σταματήσει η σφαγή και η λιμοκτονία στη Γάζα. Συλλογή υπογραφών για να «δοθεί ένα τέλος στη φρίκη».

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Γεωργιάδης: «Απασφάλισε» κατά υγειονομικών που διαμαρτύρονταν στη Ρόδο – Τους έβγαζαν έξω σεκιουριτάδες
Φωτογραφίες και βίντεο 07.08.25

«Απασφάλισε» κατά υγειονομικών που διαμαρτύρονταν στη Ρόδο ο Γεωργιάδης - Τους έβγαζαν έξω σεκιουριτάδες

Γιατροί και νοσηλευτές στο νοσοκομείο της Ρόδου διαμαρτυρήθηκαν για την κατάσταση που επικρατεί στο ΕΣΥ - Ο Άδωνις Γεωργιάδης τους επιτέθηκε με σκληρές εκφράσεις

Σύνταξη
H FIFA «κλειδί» για την Ελβετία: Ζητούν τη βοήθειά του Ινφαντίνο για επαφή με τον Τραμπ
Ποδόσφαιρο 08.08.25

H FIFA «κλειδί» για την Ελβετία: Ζητούν τη βοήθειά του Ινφαντίνο για επαφή με τον Τραμπ

Μετά το φιάσκο των διαπραγματεύσεων για τους αμερικανικούς δασμούς, πολιτικοί στην Ελβετία ζητούν από τον πρόεδρο της FIFA να μεσολαβήσει, αξιοποιώντας τη του σχέση με τον Τραμπ.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Απαγόρευση απόπλου από Πειραιά, Ραφήνα, Λαύριο λόγω των θυελλωδών ανέμων
Δεμένα τα πλοία 08.08.25

Απαγόρευση απόπλου από Πειραιά, Ραφήνα, Λαύριο λόγω των θυελλωδών ανέμων - Ταλαιπωρία και ουρές στα λιμάνια

Απαγόρευση απόπλου λόγω των θυελλωδών ανέμων - Ταλαιπωρία για χιλιάδες αδειούχους στο λιμάνι του Πειραιά - Σχηματίζουν ουρές μπροστά από τους καταπέλτες των πλοίων που όμως παραμένουν κλειστοί

Σύνταξη
Μύθοι και αλήθειες γύρω από το αφήγημα της… ανύπαρκτης αντιπολίτευσης
Πολιτική Γραμματεία 08.08.25

Μύθοι και αλήθειες γύρω από το αφήγημα της… ανύπαρκτης αντιπολίτευσης

Είναι η αντιπολίτευση ανύπαρκτη όπως πολλοί υποστηρίζουν ή το αφήγημα της ανύπαρκτης αντιπολίτευσης είναι ένα ακόμα δημιούργημα του προπαγανδιστικού μηχανισμού της Νέας Δημοκρατίας;

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Η Γερμανία συζητά τη σύνταξη στα 70
Ο στόχος του Μερτς 08.08.25

Η Γερμανία συζητά τη σύνταξη στα 70

Η μετάβαση στη σύνταξη στα 67 που θα ολοκληρωθεί το 2029 δεν αρκεί για την υπουργό Οικονομίας, Κατερίνα Ράιχε, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο της δημόσιας αντιπαράθεσης για το ηλικιακό όριο

Γιώργος Παππάς
Πυρηνικός αντιδραστήρας στη Σελήνη – Αυτή είναι η νέα «κούρσα» Ρωσίας – ΗΠΑ – Κίνας
Διάστημα 08.08.25

Πυρηνικός αντιδραστήρας στη Σελήνη – Αυτή είναι η νέα «κούρσα» Ρωσίας – ΗΠΑ – Κίνας

Ο νέος ψυχρός πόλεμος ξαναβάζει τον πλανήτη σε ανταγωνισμούς του παρελθόντος, με τη Ρωσία, της ΗΠΑ και την Κίνα να εντείνουν μετά από δεκαετίες την κόντρα για την κατάκτηση της Σελήνης

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Αντιδράσεις μετά το «πράσινο» για τη μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα στον κόσμο
Ανησυχούν οι κάτοικοι 08.08.25

Αντιδράσεις μετά το «πράσινο» για τη μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα στον κόσμο

Η ιταλική κυβέρνηση ενέκρινε έργο ύψους 13,5 δισ. ευρώ για τη σύνδεση της Σικελίας με την ηπειρωτική χώρα - Γιατί απορρίπτεται από την ΕΕ ο χαρακτηρισμός της ως «γέφυρα στρατηγικής σημασίας»

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Μεταβιβάσεις: Από ελεγκτικό κόσκινο χιλιάδες συμβόλαια για απλήρωτο ΕΝΦΙΑ – Το κρίσιμο πιστοποιητικό
Μεταβιβάσεις Ακινήτων 08.08.25

Από ελεγκτικό κόσκινο χιλιάδες συμβόλαια για απλήρωτο ΕΝΦΙΑ - Το κρίσιμο πιστοποιητικό

Οι συμβολαιογράφοι και οι προϊστάμενοι των κτηματολογικών γραφείων που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις ως προς τις μεταβιβάσεις υπόκεινται σε πρόστιμο ανά συμβολαιογραφική πράξη

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Nα χάνεσαι, για να μπορείς να δεις: Ο Βιμ Βέντερς γιορτάζει τα 80α γενέθλιά του με μια νέα έκθεση
Δρόμοι, άγγελοι, νοσταλγία 08.08.25

Nα χάνεσαι, για να μπορείς να δεις: Ο Βιμ Βέντερς γιορτάζει τα 80α γενέθλιά του με μια νέα έκθεση

Ο Γερμανός σκηνοθέτης και θεατρικός συγγραφέας Βιμ Βέντερς γίνεται 80 χρονών και το γιορτάζει με ένα εντυπωσιακό αφιέρωμα στα φιλμ του, αλλά και στα φωτογραφικά, εικαστικά και λογοτεχνικά του έργα.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ισραήλ: Εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο το σχέδιο Νετανιάχου για κατάληψη της Γάζας
Εξόντωση των Παλαιστινίων 08.08.25 Upd: 06:45

Εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο το σχέδιο Νετανιάχου για κατάληψη της Γάζας - Λευκή επιταγή από Τραμπ

Το σχέδιο Νετανιάχου για κατάληψη της Γάζας εγκρίθηκε παρά τις διαφωνίες του στρατού του Ισραήλ - Ο Τραμπ φέρεται να μην αντιτίθεται στα σχέδια του Νετανιάχου

Σύνταξη
Βενεζουέλα: «Αξιολύπητη» και «γελοία» η αύξηση από τις ΗΠΑ του ποσού της επικήρυξης για τον Μαδούρο
Βενεζουέλα 08.08.25

«Αξιολύπητη» και «γελοία» η επικήρυξη του Μαδούρο από τις ΗΠΑ

«Η αξιολύπητη ‘αμοιβή’ που δίνει η Πάμελα Μπόντι είναι το πιο γελοίο παραπέτασμα καπνού που έχουμε δει ποτέ», αναφέρει το Καράκας για την αύξηση από τις ΗΠΑ του ποσού της επικήρυξης για τον Μαδούρο.

Σύνταξη
