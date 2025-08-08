Παραμένει σε ισχύ η απαγόρευση απόπλου από τα λιμάνια Πειραιά, Λαυρίου και Ραφήνας εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων.

Ωστόσο οι ταξιδιώτες που έχουν προγραμματισμένα ταξίδια θα πρέπει να καλούν τα γραφεία των ακτοπλοϊκών εταιρειών καθώς ορισμένες από αυτές επιλέγουν να πραγματοποιούν τα δρομολόγια τους παρά το απαγορευτικό, με δική τους ευθύνη, όπως προβλέπεται.

Η Blue Star Ferries για παράδειγμα ενημέρωσε πως θα πραγματοποιήσει κάποια δρομολόγια προς συγκεκριμένους προορισμούς ενώ και ανακοίνωσε τροποποιήσεις δρομολογίων για τις επόμενες μέρες.

Πιο συγκεκριμένα, στις 16:00 θα αναχωρήσει το Blue Star Delos για Πάρο, Νάξο (όχι για Σαντορίνη). Μάλιστα, όσοι θέλουν να ταξιδέψουν στην Αμοργό, θα χρειαστεί να αποβιβαστούν στη Νάξο, να διανυκτερεύσουν και από εκεί θα πάρουν καράβι αύριο για την Αμοργό με δικά τους έξοδα.

Τα μόνα δρομολόγια για τα οποία δεν υπάρχει απαγόρευση απόπλου είναι αυτά που αφορούν τον Αργοσαρωνικό από το λιμάνι του Πειραιά και το Μαρμάρι της Εύβοιας.

Ταλαιπωρία για χιλιάδες επιβάτες

Στην αιχμή της τουριστικής περιόδου με χιλιάδες αδειούχους να περιμένουν να φύγουν, ατελείωτες ουρές έχουν σχηματιστεί στα λιμάνια της Αττικής.

Η ταλαιπωρία και η αναμονή των επιβατών είναι τεράστια, καθώς κάποιοι βρίσκονται στο λιμάνι από τις 5 το πρωί, ενώ κάποιοι άλλοι χρειάστηκε να έρθουν οδικώς από επαρχιακές πόλεις (π.χ Θήβα).

Η απαγόρευση απόπλου ανακοινώθηκε για πρώτη φορά τα ξημερώματα της Παρασκευής για τα λιμάνια της Πειραιάς, της Ραφήνας και του Λαυρίου.

Στα νησιά του Αιγαίου χιλιάδες ταξιδιώτες έχουν μείνει να περιμένουν για να μπουν στο πλοίο της επιστροφής ενώ δεν είναι εύκολο να βρουν διαθέσιμο κατάλυμα και σε προσιτή τιμή παραμονές Δεκαπενταύγουστου.