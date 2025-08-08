Απαγόρευση απόπλου από Πειραιά, Ραφήνα, Λαύριο λόγω των θυελλωδών ανέμων

Εικόνα ταλαιπωρίας κυριαρχεί στον Πειραιά καθώς χιλιάδες αδειούχοι βρίσκονται ήδη εκεί, αλλά οι καταπέλτες των πλοίων παραμένουν κλειστοί, καθώς λόγω των θυελλωδών ανέμων, υπάρχει απαγόρευση απόπλου.

Οι ταξιδιώτες του πρώτου δρομολόγιου που ήταν στις 06:45 για Κυκλάδες πληροφορήθηκαν ότι θα υπάρξει καθυστέρηση τουλάχιστον ως τις 13:00 στον απόπλου και αυτό ισχύει για όλα τα νησιά του Αιγαίου. Το Λιμεναρχείο ανακοίνωσε πάντως, ότι το απαγορευτικό δεν ισχύει για τα πλοία του Αργοσαρωνικού.

Απαγόρευση απόπλου και από το λιμάνι της Ραφήνας για τις Κυκλάδες, το λιμάνι του Λαυρίου για Κύθνο αλλά και στην πορθμειακή γραμμή Αγία Μαρίνα-Νέα Στύρα.

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους οι θυελλώδεις άνεμοι, που θα επιμείνουν τουλάχιστον μέχρι και την Κυριακή, αναμένεται φτάνουν έως τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια και στους αδειούχους του Αυγούστου που θα ταξιδέψουν αυτό το τριήμερο.

Η έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου

Εκτακτη συνεδρίαση ενόψει των θυελλωδών ανέμων πραγματοποίησε χθες η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου υπό τον γγ Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, προβλέπονται βόρειοι άνεμοι έντασης 8 μποφόρ, με ριπές έως 9, στα ανατολικά ηπειρωτικά, το κεντρικό και νότιο Αιγαίο, καθώς και την Κρήτη.

Τη Παρασκευή 8 Αυγούστου, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, θα είναι η πιο δύσκολη ημέρα με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς καθώς και προβλήματα στη ναυσιπλοΐα.

Το Σάββατο 9 Αυγούστου η ένταση των ανέμων θα φτάνει τα 7 με 8 μποφόρ, ενώ την Κυριακή τοπικά τα 7.

Υπενθυμίζεται ότι λόγω των ισχυρών ανέμων και για λόγους ασφαλείας, με απόφαση του Δήμου Αθηναίων έκλεισε για το κοινό ο Εθνικός Κήπος.