Αρτέμιδα: Σορός άνδρα εντοπίστηκε στη θάλασσα
Ο άνδρας, αγνώστων λοιπών στοιχείων, ηλικίας περίπου 45-50 ετών, έφερε ρουχισμό και υποδήματα, σύμφωνα με την ενημέρωση των αρχών
Τραγωδία στην Αρτέμιδα.
Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα Πέμπτη, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Ραφήνας από το Κέντρο Άμεσης Δράσης (ΚΑΔ) Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., για την ύπαρξη μιας σορού άντρα, στη θαλάσσια περιοχή της Αρτέμιδας.
Φορούσε τα ρούχα και τα παπούτσια του
Ο άντρας, αγνώστων λοιπών στοιχείων, ηλικίας περίπου 45-50 ετών, έφερε ρουχισμό και υποδήματα.
Η σορός παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «Σισμανόγλειο», ενώ πρόκειται να μεταφερθεί στο Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.
Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ραφήνας.
