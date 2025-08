Μπάγερν Μονάχου: Ανακοίνωσε τον Καμάρ Μπάλντουιν για τα γκαρντ

Στην Μπάγερν Μονάχου θα συνεχίσει την καριέρα του ο Καμάρ Μπάλντουιν. Ο 27χρονος Αμερικανός πλέι μέικερ (1,85 μ.) μετακομίζει από την Μπασκόνια στη Γερμανία, υπογράφοντας συμβόλαιο διάρκειας 2+1 ετών με την Μπάγερν.

Ο ίδιος έχει ξαναπαίξει στη Γερμανία, στη Γκέτινγκεν τη σεζόν 2021-2022, και όπως δήλωσε, είναι ενθουσιασμένος που επιστρέφει,«Γνωρίζω κάπως την Μπάγερν και τη γερμανική λίγκα, αν και έχουν αλλάξει πολλά. Θέλω να κατακτήσω τη BBL και να βοηθήσω την ομάδα να φτάσει στα playoffs της EuroLeague».

