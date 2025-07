Μπάγερν Μονάχου: Ενίσχυση στους σέντερ με Κράτσερ

Μετά από δύο χρόνια στην Γαλλία με την Παρί, ο διεθνής Γερμανός Λεόν Κράτσερ επιστέφει στην Bundesliga για λογαριασμό της Μπάγερν Μονάχου. Στην ομάδα της Βαυαρίας ο 28χρονος θα βρει τον προπονητή της Γκόρντον Χέρμπερτ με τον οποίο έχει συνεργαστεί αλλες δύο φορές στο παρελθόν.

Την περασμένη σεζόν στην Ευρωλίγκα με την Παρί, ο Κράτσερ σε 27 εμφανίσεις, σημείωσε συνολικά μόλις 17 πόντους (0,6 ανά ματς) και είχε μέσο όρο 2,4 ριμπάουντ, ενώ έπαιζε λίγο κάτω από 10 λεπτά ανά αγώνα.

«Θα έλεγα ψέματα ότι αυτό το βήμα δεν σημαίνει κάτι το ιδιαίτερο για μένα. Γιατί είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα για μένα να παίξω για την Μπάγερν.Πέρασα δύο υπέροχα χρόνια στο Παρίσι, αλλά τώρα κάνω την κίνηση που θέλουν πολλοί Γερμανοί παίχτες σε έναν σύλλογο του οποίου το όνομα μιλάει από μόνο του».

𝐖𝐄𝐋𝐂𝐎𝐌𝐄 𝐋𝐄𝐎𝐍 👋

We’ve signed national team center Leon Kratzer, who made his @Euroleague debut with @ParisBasketball last season! Read all about it ⤵#FCBB #Rosterupdate by @freelancede

— FC Bayern Basketball (@FCBBasketball) July 16, 2025