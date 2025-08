Στα λευκά ντύθηκαν αρκετές πόλεις στην ανατολική Αυστραλία όπου το χιόνι έχει ξεπεράσει τα 50 εκατοστά. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου προκάλεσαν πλημμύρες, εγκαταλείψεις οχημάτων, αλλά και διακοπές της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος σε χιλιάδες σπίτια, σύμφωνα με τις αρχές.

Οι καιρικές συνθήκες είναι βελτιωμένες σήμερα, ενώ για τη χθεσινή ημέρα, οι προβλέψεις των μετεωρολόγων ανέφεραν ύψη χιονιού περίπου 50 εκατοστών σε μερικές περιοχές, ενώ βροχοπτώσεις με ύψος βροχής μεγαλύτερο από 10 εκατοστά αναμένονταν για άλλες περιοχές, σύμφωνα με την Υπηρεσία Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Η υπηρεσία έκτακτης ανάγκης δήλωσε ότι ανταποκρίθηκε σε περισσότερα από 1.455 περιστατικά και περισσότερα από 100 οχήματα είχαν εγκλωβιστεί από το χιόνι, προσθέτοντας ότι οι καταιγίδες είχαν προκαλέσει ζημιές σε κτίρια και είχε εκδώσει αρκετές σημαντικές προειδοποιήσεις για πλημμύρες.

Δεκάδες χιλιάδες σπίτια πέρασαν τη νύχτα χωρίς ρεύμα, ανέφερε το ABC.

Σε περιοχές των βορειοδυτικών τμημάτων της πολιτείας της Νέας Αγγλίας, καταγράφηκε η πιο σφοδρή χιονόπτωση των τελευταίων 20 ετών, μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό κανάλι ABC, ενώ στη γειτονική πολιτεία του Κουίνσλαντ σημειώθηκε η πρώτη χιονόπτωση μέσα σε μία δεκαετία, σύμφωνα με την εφημερίδα Sydney Morning Herald.

