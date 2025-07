Έφτασε στο Μόναχο ο Ντίας και ολοκληρώνει τη μεταγραφή του στην Μπάγερν (pic)

Στην τελική ευθεία έχει μπει η μεταγραφή του Λουίς Ντίας από τη Λίβερπουλ στην Μπάγερν Μονάχου.

Ο Κολομβιανός εξτρέμ τα έχει βρει σε όλα με τους Βαυαρούς, οι «reds» έχουν δώσει τα χέρια με τον γερμανικό σύλλογο και πλέον μένουν τα τυπικά για να ολοκληρωθεί η υπόθεση.

Συγκεκριμένα, ο 28χρονος παίκτης έφτασε στο Μόναχο, όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, και αναμένεται μέσα στη μέρα να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με το σύνολο του Βενσάν Κομπανί.

🔴⚪️ Luis Diaz has arrived in Munich ahead of his move to FC Bayern, with medical to follow today.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 29, 2025