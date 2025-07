«Συμφώνησαν Μπάγερν Μονάχου και Λίβερπουλ για τον Ντίας»

Το σίριαλ μεταξύ Μπάγερν Μονάχου και Λούις Ντίας δείχνει να έχει αίσιο τέλος, μετά την απόρριψη της αρχικής πρότασης των Γερμανών.

Σύμφωνα με το «Sky Sport», οι Βαυαροί ήρθαν σε συμφωνία με την Λίβερπουλ για την μεταγραφή του Κολομβιανού εξτρέμ στην ομάδα του Βινσέν Κομπανί. Το deal αναμένεται να ολοκληρωθεί στα 75 εκατομμύρια ευρώ και ο Ντίας θα υπογράφει τετραετές συμβόλαιο με τους πρωταθλητές Γερμανίας.

Ο 28χρονος εξτρέμ βρίσκεται στους «ρεντς» από το 2022, μετρώντας 148 εμφανίσεις με 41 γκολ και 23 ασίστ, κατακτώντας μεταξύ άλλων ένα πρωτάθλημα και ένα Κύπελλο Αγγλίας.

