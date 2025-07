Το συνέδριο του ΟΗΕ που θα επικεντρωθεί στη λύση των δύο κρατών στο Παλαιστινιακό ξεκίνησε στη Νέα Υόρκη.

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό δήλωσε ότι «δεν υπάρχει εναλλακτική λύση» από τη λύση των δύο κρατών για τους Ισραηλινούς και τους Παλαιστινίους, κατά την έναρξη της διάσκεψης.

«Μόνο μια πολιτική λύση με δύο κράτη θα βοηθήσει να ανταποκριθούμε στις νόμιμες προσδοκίες των Ισραηλινών και των Παλαιστινίων να ζήσουν σε ειρήνη και ασφάλεια. Δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση», τόνισε.

Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε ότι η σταδιακή προσάρτηση της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ είναι παράνομη και ότι η ολοκληρωτική καταστροφή της Λωρίδας της Γάζας είναι απαράδεκτη.

Ο Γκουτέρες υπογράμμισε ότι και τα δύο πρέπει να σταματήσουν.

«Οι μονομερείς ενέργειες που θα υπονομεύσουν για πάντα τη λύση των δύο κρατών είναι απαράδεκτες. Πρέπει να σταματήσουν», πρόσθεσε ο Γκουτέρες.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

«Let’s be clear: The creeping annexation of the occupied West Bank is illegal. It must stop.

The wholesale destruction of #Gaza is intolerable. It must stop.

Unilateral actions that would forever undermine the two-state solution are unacceptable. They must stop.» pic.twitter.com/YwSfl1WKT2

— UN News (@UN_News_Centre) July 28, 2025