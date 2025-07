ΣΥΡΙΖΑ για τη φωτιά στο Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας»: Το ΕΣΥ είναι παρατημένο στο έλεός του

«Θα σταματήσω»

Ο Μπίλι Τζόελ μιλά για τo πώς επήλθε ρήξη στην φιλία του με τον Έλτον Τζον – «Με πλήγωσε»

Στο δεύτερο μέρος του νέου ντοκιμαντέρ του HBO, «Billy Joel: And So It Goes», ο Μπίλι Τζόελ αναφέρθηκε σε παλαιότερα σχόλια του Έλτον Τζον, ο οποίος υποστήριξε δημοσίως ότι χρειαζόταν αποτοξίνωση.