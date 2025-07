Το ένα τέταρτο των παιδιών ηλικίας από έξι μηνών μέχρι πέντε ετών και των εγκύων και των θηλαζουσών γυναικών που εξετάστηκαν την περασμένη εβδομάδα στις εγκαταστάσεις των Γιατρών χωρίς Σύνορα (MSF) στη Γάζα υποφέρουν από υποσιτισμό, κατήγγειλε σήμερα η ΜΚΟ.

«Η σκόπιμη χρήση της λιμοκτονίας ως πολεμικού όπλου από τις ισραηλινές αρχές έχει φθάσει σε άνευ προηγουμένου επίπεδα, με τους ασθενείς και τους επαγγελματίες υγείας να υποφέρουν και οι ίδιοι από την πείνα», προειδοποιούν οι MSF σε ανακοίνωση.

Η Κάρολαϊν Βίλεμαν, συντονίστρια προγράμματος στην κλινική των MSF στην πόλη της Γάζας, εξηγεί πως πλέον καταγράφουν «25 νέους ασθενείς που υποφέρουν από υποσιτισμό κάθε μέρα».

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Un quart des enfants âgés de six mois à cinq ans et des femmes enceintes et allaitantes examinés la semaine dernière dans les installations de Médecins sans frontières (MSF) à Gaza souffrent de malnutrition, a dénoncé l’ONG vendredi https://t.co/1wFb2khB94

