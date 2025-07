Ο Χοακίν Φίνιξ θυμάται την προσβολή που δέχθηκε από σκηνοθέτη στις αρχές της καριέρας του

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Χοακίν Φίνιξ εμφανίστηκε πρόσφατα στο podcast «This Past Weekend» του Αμερικανού κωμικού Theo Von και θυμήθηκε ένα περιστατικό με έναν σκηνοθέτη, τον οποίο δεν κατονομάζει, με τον οποίο συνεργάστηκε στις αρχές της καριέρας του.

Πιο συγκεκριμένα, ενώ βρίσκονταν στο πλατό, ο σκηνοθέτης απευθυνόμενος στον Φίνιξ του είπε πως είναι ένας «character (σε ελεύθερη μετάφραση: μανιερίστας) ηθοποιός». Τότε, ο συμπρωταγωνιστής του Φίνιξ εκείνη την εποχή τον συνέκρινε με έναν πιο γνωστό ηθοποιό, αλλά ο σκηνοθέτης παρενέβη και πάλι, απορρίπτονας τη σύγκριση.

«Είναι σαν να μου λέει διακριτικά ‘Δεν το έχεις, δεν θα τα καταφέρεις ποτέ, αλλά θα δουλέψεις’», είπε ο Χοακίν Φίνιξ για την κριτική του σκηνοθέτη. «Και αυτό με τσάντισε πολύ».

Ωστόσο, ο Φίνιξ πρόσθεσε ότι παρόλο που εκνευρίστηκε με το κακόβουλο σχόλιο, στην πορεία άλλαξε γνώμη: «Τελικά το εκτίμησα, γιατί με έκανε να σκεφτώ: ‘Λοιπόν, πώς θα βρω τρόπο [να εξελιχθώ];».

Λάθος πρόβλεψη

Όπως έδειξε η μετέπειτα πορεία του Χοακίν Φίνιξ, ο σκηνοθέτης έκανε λάθος: ο ηθοποιός υπήρξε υποψήφιος τέσσερις φορές για Όσκαρ, κερδίζοντας το βραβείο Α’ ανδρικού ρόλου για το «Joker». Έχει επίσης βραβευτεί με αντίστοιχο βραβείο στο Φεστιβάλ των Καννών για τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην ταινία «You Were Never Really Here» της Λιν Ράμσεϊ.

Ο Φοίνιξ έχει πρωταγωνιστήσει σε ταινίες όπως «Walk the Line» και «Signs», ενώ έχει επίσης πάρει τα υποκριτικά ηνία και σε ανεξάρτητες παραγωγές όπως «Her» και «The Master».

Η τελευταία ταινία του Φίνιξ είναι το «Eddington», ένα γουέστερν από τον σεναριογράφο και σκηνοθέτη Άρι Άστερ. Όπως και η προηγούμενη συνεργασία τους, το «Eddington» διχάζει τους κριτικούς και τους θεατές: παρόλο που η ταινία δεν έχει οργώσει στο box office, όπως ήταν αναμενόμενο, είναι σίγουρο ότι πολλοί θα την προσκυνήσουν.

Ο Όουεν Γκλάιμπερμαν του Variety έγραψε σε κριτική του για την ερμηνεία του Φίνιξ: «Δεν είναι μια από τις ασαφείς, θεατρινιστικές ερμηνείες του Φοίνιξ. Υπάρχει μια πικρή οδύνη στον Τζο, ο οποίος είναι τελείως χαμένος. Όταν τελικά παίρνει τα πράγματα στα χέρια του, συνεχίζεις να τον υποστηρίζεις ακόμα και όταν κάνει κάτι αδικαιολόγητο».

Από την πλευρά του, ο Πίτερ Μπράντσο του Guardian, ανέφερε: «Η ταινία είναι οπτικά ευχάριστη, χάρη στη φωτογραφία του Darius Khondji, αλλά δεν έχει να πει τίποτα καινούργιο ή δραματικά σημαντικό, και επιπλέον καταφέρνει το εξαιρετικό επίτευγμα να κάνει την Εμα Στόουν, τον Πέδρο Πασκάλ και τον Χοακίν Φοίνιξ να φαίνονται βαρετοί ηθοποιοί. Αυτό οφείλεται στο μέτριο σενάριο και στον αμετάβλητο, βαρύ ρυθμό της ταινίας, που θα ταίριαζε καλύτερα σε μια σειρά 12 επεισοδίων».

*Με πληροφορίες από: Variety