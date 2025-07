Ο Τζεφ Τιγκ άναψε «φωτιές» για τον Λεμπρόν πριν τα… γυρίσει: «Έκανε χρήση στεροειδών»

Ο Τζεφ Τιγκ, πρώην παίκτης του ΝΒΑ και νυν προπονητής, προκάλεσε αντιδράσεις με μια αμφιλεγόμενη δήλωση σχετικά με τον Λεμπρόν Τζέιμς. Μιλώντας στο podcast «Club520», άφησε σαφείς υπαινιγμούς πως ο Λεμπρόν ενδέχεται να είχε κάνει χρήση απαγορευμένων ουσιών κατά την περίοδο που αγωνιζόταν στους Μαϊάμι Χιτ.

«Ο Λεμπρόν εκείνη την εποχή ήταν… στα στεροειδή, αδερφέ. Έπρεπε να μείνει εκτός λόγω αυτών. Ξεκίνησαν τα τεστ για HGH και ξαφνικά άρχισε να λέει ότι πονούσε η μέση του. Έλειψε για τρεις εβδομάδες και γύρισε πολύ πιο αδύνατος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η συγκεκριμένη αναφορά προκάλεσε θύελλα σχολίων και αντιδράσεων στις ΗΠΑ, καθώς η HGH (ανθρώπινη αυξητική ορμόνη) αν και δεν είναι στεροειδές θεωρείται απαγορευμένη ουσία, η οποία χρησιμοποιείται συχνά για την ενίσχυση της απόδοσης και την ταχύτερη αποθεραπεία.

Μετά τον σάλο, ο Τιγκ επιχείρησε να ανασκευάσει τα λεγόμενά του μέσω ανάρτησης στα social media: «Είστε όλοι περίεργοι, έκανα πλάκα για τον Λεμπρόν. Ήταν απλά κυριαρχικός», έγραψε χαρακτηριστικά, προσπαθώντας να κατευνάσει τις αντιδράσεις.

Jeff Teague says his comments about LeBron using steroids were just a joke pic.twitter.com/dbR2cBZFJy

— NBACentral (@TheDunkCentral) July 23, 2025