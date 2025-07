Το Κρεμλίνο συνέχισε να ρίχνει τις προσδοκίες για τις νέες ειρηνευτικές συνομιλίες ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία, τις οποίες είχε ανακοινώσει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, λέγοντας ότι δεν πιστεύει ότι είναι πιθανή πραγματική πρόοδος στο άμεσο μέλλον.

«Δεν υπάρχει κανένας λόγος να περιμένουμε κάποια θαυματουργή πρόοδο», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ. «Αυτό είναι απίθανο υπό τις παρούσες συνθήκες», υπογράμμισε.

«Σκοπεύουμε να επιδιώξουμε και να διασφαλίσουμε τα συμφέροντά μας και να επιτύχουμε τους στόχους που θέσαμε από την αρχή», λέγοντας ότι θα ήταν «άστοχο» να τεθεί χρονοδιάγραμμα για μια πιθανή ειρηνευτική διευθέτηση λόγω των «πολλών παραγόντων» που παίζουν ρόλο στις διαπραγματεύσεις.

