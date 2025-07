Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε στη Σκωτία, ηττήθηκε με 2-0 από τη Ρέιντζερς και πλέον είναι με την πλάτη στον τοίχο στην υπόθεση πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League.

Η γνωστή σελίδα, «Football Meets Data» που ασχολείται με τα δεδομένα στο ποδόσφαιρο, πραγματοποίησε κάποιες προσομοιώσεις και παρουσίασε τις πιθανότητες πρόκρισης, με τους Πράσινους να μην έχουν τους αριθμούς με το μέρος τους.

Η εν λόγω σελίδα δίνει 90% πιθανότητες στη Ρέιντζερς για πρόκριση στον επόμενο προκριματικό γύρο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, την ώρα που ο Παναθηναϊκός έχει μόλις 10%, με βάση τις προσομοιώσεις που έκανε. Μάλιστα, συγκριτικά με τα δεδομένα πριν από τη σέντρα, Οι Σκωτσέζοι έχουν πλέον 32% περισσότερες πιθανότητες από πριν.

🆕 Updated 🔵 UCL Q2 probabilities after 1st legs

📈 Biggest winners (highest % gained):

+36% 🇫🇮 KuPS

+34% 🇨🇭 Servette

+33% 🇸🇰 Slovan

+32% 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Rangers

+25% 🇲🇰 Shkendija

+18% 🇸🇪 Malmö

+16% 🇵🇱 Lech

