Ο υπουργός Εμπορίου Ουάνγκ Ουεντάο εξέφρασε τη διαμαρτυρία της κυβέρνησης στην Κίνα στον Ευρωπαίο ομόλογό του, τον επίτροπο Εμπορίου Μάρος Σέφτσοβιτς, για τη συμπερίληψη δυο κινεζικών τραπεζών στην πιο πρόσφατη δέσμη κυρώσεων που αποφασίστηκε και επιβλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στη Ρωσία, εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, έκανε γνωστό σήμερα το Πεκίνο.

«Ο κ. Ουάνγκ εξέφρασε επίσημη διαμαρτυρία για τη συμπερίληψη δυο κινεζικών χρηματοοικονομικών θεσμών στη 18η δέσμη κυρώσεων της ΕΕ σε βάρος της Ρωσίας» κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον Σέφτσοβιτς, τον Σλοβάκο επίτροπο Εμπορίου, σύμφωνα με δελτίο Τύπου των υπηρεσιών του στο κινεζικό υπουργείο Εμπορίου.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαιρέτισε τις νέες ευρωπαϊκές κυρώσεις κατά της Ρωσίας, εκτιμώντας ότι πρόκειται για μια «απαραίτητη απόφαση, η οποία ελήφθη την κατάλληλη στιγμή».

«Αυτή η απόφαση είναι απαραίτητη και έρχεται την κατάλληλη στιγμή, ειδικά σε μια εποχή που η Ρωσία εντείνει τη βιαιότητα των επιθέσεών της στις πόλεις και τα χωριά μας», είχε γράψει στο X.

A decision by the European Union that we all worked for together. We managed to strengthen the 18th package of sanctions against Russia for this war, and today the package has been approved. I thank everyone who contributed to this.

I would especially like to recognize European…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 18, 2025