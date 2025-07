Σεισμοί σημειώνονται στη ρωσική Άπω Ανατολή και συγκεκριμένα στη χερσόνησο Καμτσάτκα.

Έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι

Ο μεγαλύτερος σεισμός που έχει καταγραφεί μέχρι τώρα είναι είναι της τάξης των 7,4 Ρίχτερ, ενώ έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι.

Σύμφωνα με το EMSC, ο σεισμός των 7,4 Ρίχτερ είχε επίκεντρο 135 χιλιόμετρα ανατολικά του Πετροπαβλόφσκ.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Πριν από τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ, είχε γίνει σεισμός της τάξης των 6,4 Ρίχτερ.

#Earthquake (#землетрясение) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M6.4 || 115 km E of #Petropavlovsk-Kamchatskiy (Russian Federation) || 10 min ago (local time 18:28:20). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/TdBG9p9h5R — EMSC (@LastQuake) July 20, 2025

Στη συνέχεια έγιναν σεισμοί της τάξης των 6 και 4,8 Ρίχτερ, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Δείτε τις σχετικές αναρτήσεις: