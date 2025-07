Ο Μάνι Πακιάο επέστρεψε δυναμικά, αλλά δεν κατέκτησε τον τίτλο

Αν υπάρχει κάποιος που θα μπορούσε να επιστρέψει στο ρινγκ στα 46 του χρόνια και να δείξει ανταγωνιστικό πρόσωπο, αυτός είναι ο Μάνι Πακιάο (62-8-3, 39 ΚΟ). Η επιστροφή του στο MGM Grand του Λας Βέγκας ήταν θεαματική, αλλά όχι θριαμβευτική: η πλειοψηφική ισοπαλία (115-113 για τον Μπάριος, 114-114 και 114-114) στέρησε από τον «Pac-Man» την ευκαιρία να ξαναφορέσει παγκόσμια ζώνη.

Απέναντι σε έναν πρωταθλητή 16 χρόνια νεότερο, ο Πακιάο απέδειξε ότι, παρά την ηλικία του, παραμένει σε αξιοσημείωτη φυσική κατάσταση, επιδεικνύοντας φρεσκάδα και κινητικότητα που θύμισαν τις ένδοξες μέρες του. Παρότι δεν κατάφερε να επεκτείνει το ρεκόρ του ως ο γηραιότερος παγκόσμιος πρωταθλητής στην ιστορία της κατηγορίας welterweight, απέδωσε καλύτερα απ’ ό,τι στην τελευταία του ήττα το 2021 από τον Γιορντένις Ούγας.

Ο ίδιος εμφανίστηκε χαρούμενος μετά τον αγώνα και δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ήμουν πιο έμπειρος, πιο τακτικός, αλλά ταυτόχρονα επιθετικός — αυτός είναι ο τρόπος μου. Θέλω ρεβάνς, η αποστολή μου είναι να εμπνέω τον λαό των Φιλιππίνων». Η επιστροφή του στο ρινγκ συνοδεύτηκε από χαμόγελα και χειροκροτήματα, καθώς έκανε την είσοδό του με τα εμβληματικά τραγούδια «Hall of Fame» και «Eye of the Tiger».

Καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα, ο Πακιάο ήταν ο πιο δραστήριος πυγμάχος, παίρνοντας τον πρώτο γύρο και δείχνοντας ζωντάνια παρά τη μεγάλη ηλικιακή διαφορά. Ο Μάριο Μπάριος, ωστόσο, απάντησε με σκληρές αντεπιθέσεις σε αρκετούς γύρους. Η διαφορά εμπειρίας και η αφοσίωση του Πακιάο στο να κρατά τον ρυθμό ψηλά εντυπωσίασαν το κοινό, παρόλο που η διαφορά σωματικών χαρακτηριστικών επέτρεψε στον Μπάριος να ελέγχει αποστάσεις και να βρίσκει απαντήσεις με το jab.

Η μάχη έφτασε στους τελευταίους γύρους με απόλυτη ισορροπία, αλλά η στροφή του Μπάριος σε πιο επιθετική τακτική στο φινάλε φαίνεται πως έκρινε την απόφαση. Παρά την ισοπαλία, η βραδιά αυτή αποτέλεσε θρίαμβο για τον ίδιο τον Πακιάο, αποδεικνύοντας την αντοχή και τη μαχητικότητά του ακόμα και τέσσερις δεκαετίες μετά το ντεμπούτο του.